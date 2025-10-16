Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

16. októbra 2025

Digitálne prevádzačstvo je novou formou organizovanej kriminality, aj justičné orgány sa musia prispôsobiť tejto realite


Každý človek si zaslúži žiť bez strachu a vykorisťovania, píše Stála misia SR pri medzinárodných organizáciách vo Viedni k medzinárodnému zasadnutiu expertov, ktoré bolo zamerané na aktuálne výzvy v ...



zuzana kiraly 676x488 16.10.2025 (SITA.sk) - Každý človek si zaslúži žiť bez strachu a vykorisťovania, píše Stála misia SR pri medzinárodných organizáciách vo Viedni k medzinárodnému zasadnutiu expertov, ktoré bolo zamerané na aktuálne výzvy v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstva.


Zasadnutie sa konalo od 6. do 10. októbra pod gesciou Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) a Slovensko aktívne zastupovali prokurátorka Generálnej prokuratúry SR Zuzana Király a Marek Bango z Ministerstva vnútra SR. „Zúčastnili sa rokovaní a prispeli k výmene skúseností medzi štátmi," priblížila Stála misia SR pri medzinárodných organizáciách vo Viedni.

Diskusia sa zamerala na nové formy páchania týchto trestných činov, osobitne na zneužívanie digitálneho priestoru na nábor, kontrolu a zneužívanie obetí. Účastníci sa zhodli, že technologický vývoj, najmä v oblasti umelej inteligencie, zásadným spôsobom mení charakter páchania tejto trestnej činnosti a kladie nové nároky na prácu orgánov činných v trestnom konaní.

„Páchatelia čoraz častejšie využívajú digitálne prostredie na nábor obetí a ich kontrolu. Je nevyhnutné, aby sa justičné orgány prispôsobili tejto realite a rozvíjali metódy dokazovania, ktoré reflektujú nové technologické spôsoby páchania tejto trestnej činnosti,” uviedla Zuzana Király.

Ako dodala, digitálne prevádzačstvo je novou formou organizovanej kriminality, ktorá znižuje riziko odhalenia a zároveň zvyšuje dostupnosť nelegálnych služieb. „Páchatelia používajú kryptomeny, aplikácie aj skryté kanály, a preto musí byť reakcia orgánov činných v trestnom konaní rovnako technologicky vyspelá," vysvetlila.


Zdroj: SITA.sk - Digitálne prevádzačstvo je novou formou organizovanej kriminality, aj justičné orgány sa musia prispôsobiť tejto realite © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obchodovanie s ľuďmi Prevádzačstvo Umelá inteligencia
