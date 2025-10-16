|
Štvrtok 16.10.2025
Úvodná strana
Denník - Správy
Zmeny v ústave robia zo Slovenska zatuchnutý skanzen, mimovládky vyzývajú eurokomisiu, aby konala
Zmeny v ústave sú drakonické a diskriminačné, ľudskoprávne organizácie sa obrátili s výzvou na Európsku komisiu. Informovala o tom mimovládna organizácia
16.10.2025 (SITA.sk) - Zmeny v ústave sú drakonické a diskriminačné, ľudskoprávne organizácie sa obrátili s výzvou na Európsku komisiu. Informovala o tom mimovládna organizácia Amnesty International Slovensko.
Ako spresnila, ľudskoprávne organizácie a organizácie občianskej spoločnosti zo Slovenska a Európy zaslali otvorený list predsedníčke Európske komisie Ursule von der Leyen a eurokomisárovi Michaelovi McGrathovi. Vyzývajú v ňom Európsku komisiu, aby bezodkladne konala v reakcii na zmeny v Ústave SR.
Riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda upozornil, že zmeny v ústave sú bezprecedentným krokom späť v oblasti ľudských práv. „Sú drakonické, diskriminačné a v rozpore s našimi európskymi a medzinárodnými záväzkami. Európska komisia musí konať – nielen slovami, ale aj činmi," vyhlásil Sloboda. Organizácie súčasne apelujú na členské štáty EÚ, aby sa na budúcotýždňovom zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti pridali k podpore na začatie konania vo veci porušenia právnych predpisov EÚ a jasne odsúdili zmeny v slovenskej ústave.
Spoločný otvorený list adresovaný predsedníčke Európskej komisie a eurokomisárovi pre demokraciu, spravodlivosť, právny štát a ochranu spotrebiteľov podpísalo 56 organizácií. Riaditeľ občianskeho združenia Saplinq Róbert Furiel zdôraznil, že novela ústavy svojou rétorikou a nejasnosťou pri jej prijímaní škodí LGBTI+ ľuďom na Slovensku. Vytvára podľa neho priestor na nerešpektovanie medzinárodných záväzkov.
„Vytvára zo Slovenskej republiky zatuchnutý skanzen, ktorý právny štát nahradil právom silnejšieho. Vítame tlak na Európsku komisiu, aby sa novelou začala zaoberať. Solidarita mnohých organizácií zo Slovenska i zahraničia nám dáva toľkú potrebnú nádej, že v zápase o život v spravodlivom štáte nie sme osamotení,“ dodal Furiel.
Ľudskoprávne organizácie upozornili, že zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť 1. novembra, deklarujú nadradenosť slovenskej legislatívy v otázkach označených ako „národná identita“ a zároveň výrazne zasahujú do práv žien, detí a LGBTI+ ľudí. Novela ďalej stanovuje, že SR uznáva len dve pohlavia - muža a ženu, že rodičmi môžu byť výlučne muž a žena, že adoptovať deti môžu len heterosexuálne manželské páry a tiež to, že účasť žiakov na sexuálnej výchove bude možná len so súhlasom rodičov.
To je však podľa signatárov listu v rozpore so základnými zásadami európskeho a medzinárodného práva. „Vytvárajú priestor na znemožnenie právneho uznania transrodových a nebinárnych osôb, porušujú právo na rovnosť a nediskrimináciu a môžu viesť k ďalšiemu obmedzovaniu prístupu k reprodukčnej zdravotnej starostlivosti a sexuálnemu vzdelávaniu," upozornili organizácie.
Riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko je toho názoru, že novela ústavy je jedným z najnebezpečnejších rozhodnutí, ktoré parlament prijal. „Dáva vláde do rúk silný nástroj na ospravedlnenie všetkých rozhodnutí a politík, ktoré budú v rozpore s ľudskými právami a našimi medzinárodnými záväzkami. Vláda sa ani netají zámerom využívať ho na presadzovanie opatrení, ktoré sú v rozpore so základnými európskymi hodnotami rovnosti a právneho štátu," vyhlásil Macko s tým, že Európska komisia by mala využiť svoje kompetencie a podniknúť konkrétne kroky na zachovanie spoločných dohôd.
Organizácie tak spoločne vyzvali Európsku komisiu k začatiu konania vo veci porušenia práva EÚ pred Súdnym dvorom EÚ, a aby zvážila zmrazenie fondov EÚ pre Slovensko a ďalších sankcií, pokiaľ vláda nenapraví prijaté ustanovenia. „K obavám sa vlastnými stanoviskami pridali aj Komisár Rady Európy pre ľudské práva, Benátska komisia, Agentúra EÚ pre základné práva (FRA) a viacerí osobitní spravodajcovia OSN. Európsky parlament rovnako konštatoval, že zmeny sú v rozpore s článkom 2 Zmluvy o EÚ a Chartou základných práv EÚ," uzatvára Amnesty.
Zdroj: SITA.sk - Zmeny v ústave robia zo Slovenska zatuchnutý skanzen, mimovládky vyzývajú eurokomisiu, aby konala © SITA Všetky práva vyhradené.
