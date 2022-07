Najviac nominácií na ceny Emmy získal seriál Boj o moc

Najviac nominácií na tohtoročné americké televízne ceny Emmy získal seriál Boj o moc z produkcie streamovacej spoločnosti HBO. Populárny juhokórejský seriál "Squid Game", uvádzaný na Netflixe, sa zase stal prvou šou natočenou v inom ako anglickom jazyku, ktorá bola nominovaná v kategórii najlepšia dráma. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry AFP.





Boj o moc (v origináli Succession) získal na 74. ročníku cien Emmy, ktoré sú ekvivalentom filmových Oscarov, 25 nominácií. Ide o príbeh bohatej a vplyvnej rodiny súperiacej o dedičstvo v podobe mediálneho impéria.Squid Game je násilnou satirou, v ktorej marginalizované skupiny spoločnosti súťažia o peniaze v smrteľných a brutálnych verziách detských hier. Ide o vôbec najsledovanejší seriál na Netflixe, ktorý si vyslúžil aj niekoľko hereckých nominácií. AFP píše, že tento seriál sa usiluje ísť v stopách juhokórejského filmu Parazit, ktorý sa v roku 2020 zapísal do histórie ako vôbec prvý cudzojazyčný celovečerný film, ktorý zvíťazil v najprestížnejšej kategórii Oscarov – najlepší film.

V kategórii o najlepší dramatický seriál súťaží aj seriál "Euphoria" o dospievaní skupiny stredoškolákov, kriminálna snímka "Ozark" či sci-fi seriál "Stranger Things."



V komediálnych kategóriách dominujú s 20 nomináciami seriály "Ted Lasso" o trénerovi amerického futbalu a "The White Lotus", ktorý je satirickým pohľadom na pokrytectvo a bohatstvo návštevníkov luxusného hotela na Havaji. Ďalšie komédie – "Hacks" od HBO a "Only Murders in the Building" spoločnosti Hulu – získali po 17 nominácií.



Prestížne ceny Emmy udeľuje americká Akadémia televíznych umení a vied (ATAS) od roku 1949. Víťazov 74. ročníka cien Emmy vyhlásia 12. septembra na ceremoniáli v Los Angeles.



Riaditeľ ATAS Frank Scherma poznamenal, že tento rok Akadémia dostala rekordné množstvo návrhov na nominácie. To podľa jeho slov svedčí o mimoriadnom náraste počtu televíznych produkcií, ktoré boli drasticky zredukované počas koronavírusovej pandémie.