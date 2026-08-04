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04. augusta 2026
Diplomatické snahy o vyriešenie konfliktu medzi USA a Iránom pokračujú, podľa Kataru sa však zatiaľ nechystajú žiadne priame rokovania
Tagy: americko-iránske rokovania americko-iránsky konflikt Konflikt USA - Irán Vojna na Blízkom východe
Katar dúfa, že obnovenie rozhovorov by mohlo umožniť posunúť sa bližšie smerom k širšej dohode o mieri. Úsilie o diplomatické
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4.8.2026 (SITA.sk) - Katar dúfa, že obnovenie rozhovorov by mohlo umožniť posunúť sa bližšie smerom k širšej dohode o mieri.
Úsilie o diplomatické riešenie vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom pokračuje, ale priame rokovania medzi znepriatelenými stranami zatiaľ nie sú naplánované, oznámil v utorok Katar, ktorý je spolu s Pakistanom a Ománom jedným z hlavných sprostredkovateľov americko-iránskych rozhovorov.
„Môžeme potvrdiť, že úsilie stále pokračuje so všetkými stranami,“ povedal novinárom hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí Madžíd al-Ansárí. Dodal, že rokovania sa sústreďujú na „krátkodobé riešenie, ktoré by nám pomohlo znovu naštartovať rozhovory a vrátiť sa k mediácii v plnom rozsahu“.
„Našou prioritou je teraz zníženie eskalácie, opätovné spriechodnenie (Hormuzského) prielivu a otvorenie dverí diplomacii medzi stranami,“ uviedol s tým, že Katar dúfa, že obnovenie rozhovorov by mohlo umožniť posunúť sa bližšie smerom k širšej dohode.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok akékoľvek priame rokovania s Washingtonom poprelo, keď americký prezident Donald Trump predtým vyhlásil, že rozhovory sa konajú na žiadosť Kataru, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a ďalších krajín. Podľa Trumpa sa týkajú Hormuzského prielivu, ktorý by sa podľa neho mohol „doslova otvoriť už zajtra“.
Katar, kľúčový sprostredkovateľ medzi Iránom a USA, zohráva v posledných týždňoch aktívnejšiu úlohu spolu s Pakistanom a tradičným mediátorom Ománom. „Katar, Pakistan a teraz aj Omán pracujú spoločne,“ povedal al-Ansárí. „Veľmi úzko koordinujeme s Ománčanmi, aby sme uľahčili rozhovory medzi oboma stranami a vymieňali si návrhy a myšlienky.“
Zdroj: SITA.sk - Diplomatické snahy o vyriešenie konfliktu medzi USA a Iránom pokračujú, podľa Kataru sa však zatiaľ nechystajú žiadne priame rokovania © SITA Všetky práva vyhradené.
Úsilie o diplomatické riešenie vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom pokračuje, ale priame rokovania medzi znepriatelenými stranami zatiaľ nie sú naplánované, oznámil v utorok Katar, ktorý je spolu s Pakistanom a Ománom jedným z hlavných sprostredkovateľov americko-iránskych rozhovorov.
„Môžeme potvrdiť, že úsilie stále pokračuje so všetkými stranami,“ povedal novinárom hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí Madžíd al-Ansárí. Dodal, že rokovania sa sústreďujú na „krátkodobé riešenie, ktoré by nám pomohlo znovu naštartovať rozhovory a vrátiť sa k mediácii v plnom rozsahu“.
„Našou prioritou je teraz zníženie eskalácie, opätovné spriechodnenie (Hormuzského) prielivu a otvorenie dverí diplomacii medzi stranami,“ uviedol s tým, že Katar dúfa, že obnovenie rozhovorov by mohlo umožniť posunúť sa bližšie smerom k širšej dohode.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok akékoľvek priame rokovania s Washingtonom poprelo, keď americký prezident Donald Trump predtým vyhlásil, že rozhovory sa konajú na žiadosť Kataru, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a ďalších krajín. Podľa Trumpa sa týkajú Hormuzského prielivu, ktorý by sa podľa neho mohol „doslova otvoriť už zajtra“.
Katar, kľúčový sprostredkovateľ medzi Iránom a USA, zohráva v posledných týždňoch aktívnejšiu úlohu spolu s Pakistanom a tradičným mediátorom Ománom. „Katar, Pakistan a teraz aj Omán pracujú spoločne,“ povedal al-Ansárí. „Veľmi úzko koordinujeme s Ománčanmi, aby sme uľahčili rozhovory medzi oboma stranami a vymieňali si návrhy a myšlienky.“
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Diplomatické snahy o vyriešenie konfliktu medzi USA a Iránom pokračujú, podľa Kataru sa však zatiaľ nechystajú žiadne priame rokovania © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: americko-iránske rokovania americko-iránsky konflikt Konflikt USA - Irán Vojna na Blízkom východe
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