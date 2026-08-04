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04. augusta 2026

Pokus o cestu do Izraela nevyšiel, bratislavskí policajti odhalili ženy s falošnými pasmi


Tagy: Cestovné pasy falošné pasy hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR

Biometrické cestovné pasy boli podrobené druholíniovej kontrole a výsledok potvrdil ich falšovanie. Počas uplynulého víkendu vyšetrovateľia Oddelenia hraničnej kontroly Bratislava Ružinov - ...



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763103098_1317252347147268_5062879459828606896_n 676x426 4.8.2026 (SITA.sk) - Biometrické cestovné pasy boli podrobené druholíniovej kontrole a výsledok potvrdil ich falšovanie.


Počas uplynulého víkendu vyšetrovateľia Oddelenia hraničnej kontroly Bratislava Ružinov – letisko, patriaceho pod Úrad hraničnej a cudzineckej polície, odhalili dve štátne príslušníčky Gruzínska, ktoré sa pokúsili odcestovať na pravidelnej leteckej linke z Bratislavy do Tel Avivu s falšovanými biometrickými cestovnými pasmi Izraelského štátu.

Podľa hovorkyne Prezídia Policajného zboru Zuzany Hrabovskej u skúsených policajtov vzniklo podozrenie, že osoby môžu cestovať na falošný cestovný pas izraelského štátu. „Preto bola vykonaná opakovaná kontrola už v nástupnej bráne cieľovej destinácie, kde cudzie štátne príslušníčky predložili biometrické pasy s inými osobnými údajmi,“ doplnila hovorkyňa.

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Biometrické cestovné pasy boli podrobené druholíniovej kontrole a výsledok potvrdil ich falšovanie. Týmto konaním sa podozrivé osoby dopustili prečinu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny. „Na základe týchto skutočností boli osoby na mieste udalosti obmedzené na osobnej slobode a odovzdané príslušnému útvaru na ďalšie riešenie v trestnom konaní. Biometrické pasy boli zaistené a podozrivým vydané potvrdenia o zaistení veci,“ doplnila Hrabovská.

Prípady ako tento sú ukážkou, že aj zdanlivo bežná hraničná kontrola môže odhaliť závažné nezrovnalosti a zabrániť tomu, aby osoby s falošnými alebo pozmenenými dokladmi pokračovali v ceste. „Nekompromisný prístup a dôsledné plnenie služobných úloh na úseku hraničnej a cudzineckej polície prispieva k ochrane hraníc a bezpečnosti EÚ,“ uviedla na záver Hrabovská.


Zdroj: SITA.sk - Pokus o cestu do Izraela nevyšiel, bratislavskí policajti odhalili ženy s falošnými pasmi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cestovné pasy falošné pasy hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR
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