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16. septembra 2026
Pellegrini v správe o stave republiky skritizoval vládu za odkladanie bodov a opozíciu za odmietanie diskusie – VIDEO
Tagy: Koalícia Kritika Opozícia Politika Predseda Národnej rady SR (NR SR) Prezident Slovenskej republiky Správa o stave republiky
Prezident Peter Pellegrini v Národnej rade SR upozornil na rozdelenie spoločnosti, unavenosť občanov z konsolidácie, poukázal aj na potrebu ekonomického rastu. Ľudia na Slovensku sú unavení z trojročnej ...
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16.9.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v Národnej rade SR upozornil na rozdelenie spoločnosti, unavenosť občanov z konsolidácie, poukázal aj na potrebu ekonomického rastu.
Ľudia na Slovensku sú unavení z trojročnej konsolidácie verejných financií, ale aj z politických sporov. V správe o stave republiky to v stredu v Národnej rade SR povedal prezident Peter Pellegrini. Za jeden z najnebezpečnejších problémov súčasného Slovenska označil politické rozdelenie krajiny na dva nezmieriteľné tábory.
Vyzval na hľadanie tém, ktoré môžu spoločnosť spájať a na väčšiu spoluprácu medzi politickými tábormi. Opozíciu kritizoval za odmietanie diskusie o strategických víziách pre Slovensko a koalíciu kritizoval okrem iného za neustále odsúvanie neprerokovaných bodov v parlamente.
Podľa prezidenta je otázne, či vláda zvolila správny mix konsolidácie a či kombinácia prijatých opatrení priniesla želaný výsledok. Za symbolický príklad označil zmenu pri niektorých štátnych sviatkoch. V roku 2026 nie sú 8. máj a 15. september dňami pracovného pokoja, nikto však podľa neho nevie, koľko peňazí štát v skutočnosti ušetril a ľudia sú zmätení z toho, či si majú brať dovolenku a či deti pôjdu do školy. Zároveň upozornil, že väčšia podpora ekonomického rastu a ekonomickej aktivity by mala dostať prednosť pred snahou dosiahnuť konkrétne číslo deficitu verejných financií.
„Ľudia sú z trojročnej konsolidácie právom unavení, niektorí rozčarovaní a pri pohľade do svojich peňaženiek už jednoducho odmietajú ďalšie škrtanie,“ uviedol Pellegrini. Upozornil, že prílišné zaťaženie úspešných jednotlivcov a firiem môže podľa neho pôsobiť demotivačne a môžu podľa neho uvažovať o presune svojich aktivít do iných krajín. Prezident tiež očakáva, že vláda sa bude zaoberať aj vysokými cenami pohonných hmôt.
V správe tiež zdôraznil, že Slovensko sa musí postupne zmeniť z montážnej dielne Európy na modernú znalostnú a ekologickú ekonomiku s vysokou pridanou hodnotou. Za dôležité považuje využitie priemyselnej tradície, vzdelanosti a pracovitého obyvateľstva, ale aj strategickej polohy a prírodného bohatstva krajiny.
Príležitosť vidí Pellegrini aj v umelej inteligencii. Slovensko podľa neho nemusí byť lídrom vo vývoji samotných technológií, môže sa však stať lídrom v ich zavádzaní do praxe a európskym centrom pre testovanie a nasadzovanie pokročilých priemyselných technológií.
Za konkurenčnú výhodu považuje aj energetiku a za jednu z najväčších príležitostí pre Slovensko označil prezident vodu. „Hovorím o jednom z našich najväčších prírodných pokladov, o kvalitnej, pitnej a geotermálnej vode. Voda bude strategickou komoditou 21. storočia,“ uviedol. Slovensko by podľa neho malo urobiť z vody svoju strategickú surovinu, rozvíjať kúpeľníctvo a ekoturizmus, a zároveň svoje vodné bohatstvo dôsledne chrániť.
Pellegrini vyzdvihol strategický dokument Vízia Slovensko 2040, ktorý pripravila Slovenská akadémia vied a ďalší odborníci. Podľa jeho slov je dôležité, aby sa o dlhodobých prioritách krajiny diskutovalo naprieč politickým spektrom a aby ich realizácia nebola závislá od jedného volebného obdobia.
Opozícii vytkol odmietanie diskusie v témach, ktoré presahujú toto volebné obdobie a sú pre Slovensko životne dôležité. „Nemôžeme akceptovať, ak sa diskusia o akejkoľvek vízii skončí vetou, že s touto vládou nebudeme o ničom diskutovať, pretože naším jediným cieľom je poraziť ju vo voľbách,“ poznamenal. Pripomenul tiež neúčasť niektorých opozičných strán na okrúhlych stoloch organizovaných prezidentom.
Koalíciu prezident kritizoval za sústredenie sa na vlastné spory a stranícke záležitosti, niektoré kauzy a tiež za slabý výkon v parlamente, keď koaliční poslanci neustále odkladajú a presúvajú neprerokované body. Ako povedal, privítal rozhodnutie predsedu Národnej rady SR, že parlament bude rokovať až do prerokovania všetkých svojich bodov a nebude ich už odsúvať na nasledujúce schôdze.
„Veď ono by už ani veľmi nebolo kam, keďže vás spolu s touto schôdzou čakajú už len štyri naplánované schôdze, možno aj nejaké mimoriadne. Ale musím to povedať aj veľmi priamo, že týmto pravidlom o prerokovaní všetkých bodov na programe schôdze ste sa mali riadiť celý čas svojho mandátu. Považujem za neprípustné, aby parlament nebol schopný prerokovať všetky svoje body na riadnych schôdzach. Ľudia nikdy nepochopia, ako môžu poslanci odísť z práce domov bez toho, aby svoju robotu dokončili a prerokovali program, ktorý si sami stanovili a schválili,“ poukázal prezident. Koalícii vytkol aj nerešpektovanie tradičného práva opozície, aby parlament do siedmich dní prerokoval ich návrhy na odvolanie jednotlivých ministrov.
V oblasti zahraničnej politiky Pellegrini povedal, že síce potrebujeme dobré diplomatické a ekonomické vzťahy na všetky štyri svetové strany, no pri tejto politike nesmieme zabudnúť na to, ktoré naše zahraničné väzby sú kľúčové a ktoré iba doplnkové.
„Štáty ako India alebo Čína sa stávajú čoraz významnejšími globálnymi hráčmi a predstavujú významný potenciál aj pre otvorenú ekonomiku, ako je tá naša slovenská. Ale akékoľvek dodatočné partnerstvá alebo spolupráce nikdy nesmú nahrádzať naše pevné ukotvenie v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii, alebo ich akýmkoľvek spôsobom spochybňovať. K nášmu členstvu v nich musí patriť aj predvídateľnosť a spoľahlivosť,“ apeloval.
Na záver pripomenul vláde, že jej zostáva ešte štvrtina volebného obdobia. „Je to veľmi veľa času, ktorý sa dá naozaj využiť v prospech slovenských občanov, a nie iba vašich vlastných politických strán,“ adresoval vláde.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini v správe o stave republiky skritizoval vládu za odkladanie bodov a opozíciu za odmietanie diskusie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ľudia na Slovensku sú unavení z trojročnej konsolidácie verejných financií, ale aj z politických sporov. V správe o stave republiky to v stredu v Národnej rade SR povedal prezident Peter Pellegrini. Za jeden z najnebezpečnejších problémov súčasného Slovenska označil politické rozdelenie krajiny na dva nezmieriteľné tábory.
Vyzval na hľadanie tém, ktoré môžu spoločnosť spájať a na väčšiu spoluprácu medzi politickými tábormi. Opozíciu kritizoval za odmietanie diskusie o strategických víziách pre Slovensko a koalíciu kritizoval okrem iného za neustále odsúvanie neprerokovaných bodov v parlamente.
Únava z trojročnej konsolidácie
Podľa prezidenta je otázne, či vláda zvolila správny mix konsolidácie a či kombinácia prijatých opatrení priniesla želaný výsledok. Za symbolický príklad označil zmenu pri niektorých štátnych sviatkoch. V roku 2026 nie sú 8. máj a 15. september dňami pracovného pokoja, nikto však podľa neho nevie, koľko peňazí štát v skutočnosti ušetril a ľudia sú zmätení z toho, či si majú brať dovolenku a či deti pôjdu do školy. Zároveň upozornil, že väčšia podpora ekonomického rastu a ekonomickej aktivity by mala dostať prednosť pred snahou dosiahnuť konkrétne číslo deficitu verejných financií.
„Ľudia sú z trojročnej konsolidácie právom unavení, niektorí rozčarovaní a pri pohľade do svojich peňaženiek už jednoducho odmietajú ďalšie škrtanie,“ uviedol Pellegrini. Upozornil, že prílišné zaťaženie úspešných jednotlivcov a firiem môže podľa neho pôsobiť demotivačne a môžu podľa neho uvažovať o presune svojich aktivít do iných krajín. Prezident tiež očakáva, že vláda sa bude zaoberať aj vysokými cenami pohonných hmôt.
Potreba ekonomického rastu
V správe tiež zdôraznil, že Slovensko sa musí postupne zmeniť z montážnej dielne Európy na modernú znalostnú a ekologickú ekonomiku s vysokou pridanou hodnotou. Za dôležité považuje využitie priemyselnej tradície, vzdelanosti a pracovitého obyvateľstva, ale aj strategickej polohy a prírodného bohatstva krajiny.
Príležitosť vidí Pellegrini aj v umelej inteligencii. Slovensko podľa neho nemusí byť lídrom vo vývoji samotných technológií, môže sa však stať lídrom v ich zavádzaní do praxe a európskym centrom pre testovanie a nasadzovanie pokročilých priemyselných technológií.
Za konkurenčnú výhodu považuje aj energetiku a za jednu z najväčších príležitostí pre Slovensko označil prezident vodu. „Hovorím o jednom z našich najväčších prírodných pokladov, o kvalitnej, pitnej a geotermálnej vode. Voda bude strategickou komoditou 21. storočia,“ uviedol. Slovensko by podľa neho malo urobiť z vody svoju strategickú surovinu, rozvíjať kúpeľníctvo a ekoturizmus, a zároveň svoje vodné bohatstvo dôsledne chrániť.
Kritika bojkotu opozície
Pellegrini vyzdvihol strategický dokument Vízia Slovensko 2040, ktorý pripravila Slovenská akadémia vied a ďalší odborníci. Podľa jeho slov je dôležité, aby sa o dlhodobých prioritách krajiny diskutovalo naprieč politickým spektrom a aby ich realizácia nebola závislá od jedného volebného obdobia.
Opozícii vytkol odmietanie diskusie v témach, ktoré presahujú toto volebné obdobie a sú pre Slovensko životne dôležité. „Nemôžeme akceptovať, ak sa diskusia o akejkoľvek vízii skončí vetou, že s touto vládou nebudeme o ničom diskutovať, pretože naším jediným cieľom je poraziť ju vo voľbách,“ poznamenal. Pripomenul tiež neúčasť niektorých opozičných strán na okrúhlych stoloch organizovaných prezidentom.
Slabý výkon koalície
Koalíciu prezident kritizoval za sústredenie sa na vlastné spory a stranícke záležitosti, niektoré kauzy a tiež za slabý výkon v parlamente, keď koaliční poslanci neustále odkladajú a presúvajú neprerokované body. Ako povedal, privítal rozhodnutie predsedu Národnej rady SR, že parlament bude rokovať až do prerokovania všetkých svojich bodov a nebude ich už odsúvať na nasledujúce schôdze.
„Veď ono by už ani veľmi nebolo kam, keďže vás spolu s touto schôdzou čakajú už len štyri naplánované schôdze, možno aj nejaké mimoriadne. Ale musím to povedať aj veľmi priamo, že týmto pravidlom o prerokovaní všetkých bodov na programe schôdze ste sa mali riadiť celý čas svojho mandátu. Považujem za neprípustné, aby parlament nebol schopný prerokovať všetky svoje body na riadnych schôdzach. Ľudia nikdy nepochopia, ako môžu poslanci odísť z práce domov bez toho, aby svoju robotu dokončili a prerokovali program, ktorý si sami stanovili a schválili,“ poukázal prezident. Koalícii vytkol aj nerešpektovanie tradičného práva opozície, aby parlament do siedmich dní prerokoval ich návrhy na odvolanie jednotlivých ministrov.
Zahraničná politika
V oblasti zahraničnej politiky Pellegrini povedal, že síce potrebujeme dobré diplomatické a ekonomické vzťahy na všetky štyri svetové strany, no pri tejto politike nesmieme zabudnúť na to, ktoré naše zahraničné väzby sú kľúčové a ktoré iba doplnkové.
„Štáty ako India alebo Čína sa stávajú čoraz významnejšími globálnymi hráčmi a predstavujú významný potenciál aj pre otvorenú ekonomiku, ako je tá naša slovenská. Ale akékoľvek dodatočné partnerstvá alebo spolupráce nikdy nesmú nahrádzať naše pevné ukotvenie v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii, alebo ich akýmkoľvek spôsobom spochybňovať. K nášmu členstvu v nich musí patriť aj predvídateľnosť a spoľahlivosť,“ apeloval.
Na záver pripomenul vláde, že jej zostáva ešte štvrtina volebného obdobia. „Je to veľmi veľa času, ktorý sa dá naozaj využiť v prospech slovenských občanov, a nie iba vašich vlastných politických strán,“ adresoval vláde.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini v správe o stave republiky skritizoval vládu za odkladanie bodov a opozíciu za odmietanie diskusie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Koalícia Kritika Opozícia Politika Predseda Národnej rady SR (NR SR) Prezident Slovenskej republiky Správa o stave republiky
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