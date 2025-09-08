|
Pondelok 8.9.2025
Úvodná strana
Denník - Správy
08. septembra 2025
Disciplinárka so Záleskou pokračuje, oneskorené rozhodnutia mali podľa sudkyne objektívne dôvody
Na pôde Najvyššieho správneho súdu SR v pondelok pokračuje disciplinárny proces so sudkyňou
8.9.2025 (SITA.sk) - Na pôde Najvyššieho správneho súdu SR v pondelok pokračuje disciplinárny proces so sudkyňou Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamelou Záleskou.
Disciplinárny návrh na sudkyňu z dôvodu údajných prieťahov podala šéfka Súdnej rady SR Marcela Kosová, ako aj predseda ŠTS Michal Truban. V rámci disciplinárnych návrhov žiadajú navrhovatelia preloženie Záleskej na súd nižšieho stupňa a zníženie funkčného platu. Ako samotná sudkyňa v pondelok vysvetlila pred súdom, oneskorené rozhodnutia mali svoje objektívne dôvody.
Podľa disciplinárneho návrhu podaného šéfkou súdnej rady sudkyňa nerozhodla v primeranej lehote o námietke zaujatosti, ktorú voči nej podal obžalovaný advokát David Lindtner. Námietka bola doručená na ŠTS v auguste 2023, sudkyňa však o nej rozhodla až vo februári 2024, čím spôsobila zbytočné prieťahy v konaní. Z tohto dôvodu Kosová navrhla znížiť sudkyni plat o 20 percent na dobu troch mesiacov.
Záleská v tejto súvislosti zdôraznila, že predmetná námietka bola už druhou v poradí. Zároveň bola podľa nej plná invektív a rôznych obvinení. "Bola veľmi osobná," povedala s tým, že podobná námietka bola voči nej podaná aj v inom trestnom konaní.
Z tohto dôvodu čakala, ako v tej veci rozhodne Najvyšší súd SR, keďže obe veci sa prelínali. "Domnievam sa, že som mala reálny dôvod s vyčkávaním tohto rozhodnutia," zdôraznila Záleská.
Keď následne najvyšší súd rozhodol, že v inej veci nie je zaujatá, začala vypracovávať podrobné rozhodnutie v danej veci, pričom chcela riadne zdôvodniť, prečo sa necíti zaujatá. Zároveň pripomenula vykonávanie úkonov v iných trestných konaniach, ako aj opakovanú služobnú pohotovosť, teda úkony v prípravnom konaní.
Disciplinárny návrh šéfa ŠTS sa týka viacerých trestných vecí, v ktorých podľa neho Záleská spôsobila neodôvodnené prieťahy nekonaním alebo oneskoreným vypracovaním rozsudkov.
Konkrétne pre pochybenie v 22 skutkoch Truban navrhol, aby disciplinárny senát preložil Záleskú na súd nižšieho stupňa a znížil jej plat o 50 percent na dobu troch mesiacov. Sudkyňa sa totiž podľa neho dopúšťa sústavného a dlhodobého porušovania povinností sudcu. "Ide o konanie sudkyne, ktoré má dlhodobý a opakovaný charakter," skonštatoval Truban na predošlom pojednávaní v júni.
V tejto súvislosti v pondelok Záleská vysvetlila, že viaceré veci boli "neväzobné", pričom pred takýmito vecami majú prednosť veci, v ktorých sú obžalovaní vo väzbe. Pripomenula tiež, že v období začiatku pandémie ochorenia COVID-19, do ktorého niektoré skutky spadajú, ministerstvo spravodlivosti nariadilo nepojednávať neväzobné veci.
V ďalších veciach bolo zase potrebné zabezpečiť svedkov z Ukrajiny alebo zo Severného Macedónska. Sudkyňa tiež poukázala na to, že niektoré prejednávané veci boli veľmi komplikované a spis musela podrobne študovať. "Nerozumiem, prečo má byť rýchlosť konania základným atribútom alebo kritériom," vyhlásila. V jednom období tiež sudkyni podľa jej slov chýbala asistentka.
Podľa právneho zástupcu sudkyne Matúša Harkabusa je podstatou disciplinárneho stíhania Záleskej pomsta, a snaha zbaviť sa jej ako sudkyne ŠTS. Pripomenul pritom, že Truban sa od svojho nástupu do funkcie predsedu ŠTS zameral na preverovanie trestných vecí, ktoré prejednávala Záleská. U iných sudcov tak podľa neho urobil až neskôr. "Vidíme zjavnú účelovosť návrhu," skonštatoval v júni Harkabus.
Truban v súvislosti s disciplinárnym návrhom pre média povedal, že žiadny zo sudcov ŠTS nemal toľko prieťahov ako Záleská. "Pôsobím na tom súde skoro od jeho začiatku, mám dostatočný prehľad," skonštatoval v júni. Zároveň doplnil, že sudkyňu pre nevypracovanie rozhodnutia v zákonnej lehote napomenul už v roku 2020. "Mal som za to, že to najmiernejšie opatrenie - napomenutie, bude stačiť. Nestačilo," doplnil Truban.
Zdroj: SITA.sk - Disciplinárka so Záleskou pokračuje, oneskorené rozhodnutia mali podľa sudkyne objektívne dôvody © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: disciplinárny proces námietka zaujatosti prieťahy v súdnom konaní sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Súdy
