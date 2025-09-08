Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 8.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Miriama
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

08. septembra 2025

Disciplinárka so Záleskou pokračuje, oneskorené rozhodnutia mali podľa sudkyne objektívne dôvody


Tagy: disciplinárny proces námietka zaujatosti prieťahy v súdnom konaní sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Súdy

Na pôde Najvyššieho správneho súdu SR v pondelok pokračuje disciplinárny proces so sudkyňou



Zdieľať
670e3aa2769e0084388180 676x451 8.9.2025 (SITA.sk) - Na pôde Najvyššieho správneho súdu SR v pondelok pokračuje disciplinárny proces so sudkyňou Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamelou Záleskou.


Disciplinárny návrh na sudkyňu z dôvodu údajných prieťahov podala šéfka Súdnej rady SR Marcela Kosová, ako aj predseda ŠTS Michal Truban. V rámci disciplinárnych návrhov žiadajú navrhovatelia preloženie Záleskej na súd nižšieho stupňa a zníženie funkčného platu. Ako samotná sudkyňa v pondelok vysvetlila pred súdom, oneskorené rozhodnutia mali svoje objektívne dôvody.

Nerozhodla včas o námietke zaujatosti


Podľa disciplinárneho návrhu podaného šéfkou súdnej rady sudkyňa nerozhodla v primeranej lehote o námietke zaujatosti, ktorú voči nej podal obžalovaný advokát David Lindtner. Námietka bola doručená na ŠTS v auguste 2023, sudkyňa však o nej rozhodla až vo februári 2024, čím spôsobila zbytočné prieťahy v konaní. Z tohto dôvodu Kosová navrhla znížiť sudkyni plat o 20 percent na dobu troch mesiacov.

Záleská v tejto súvislosti zdôraznila, že predmetná námietka bola už druhou v poradí. Zároveň bola podľa nej plná invektív a rôznych obvinení. "Bola veľmi osobná," povedala s tým, že podobná námietka bola voči nej podaná aj v inom trestnom konaní.

Čakala na rozhodnutie Najvyššieho súdu


Z tohto dôvodu čakala, ako v tej veci rozhodne Najvyšší súd SR, keďže obe veci sa prelínali. "Domnievam sa, že som mala reálny dôvod s vyčkávaním tohto rozhodnutia," zdôraznila Záleská.

Keď následne najvyšší súd rozhodol, že v inej veci nie je zaujatá, začala vypracovávať podrobné rozhodnutie v danej veci, pričom chcela riadne zdôvodniť, prečo sa necíti zaujatá. Zároveň pripomenula vykonávanie úkonov v iných trestných konaniach, ako aj opakovanú služobnú pohotovosť, teda úkony v prípravnom konaní.

Truban videl pochybenie v 22 skutkoch


Disciplinárny návrh šéfa ŠTS sa týka viacerých trestných vecí, v ktorých podľa neho Záleská spôsobila neodôvodnené prieťahy nekonaním alebo oneskoreným vypracovaním rozsudkov.

Konkrétne pre pochybenie v 22 skutkoch Truban navrhol, aby disciplinárny senát preložil Záleskú na súd nižšieho stupňa a znížil jej plat o 50 percent na dobu troch mesiacov. Sudkyňa sa totiž podľa neho dopúšťa sústavného a dlhodobého porušovania povinností sudcu. "Ide o konanie sudkyne, ktoré má dlhodobý a opakovaný charakter," skonštatoval Truban na predošlom pojednávaní v júni.

Viaceré veci boli „neväzobné“


V tejto súvislosti v pondelok Záleská vysvetlila, že viaceré veci boli "neväzobné", pričom pred takýmito vecami majú prednosť veci, v ktorých sú obžalovaní vo väzbe. Pripomenula tiež, že v období začiatku pandémie ochorenia COVID-19, do ktorého niektoré skutky spadajú, ministerstvo spravodlivosti nariadilo nepojednávať neväzobné veci.

V ďalších veciach bolo zase potrebné zabezpečiť svedkov z Ukrajiny alebo zo Severného Macedónska. Sudkyňa tiež poukázala na to, že niektoré prejednávané veci boli veľmi komplikované a spis musela podrobne študovať. "Nerozumiem, prečo má byť rýchlosť konania základným atribútom alebo kritériom," vyhlásila. V jednom období tiež sudkyni podľa jej slov chýbala asistentka.

Podstatou disciplinárky je pomsta


Podľa právneho zástupcu sudkyne Matúša Harkabusa je podstatou disciplinárneho stíhania Záleskej pomsta, a snaha zbaviť sa jej ako sudkyne ŠTS. Pripomenul pritom, že Truban sa od svojho nástupu do funkcie predsedu ŠTS zameral na preverovanie trestných vecí, ktoré prejednávala Záleská. U iných sudcov tak podľa neho urobil až neskôr. "Vidíme zjavnú účelovosť návrhu," skonštatoval v júni Harkabus.

Truban v súvislosti s disciplinárnym návrhom pre média povedal, že žiadny zo sudcov ŠTS nemal toľko prieťahov ako Záleská. "Pôsobím na tom súde skoro od jeho začiatku, mám dostatočný prehľad," skonštatoval v júni. Zároveň doplnil, že sudkyňu pre nevypracovanie rozhodnutia v zákonnej lehote napomenul už v roku 2020. "Mal som za to, že to najmiernejšie opatrenie - napomenutie, bude stačiť. Nestačilo," doplnil Truban.


Zdroj: SITA.sk - Disciplinárka so Záleskou pokračuje, oneskorené rozhodnutia mali podľa sudkyne objektívne dôvody © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: disciplinárny proces námietka zaujatosti prieťahy v súdnom konaní sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Súdy
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Policajti vyšetrujú vraždu v Senci, obvinili 38-ročnú Michaelu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 