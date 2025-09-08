Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 8.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Miriama
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

08. septembra 2025

Na poľské územie pri hraniciach s Bieloruskom spadol dron


Tagy: poľské územie vojna na Ukrajine

Približne 300 metrov od bieloruských hraníc spadol v nedeľu večer na poľské územie dron. Ako informuje web Polsat News, oznámila to v pondelok poľská prokuratúra. Pravdepodobne nebol vyzbrojený, povedala hovorkyňa ...



Zdieľať
gettyimages 1912105191 676x451 8.9.2025 (SITA.sk) - Približne 300 metrov od bieloruských hraníc spadol v nedeľu večer na poľské územie dron. Ako informuje web Polsat News, oznámila to v pondelok poľská prokuratúra. Pravdepodobne nebol vyzbrojený, povedala hovorkyňa prokuratúry Lublinského vojvodstva Agnieszka Kępka.


Vrak dronu našla pohraničná stráž okolo 19:50, uviedol podpraporčík Paweł Smyk z tlačového tímu veliteľa pohraničnej stráže. „Nikomu sa nič nestalo. Nikto sa nezranil,“ dodal.

Podľa informácií reportéra Polsat News bol dron pred prekročením hranice detegovaný a monitorovaný vojenskými systémami.

Iný dron na poľskom území objavili v sobotu v obci Majdan-Sielec tiež v Lublinskom vojvodstve. „Na mieste sa nenašli žiadne stopy po výbuchu. Uvažuje sa o teórii, že príčinou havárie bol nedostatok paliva,“ povedal o sobotňajšom náleze Rafał Kawalec hovorca prokuratúry v meste Zamość.


Zdroj: SITA.sk - Na poľské územie pri hraniciach s Bieloruskom spadol dron © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: poľské územie vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Doplňujúce komunálne voľby prebehli bez problémov, podľa Michala Kaliňáka je potrebná legislatívna úprava
<< predchádzajúci článok
Disciplinárka so Záleskou pokračuje, oneskorené rozhodnutia mali podľa sudkyne objektívne dôvody

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 