Pondelok 8.9.2025
Denník - Správy
08. septembra 2025
Na poľské územie pri hraniciach s Bieloruskom spadol dron
Približne 300 metrov od bieloruských hraníc spadol v nedeľu večer na poľské územie dron. Ako informuje web Polsat News, oznámila to v pondelok poľská prokuratúra. Pravdepodobne nebol vyzbrojený, povedala hovorkyňa ...
8.9.2025 (SITA.sk) - Približne 300 metrov od bieloruských hraníc spadol v nedeľu večer na poľské územie dron. Ako informuje web Polsat News, oznámila to v pondelok poľská prokuratúra. Pravdepodobne nebol vyzbrojený, povedala hovorkyňa prokuratúry Lublinského vojvodstva Agnieszka Kępka.
Vrak dronu našla pohraničná stráž okolo 19:50, uviedol podpraporčík Paweł Smyk z tlačového tímu veliteľa pohraničnej stráže. „Nikomu sa nič nestalo. Nikto sa nezranil,“ dodal.
Podľa informácií reportéra Polsat News bol dron pred prekročením hranice detegovaný a monitorovaný vojenskými systémami.
Iný dron na poľskom území objavili v sobotu v obci Majdan-Sielec tiež v Lublinskom vojvodstve. „Na mieste sa nenašli žiadne stopy po výbuchu. Uvažuje sa o teórii, že príčinou havárie bol nedostatok paliva,“ povedal o sobotňajšom náleze Rafał Kawalec hovorca prokuratúry v meste Zamość.
Zdroj: SITA.sk - Na poľské územie pri hraniciach s Bieloruskom spadol dron © SITA Všetky práva vyhradené.
