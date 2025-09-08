Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 8.9.2025
08. septembra 2025

Policajti vyšetrujú vraždu v Senci, obvinili 38-ročnú Michaelu


Polícia vyšetruje vraždu v Senci, obvinili 38-ročnú Michaelu D. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, aktuálne vykonávajú všetky potrebné úkony ...



441490809_843878464441128_7088731075755926495_n 676x451 8.9.2025 (SITA.sk) - Polícia vyšetruje vraždu v Senci, obvinili 38-ročnú Michaelu D. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, aktuálne vykonávajú všetky potrebné úkony za účelom objasnenia obzvlášť závažného zločinu vraždy, ku ktorému došlo v sobotu 6. septembra vo večerných hodinách v rodinnom dome v Senci. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie bližšie informácie poskytnú, keď to procesná situácia umožní.


Zdroj: SITA.sk - Policajti vyšetrujú vraždu v Senci, obvinili 38-ročnú Michaelu © SITA Všetky práva vyhradené.

