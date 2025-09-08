|
08. septembra 2025
Policajti vyšetrujú vraždu v Senci, obvinili 38-ročnú Michaelu
Polícia vyšetruje vraždu v Senci, obvinili 38-ročnú Michaelu D. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, aktuálne vykonávajú všetky potrebné úkony ...
8.9.2025 (SITA.sk) - Polícia vyšetruje vraždu v Senci, obvinili 38-ročnú Michaelu D. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, aktuálne vykonávajú všetky potrebné úkony za účelom objasnenia obzvlášť závažného zločinu vraždy, ku ktorému došlo v sobotu 6. septembra vo večerných hodinách v rodinnom dome v Senci. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie bližšie informácie poskytnú, keď to procesná situácia umožní.
Zdroj: SITA.sk - Policajti vyšetrujú vraždu v Senci, obvinili 38-ročnú Michaelu © SITA Všetky práva vyhradené.
