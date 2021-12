Putin varoval Bidena, uvalenie sankcií pre Ukrajinu by mohlo viesť k prerušeniu rusko-amerických vzťahov

Vzájomné varovania

Drvivé sankcie

31.12.2021 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin varoval svojho amerického kolegu Joea Bidena, že uvalenie nových sankcií pre Ukrajinu by mohlo viesť k úplnému prerušeniu vzájomných vzťahov. Lídri spolu vo štvrtok takmer hodinu telefonovali v súvislosti s napätím v ukrajinsko-ruskom pohraničí, ktoré vyvoláva obavy v Kyjeve aj na Západe.V telefonáte, ktorý si vyžiadala Moskva, Putin Bidena upozornil, že sankcie by boli „kolosálnou chybou“. Šéf Bieleho domu zase svojmu kolegovi v Rusku povedal, že Spojené štáty budú so spojencami v prípade akejkoľvek invázie na Ukrajinu konať rozhodne. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Prezidenti si počas rozhovoru povedali vzájomné varovania, no podľa Putinovho poradcu pre zahraničné záležitosti Jurija Ušakova, ktorý po rozhovore hovoril s novinármi, bol šéf Kremľa spokojný. Telefonát podľa neho vytvoril „dobré pozadie“ pre budúce rozhovory.Nemenovaný americký predstaviteľ zase o telefonáte povedal, že sa niesol vo „vážnom a vecnom“ duchu. „Prezident Biden zopakoval, že podstatný pokrok v týchto rozhovoroch môže vzniknúť len v prostredí deeskalácie. Jasne povedal, že Spojené štáty a ich spojenci a partneri budú reagovať rozhodne, ak Rusko neskôr napadne Ukrajinu,“ povedala zase hovorkyňa Bieleho domu Jen Psaki.Napätie na hraniciach Ukrajiny s Ruskom vyvolalo zhromaždenie ruských vojsk v oblasti. Podľa ukrajinských predstaviteľov bolo v pohraničí viac ako 100-tisíc ruských vojakov. Zvýšený počet vojakov vyvolal obavy z možnej invázie, za ktorú Západ Moskve hrozí drvivými sankciami.Rusko popiera, že by plánovalo napadnúť svojho západného suseda a tvrdí, že vojaci sú v oblasti na cvičeniach. Zdôrazňuje pritom, že svoje vojská si môže na svojom území rozmiestňovať, kde chce.Americkí a ruskí predstavitelia sa majú v januári stretnúť na rokovaniach v Ženeve. Biden podľa Bieleho domu vyzval Putina na hľadanie diplomatického riešenia.