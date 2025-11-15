Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 15.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Leopold
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

15. novembra 2025

Disciplinárny proces s prokurátorom Lipšicom sa začne v pondelok


Tagy: Disciplinárne konanie Generálny prokurátor Súdy

Na pôde Najvyššieho správneho súdu SR začne v pondelok 17. novembra disciplinárny proces s prokurátorom Danielom ...



Zdieľať
4o8a9344 676x451 15.11.2025 (SITA.sk) - Na pôde Najvyššieho správneho súdu SR začne v pondelok 17. novembra disciplinárny proces s prokurátorom Danielom Lipšicom. Disciplinárne stíhanie bývalého špeciálneho prokurátora inicioval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ten podľa medializovaných informácií požaduje, aby Lipšica, ktorý je momentálne prokurátorom generálnej prokuratúry, súd preložil na prokuratúru nižšieho stupňa.


Dôvodom návrhu Žilinku na disciplinárne stíhanie voči Lipšicovi majú byť tri skutky, konkrétne hádka s kolegyňou, neoboznámenie sa s utajovanou prílohou spisu a sarkastické poznámky. Lipšic v reakcii uviedol, že Žilinkov návrh je osobný a vychádza z ich zlého vzájomného vzťahu.


Daniel Lipšic pôsobil až do zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry ako jeho šéf. V súčasnosti pôsobí na legislatívnom odbore Generálnej prokuratúry SR.




Zdroj: SITA.sk - Disciplinárny proces s prokurátorom Lipšicom sa začne v pondelok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Disciplinárne konanie Generálny prokurátor Súdy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Minister vnútra nie je prezident, nemôže prijať demisiu iného člena vlády, upozornil Gröhling – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Trump reaguje na tlak voličov, podpísal nariadenie o znížení ciel na hovädzie mäso, kavú a iné produkty

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 