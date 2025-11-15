|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 15.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Leopold
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. novembra 2025
Minister vnútra nie je prezident, nemôže prijať demisiu iného člena vlády, upozornil Gröhling – VIDEO
Tagy: Demisia Minister financií SR Minister vnútra SR Podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku predseda strany Sloboda a Solidarita Predseda vlády Prezident SR
Minister vnútra nie je prezident. Nemôže preto prijať demisiu iného člena vlády. Podotkol to predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS)
Zdieľať
15.11.2025 (SITA.sk) - Minister vnútra nie je prezident. Nemôže preto prijať demisiu iného člena vlády. Podotkol to predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling. Reagoval tak na včerajší oznam predsedu strany Hlas-SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, že prijal demisiu podpredsedu vlády pre plán obnovy Petra Kmeca.
„Šutaj Eštok si už normálne myslí, že je prezident v tejto krajine. Som veľmi rád, že mu to Kmec neposlal elektronicky, lebo by sme to našli až niekedy na Veľkú noc. Keď sme už v tomto stave, že člen vlády môže dať demisiu členovi vlády, tak nech Eštok dá tiež demisiu Kmecovi a nech spoločne ruka v ruke idú do Prezidentského paláca,“ vyhlásil Gröhling.
Predseda SaS skonštatoval, že strana Hlas-SD má najviac skorumpovaných ministrov a poslancov. Pripomenul v tomto zmysle záchrankový tender či predražené nákupy na ministerstve vnútra, na ktoré upozorňoval už aj minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
„Minister investícií Samuel Migaľ teraz rozprával, že sa na ministerstve pod vedením Richarda Rašiho (Hlas-SD) kradlo,“ dodal Gröhling. Za ostatné dni SaS poukazovala na to, že takmer 1,5 milióna eur bolo Kmecom pridelených schránkovej firmem, ktorá mala vykonať výskum. „Ako môže nejaká garážová firma robiť výskum? Kde sú tie doklady, že takáto firma môže robiť výskum? Na základe čoho jej pridelili 1,5 milióna?“ uviedol predseda SaS s tým, že sa podozrenia ukázali ako pravdivé, keďže Kmec podáva demisiu.
„Ak všetko bolo v poriadku, tak prečo zrazu prišla demisia?“ dodal Gröhling, ktorému príde sporný aj spôsob, akým odstupuje a tiež to, prečo sa premiér Robert Fico (Smer-SD) rozhodol, že dá jeho demisiu do Prezidentského paláca. „Prečo tak promptne nekonal aj pri Šaškovi alebo Rážovi? Jediný dôvod je, že potreboval prekryť súčasnú situáciu, kriedovú revolúciu, kritiku od mladých ľudí v Poprade, ale aj medzinárodný škandál ohľadom Epsteina,“ doplnil líder SaS.
Šutaj Eštok dal pokyn Kmecovi, aby pozastavil sporné inovačné výzvy, pri ktorých vznikli pochybnosti o transparentom prideľovaní financií. Súčasne avizoval audit. Grohling sa vyjadril, že nebudú iniciovať poslanecký prieskum, pretože to nemá zmysel.
„Z minulosti viete, že poslanecké prieskumy nie sú schvaľované. A keď konečne nejakým omylom je poslanecký prieskum schválený, tak následne nedostanete všetky informácie. My si to zistíme sami,“ vyhlásil Gröhling. Súčasne upozornil, že je otázkou, čo sa teraz udeje, pretože zmluvy už boli popodpisované a jednotlivé spoločnosti mohli už investovať. Môže sa tak poľa neho udiať to, že jednotlivé firmy budú požadovať financie alebo zisk.
„Toto robí strana Hlas. Im je to jedno. Poprideľujú financie krížom-krážom. Tešia sa. Keď im na to prídete a stopne sa to, tak oni sa tešia ďalej, lebo vedia, že aspoň nejaké peniaze tam pre ich kamarátov pôjdu,“ uzavrel predseda SaS.
Poslanec za Progresívne Slovensko (PS) Ján Hargaš zdôraznil, že odstúpenie ministra je minimum, čo sa môže stať. „Tu nejde o Kmeca. Naším cieľom nie je to, aby odstupoval jeden minister za druhým. Naším cieľom je chrániť verejné zdroje,“ zdôraznil Hargaš s tým, že kauzu dotácií dohrajú až do konca. Hargaš v mene PS odkázal vláde, že ich neumlčia.
„Budeme im pozerať na prsty aj naďalej, budeme pozerať na ich kšefty. Nedáme im ani chvíľku pokoja. Budeme vytrvalo pracovať na tom, aby sme ochránili verejné zdroje na Slovensku,“ zdôraznil poslanec. Odvolávanie Kmeca je aj podľa Hargaša zakrývací manéver pre uplynulé udalostí.
„Ak naozaj zoberieme slová Fica vážne, tak potom to nemôže skončiť iba Kmecom. Máme tu sedem ďalších ministrov, ktorí sú na rade - minister Šaško, Ráž, Migaľ, Huliak, Šutaj Eštok, Kamenický a ministerka Šimkovičová, na ktorých je podaný návrh na vyslovenie nedôvery v parlamente,“ doplnil Hargaš s tým, že ak premiér naozaj myslí svoje slová vážne, tak by mal konať. „Ak premiér hovorí, že neznesie žiadne podozrenia o neefektívnom využívaní verejných financií, tak by mal vyprevadiť všetkých siedmich ministrov,“ vyhlásil Hargaš.
Poslanec Oskar Dvořák (PS) podotkol, že v prípade dotácií od Kmeca išlo o 200 miliónov eur. Pri záchrankovom tendri na rezorte zdravotníctva pod vedením ministra Šaška išlo o dve miliardy eur. Svoje slová o tom, že nebudú nič tolerovať a že budú odvolávať, by tak podľa Dvořáka mal Šutaj Eštok aplikovať aj na prípad ministra zdravotníctva. Rovnako vyzýva aj premiéra, aby si stál za svojimi slovami a vysporiadal sa aj s ministrom zdravotníctva. „Ak skončil Kmec, musí skončiť aj Šaško za kšefty v dvojmiliardovom tendri na záchranky,“ uzavrel Dvořák.
Predseda vlády SR Robert Fico informoval, že ako predseda vlády SR podáva prezidentovi Petrovi Pellegrinimu návrh na odvolanie podpredsedu vlády SR pre plán obnovy Petra Kmeca. „Nedovolím, aby táto vláda bola spájaná s pochybnosťami pri nakladaní s verejnými prostriedkami,“ vyhlásil Fico.
Zdroj: SITA.sk - Minister vnútra nie je prezident, nemôže prijať demisiu iného člena vlády, upozornil Gröhling – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Skorumpovaní poslanci
„Šutaj Eštok si už normálne myslí, že je prezident v tejto krajine. Som veľmi rád, že mu to Kmec neposlal elektronicky, lebo by sme to našli až niekedy na Veľkú noc. Keď sme už v tomto stave, že člen vlády môže dať demisiu členovi vlády, tak nech Eštok dá tiež demisiu Kmecovi a nech spoločne ruka v ruke idú do Prezidentského paláca,“ vyhlásil Gröhling.
Predseda SaS skonštatoval, že strana Hlas-SD má najviac skorumpovaných ministrov a poslancov. Pripomenul v tomto zmysle záchrankový tender či predražené nákupy na ministerstve vnútra, na ktoré upozorňoval už aj minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
„Minister investícií Samuel Migaľ teraz rozprával, že sa na ministerstve pod vedením Richarda Rašiho (Hlas-SD) kradlo,“ dodal Gröhling. Za ostatné dni SaS poukazovala na to, že takmer 1,5 milióna eur bolo Kmecom pridelených schránkovej firmem, ktorá mala vykonať výskum. „Ako môže nejaká garážová firma robiť výskum? Kde sú tie doklady, že takáto firma môže robiť výskum? Na základe čoho jej pridelili 1,5 milióna?“ uviedol predseda SaS s tým, že sa podozrenia ukázali ako pravdivé, keďže Kmec podáva demisiu.
Kriedová revolúcia
„Ak všetko bolo v poriadku, tak prečo zrazu prišla demisia?“ dodal Gröhling, ktorému príde sporný aj spôsob, akým odstupuje a tiež to, prečo sa premiér Robert Fico (Smer-SD) rozhodol, že dá jeho demisiu do Prezidentského paláca. „Prečo tak promptne nekonal aj pri Šaškovi alebo Rážovi? Jediný dôvod je, že potreboval prekryť súčasnú situáciu, kriedovú revolúciu, kritiku od mladých ľudí v Poprade, ale aj medzinárodný škandál ohľadom Epsteina,“ doplnil líder SaS.
Šutaj Eštok dal pokyn Kmecovi, aby pozastavil sporné inovačné výzvy, pri ktorých vznikli pochybnosti o transparentom prideľovaní financií. Súčasne avizoval audit. Grohling sa vyjadril, že nebudú iniciovať poslanecký prieskum, pretože to nemá zmysel.
„Z minulosti viete, že poslanecké prieskumy nie sú schvaľované. A keď konečne nejakým omylom je poslanecký prieskum schválený, tak následne nedostanete všetky informácie. My si to zistíme sami,“ vyhlásil Gröhling. Súčasne upozornil, že je otázkou, čo sa teraz udeje, pretože zmluvy už boli popodpisované a jednotlivé spoločnosti mohli už investovať. Môže sa tak poľa neho udiať to, že jednotlivé firmy budú požadovať financie alebo zisk.
„Toto robí strana Hlas. Im je to jedno. Poprideľujú financie krížom-krážom. Tešia sa. Keď im na to prídete a stopne sa to, tak oni sa tešia ďalej, lebo vedia, že aspoň nejaké peniaze tam pre ich kamarátov pôjdu,“ uzavrel predseda SaS.
Odstúpenie je minimum
Poslanec za Progresívne Slovensko (PS) Ján Hargaš zdôraznil, že odstúpenie ministra je minimum, čo sa môže stať. „Tu nejde o Kmeca. Naším cieľom nie je to, aby odstupoval jeden minister za druhým. Naším cieľom je chrániť verejné zdroje,“ zdôraznil Hargaš s tým, že kauzu dotácií dohrajú až do konca. Hargaš v mene PS odkázal vláde, že ich neumlčia.
„Budeme im pozerať na prsty aj naďalej, budeme pozerať na ich kšefty. Nedáme im ani chvíľku pokoja. Budeme vytrvalo pracovať na tom, aby sme ochránili verejné zdroje na Slovensku,“ zdôraznil poslanec. Odvolávanie Kmeca je aj podľa Hargaša zakrývací manéver pre uplynulé udalostí.
„Ak naozaj zoberieme slová Fica vážne, tak potom to nemôže skončiť iba Kmecom. Máme tu sedem ďalších ministrov, ktorí sú na rade - minister Šaško, Ráž, Migaľ, Huliak, Šutaj Eštok, Kamenický a ministerka Šimkovičová, na ktorých je podaný návrh na vyslovenie nedôvery v parlamente,“ doplnil Hargaš s tým, že ak premiér naozaj myslí svoje slová vážne, tak by mal konať. „Ak premiér hovorí, že neznesie žiadne podozrenia o neefektívnom využívaní verejných financií, tak by mal vyprevadiť všetkých siedmich ministrov,“ vyhlásil Hargaš.
Dotácie od Kmeca
Poslanec Oskar Dvořák (PS) podotkol, že v prípade dotácií od Kmeca išlo o 200 miliónov eur. Pri záchrankovom tendri na rezorte zdravotníctva pod vedením ministra Šaška išlo o dve miliardy eur. Svoje slová o tom, že nebudú nič tolerovať a že budú odvolávať, by tak podľa Dvořáka mal Šutaj Eštok aplikovať aj na prípad ministra zdravotníctva. Rovnako vyzýva aj premiéra, aby si stál za svojimi slovami a vysporiadal sa aj s ministrom zdravotníctva. „Ak skončil Kmec, musí skončiť aj Šaško za kšefty v dvojmiliardovom tendri na záchranky,“ uzavrel Dvořák.
Predseda vlády SR Robert Fico informoval, že ako predseda vlády SR podáva prezidentovi Petrovi Pellegrinimu návrh na odvolanie podpredsedu vlády SR pre plán obnovy Petra Kmeca. „Nedovolím, aby táto vláda bola spájaná s pochybnosťami pri nakladaní s verejnými prostriedkami,“ vyhlásil Fico.
Zdroj: SITA.sk - Minister vnútra nie je prezident, nemôže prijať demisiu iného člena vlády, upozornil Gröhling – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Demisia Minister financií SR Minister vnútra SR Podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku predseda strany Sloboda a Solidarita Predseda vlády Prezident SR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Matka a dve deti zomreli v Istanbule po konzumácii pouličného jedla
Matka a dve deti zomreli v Istanbule po konzumácii pouličného jedla
<< predchádzajúci článok
Disciplinárny proces s prokurátorom Lipšicom sa začne v pondelok
Disciplinárny proces s prokurátorom Lipšicom sa začne v pondelok