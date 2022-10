Diskusia o zmene paragrafu 363 sa zmenila na hystériu. Dvojkoľajnosť v prokuratúre je oveľa väčší problém, hovorí exšéf SIS

Hystéria okolo 363-ky

Korektné vzťahy so Žilinkom

14.10.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský nevie, či zdržanlivosť hnutia Sme rodina zahlasovať za zmenu paragrafu 363 Trestného poriadku súvisí práve s ním.„Neviem, pretože paragraf 363 neviem na seba v súčasnosti aplikovať," povedal Pčolinský v štvrtok 13. októbra v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní. Moderátor Noro Dolinský však pripomenul, že generálny prokurátor Maroš Žilinka spomínaným paragrafom už Pčolinskému pomohol.„Konštatoval tam veľké množstvo pochybení, ktoré sa potom čiastočne naprávali," pripomenul bývalý riaditeľ SIS.Vladimír Pčolinský taktiež uviedol, že zmena paragrafu 363 Trestného poriadku je hystéria. „Oveľa väčší problém je súčasná dvojkoľajnosť v prokuratúre. Myslím si, že to by sa malo systémovo riešiť," dodal.Pčolinský ďalej tvrdí, že súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku spoznal v júli v roku 2010, keď sa Žilinka stal štátnym tajomníkom na ministerstve vnútra (MV) SR. „Vychádzali sme spolu korektne, ale kamarátsky vzťah sme nemali," doplnil.Koaličné hnutie Sme rodina je stále zdržanlivé v "oklieštení" právomoci generálneho prokurátora ako takého, keďže v Národnej rade (NR) SR hlasovali zakaždým proti zmene paragrafu 363 Trestného poriadku.