Rusi budú musieť začať zvažovať každý útok, rakety sa im postupne míňajú a nové nemajú z čoho vyrobiť

Problematická výroba rakiet

Obnova zničenej infraštruktúry

14.10.2022 - Rusko v doterajšom priebehu vojny na Ukrajine použilo viac ako dve tretiny vysoko presných rakiet, ktoré malo k dispozícii pred inváziou.Ako referuje web nv.ua, povedal to tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov „Z celkového množstva, ktoré malo Rusko pred totálnou inváziou na Ukrajinu, zostáva len 25 až 28 % vysoko presných rakiet,“ povedal Danilov s odvolaním sa na informácie ukrajinskej rozviedky. Dodal, že čas, keď Rusko nebude môcť použiť tieto rakety, „sa už blíži“.Ak by Rusko chcelo pokračovať v útokoch, aké predviedlo v pondelok, keď sa zameralo na ciele po celej Ukrajine, muselo by zvýšiť svoju výrobu rakiet o viac ako 20 percent. To je pre Rusko problematické vzhľadom na sankcie a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.Danilov taktiež poznamenal, že Krymský most je nepovolená stavba, ktorú podľa zákonov Ukrajiny bude musieť Rusko skôr či neskôr odstrániť na vlastné náklady.Pristavil sa taktiež pri správach o tom, že Rusi tento týždeň zasiahli asi tretinu ukrajinskej energetickej infraštruktúry. „Chcel by som poznamenať, že údaje ministra energetiky Hermana Haluščenka o 30 % sú úplne nesprávne. A nie je to pravda. Všetko, čo sa dalo opraviť, sme už dali do poriadku. Netreba strašiť obyvateľstvo, že nemáme 30 % našej energetickej kapacity, pretože to nie je pravda,“ skonštatoval.Rusi podľa neho plánovali zničiť 30 % ukrajinskej energetickej infraštruktúry tak, aby nefungovala. „Dnes je však takmer všade obnovená, dodávky energie boli obnovené na všetkých územiach,“ poznamenal Danilov.