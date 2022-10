Na vlne biofílie alebo vneste aj vy do svojho domova prírodu a udržateľnosť

LÁSKA K ŽIVOTU

VNESTE PRÍRODU DO INTERIÉRU

KRÁSA A UDRŽATEĽNOSŤ V JEDNOM

O značke Quick-Step

Neexistuje lepší spôsob ako si vyčistiť hlavu, než sa túlať v lese alebo sa vydať na dlhú prechádzku. Dnes, viac než kedykoľvek predtým, navštevujeme prírodu kvôli relaxácii, a keď sa vrátime domov, chceme si tento pocit pokoja udržať. To vysvetľuje, prečo je stále viac architektov a interiérových dizajnérov nadšených biofíliou. Tento termín vymyslel už v šesťdesiatych rokoch americko-nemecký psychológ Erich Fromm a znamená lásku (philia) k životu (bio). V posledných rokoch však urbanizácia spôsobila, že je stále ťažšie uniknúť z betónovej džungle mesta. Nedávne štúdie potvrdili, že sa naša fyzická a duševná pohoda zlepšuje v prostredí s priestorovými aspektami, ako je denné svetlo, výhľad do krajiny a prirodzené vetranie. Nie je teda náhoda, že je biofília základom filozofie holistického dizajnu, ktorého cieľom je spojenie s prírodou.Najjednoduchším spôsobom ako vniesť prírodu do interiéru, je využiť rastliny. Vytvorením celej zelenej steny si môžete vytvoriť skutočnú vnútornú záhradu. Ak však nie je záhradníčenie "vašou šálkou kávy", môžete podobný efekt dosiahnuť pomocou rezaných kvetín. Niet divu, že je terapia kvetmi v poslednej dobe na vzostupe. Krásna kytica dokáže sama o sebe upokojiť náladu. A pretože každý kvet má iný emocionálny význam, je to ideálny spôsob, ako sa priblížiť sami sebe.Paleta farieb v prírode je dôležitým zdrojom inšpirácie vo svete biofilného dizajnu. Široká škála odtieňov zelenej ide ruka v ruke so zemitými tónmi, ktoré ostro kontrastujú s kaleidoskopickými explóziami farieb vo svete kvetín. Je samozrejmé, že farby majú tiež významný vplyv na našu náladu. Preto je najlepšie zvoliť do spálne neutrálne, šedé tóny alebo upokojujúce odtiene modrej. Do raňajkového kútiku môžete vniesť slnko pomocou žltej a oranžovej.Ide o to "vycítiť", čo sa najlepšie hodí do každej miestnosti a nechať sa inšpirovať prírodou. Vneste do interiéru drevo napríklad tak, že bude kus kmeňa stromu slúžiť ako konferenčný stolík. Príležitosť však predstavuje aj samotná podlaha - siahnite po autentickom vzhľade dreva. V rámci kolekcií laminátových podláh Quick-Step máte široký výber podláh, ktoré vnesú do vášho interiéru drevo udržateľným spôsobom. Alebo sa rozhodnite pre nábytok s organickými tvarmi, obklady stien so vzormi listov a dozdobte si ich podľa chuti prvkami prírody, ako sú napríklad mušle alebo mach. Na rozdiel od dogmatickým interiérových trendov, nemá biofília žiadne pravidlá a nie je nutné, aby bolo všetko dokonalé. Rovnako ako japonská filozofia wabi-sabi, je aj biofília o kráse a nedokonalosti.Návrhári podláh Quick-Step sa vždy inšpirovali prírodou, ale zároveň pracovali na udržateľných inováciách. Laminátová podlaha je ideálnym spôsobom, ako vniesť prírodu do vášho interiéru a zároveň ju rešpektovať. Dizajnéri vyvinuli techniku, vďaka ktorej farba a štruktúra štýlu pokračuje cez spoje, takže laminátová podlaha vyzerá hyperrealisticky. Vďaka povrchovej štruktúre a extra matným vrchným vrstvám pôsobí navyše laminát skutočne ako drevo. Aj keď bez praktických starostí s údržbou, pretože vodoodolné laminátové podlahy Quick-Step vydržia tvrdé nárazy vďaka mimoriadne odolnej vrchnej vrstve a tvrdému HDF jadru v srdci každej dosky. Toto jadro sa skladá výhradne z recyklovaného dreva získaného napríklad z píl, kde by inak bolo spálené alebo zničené. Quick-Step je dôkazom toho, že vďaka odpadu z iných priemyslových odvetví, nie je nutné rúbať nové stromy. Vďaka tomu sa stala prvým výrobcom laminátových podláh, ktorému bola udelená ekoznačka EU. Označenie PEFC vám dáva istotu, že vaša podlaha v žiadnom prípade nespôsobila odlesňovanie. Okrem toho vám doživotná záruka až na 25 rokov poskytne nielen pokoj na duši, ale aj dobrý pocit, že ste pomohli životnému prostrediu.Quick-Step je značka kvalitných podlahových krytín vyrábaných spoločnosťou Unilin. Neustály výskum a inovácie spolu so silným zameraním na kvalitu spôsobili, že je Quick-Step jedným z popredných hráčov na trhu v podlahovom priemysle. Značka, ktorá je známa svojím nelepivým inštalačným systémom Uniclic, sa vyvinula v značku, ktorá prináša širokú škálu dizajnových riešení. Dnes je Quick-Step celosvetovým lídrom v oblasti dizajnu, inovácií a kvality v oblasti podlahových krytín vo viac ako 100 krajinách.