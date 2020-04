Tour de France je továrňou na peniaze, jej zrušenie môže ekonomicky zruinovať cyklistiku

Katastrofa pre jazdcov aj tímy

15.4.2020 - Tour de France sú nielen najväčšie a najslávnejšie cyklistické preteky na svete, ale aj mamutia fabrika na výrobu peňazí. Prípadné zrušenie týchto pretekov v roku 2020 by spôsobilo poriadne krvácanie priamo do srdca svetovej profesionálnej cyklistiky.Známe je zatiaľ iba to, že z dôvodu pandémie koronavírusu Tour de France 2020 určite neodštartuje v pôvodnom termíne 27. júna. V hre je náhradný termín od 25. júla do 16. augusta."Zrušenie Tour de France by mohlo ekonomicky zruinovať celú cyklistiku," uviedol Jean-Francois Mignot z Francúzskeho národného strediska pre vedecký výskum a autor knihy História Tour de France."Zastavenie sezóny od 17. marca má už teraz neblahý dopad na jednotlivé tímy, ale neuskutočnenie Tour de France by pocítili možno aj stonásobne. Francúzskej ekonomike by zrazu chýbalo tých 12 miliónov ľudí pri cestách a v etapových centrách, z ktorých podstatnú časť tvoria zahraniční turisti," doplnil Mignot.Šéf francúzskeho tímu Groupama-FDJ Marc Madiot si myslí, že zrušená Tour de France by mohla byť katastrofa pre jazdcov aj členov ich tímov, z ktorých by sa stali nezamestnaní."Máme rozpočet približne 20 miliónov eur ročne a sme sponzorsky napojení na štátnu lotériu aj poisťovacie spoločnosti. Ak tí všetci pocítia dopad koronavírusu a ešte sa nebudú môcť dívať na svoje reklamy počas Tour de France, ich balík podpory sa drasticky zmenší," vravel dvojnásobný víťaz pretekov Paríž-Roubaix.Organizátor Amaury Sport Organisation (ASO) vlani zaplatil na odmenách 2,3 mil. eur, kolumbijský víťaz Egan Bernal dostal oficiálne šek na 500 000 eur pred zdanením.Tieto prostriedky by nebolo možné vygenerovať bez príjmov z reklám či televíznych práv. To sú každý rok isté peniaze, samozrejme, toto podujatie musí rátať aj s obrovskými nákladmi spojenými s vysokými nárokmi na logistiku."Aj preto sú mená hlavných sponzorov prakticky všade, aby boli dostupné a dobre viditeľné počas televíznych prenosov. Preto sa konajú početné vyhlásenia najlepších pretekárov po každej etape, či sa to týka celkového poradia, šprintérskej súťaže, najlepších vrchárov či jazdcov do 25 rokov. Všetky tieto činnosti majú svojho sponzora a ten sa celý rok teší na to, že bude na očiach celého sveta počas Tour de France. Sponzori platia ťažké peniaze za každodenné televízne spravodajstvo a dokonca aj najmenej solventný účastnícky tím z toho môže mať svoj osoh. Ak sa jeho pretekár dostane do denného úniku a ukáže sa na televíznych obrazovkách dlhšie ako len na pár sekúnd," vysvetľuje správa agentúry AFP.Aj najmenší podporovateľ Tour de France prispieva ASO sumou 250 000 eur, sponzor žltého dresu LCL ročne garantuje až 10 miliónov. Podľa Mignota veľa sponzorov vstupuje do cyklistiky len preto, aby sa mohli zviditeľniť na Tour de France."Je to jediné cyklistické podujatie, kde sa naozaj oplatí investovať peniaze. Má úplne inú sledovať ako ostatné preteky z cyklistického kalendára," tvrdí Mignot."Celkovo existuje len veľmi málo pretekov či podujatí vo svete športu, ktoré by sa taký dlhý čas mohli ukazovať v televízii ako práve preteky Okolo Francúzsky. A to je raj pre sponzorov. A nemusíme ani vysvetľovať, čo Tour de France znamená pre Francúzsko a jeho turistický ruch v letnom období," vysvetlil Bruno Bianzina, generálny riaditeľ agentúry Sport Market.Podľa Mignota sa zisky ASO z Tour de France z 5 miliónov eur v polovici 80. rokov minulého storočia dnes vyšplhali na 50 miliónov. Ďalšia silná marketingová skupina Sporsora vlani počas pretekov zaznamenala obrat 130 miliónov eur."To je viac než polovica obratu ASO, ktorý bol v roku 1918 až 233,5 mil. eur," pripomína AFP.O definitívnom osude tohtoročnej Tour de France sa má rozhodnúť do 15. mája. Jedným z možných scenárov je konanie pretekov bez účasti divákov. To si však ich riaditeľ Christian Prudhomme nevie predstaviť.