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30. júna 2026
Divadelná Nitra získa od župy mimoriadnu dotáciu, festivalu však stále chýba tretina rozpočtu
Termín festivalu sa blíži, má sa konať už 25. - 30. septembra. Medzinárodný festival Divadelná Nitra je o krok bližšie k ...
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30.6.2026 (SITA.sk) - Termín festivalu sa blíži, má sa konať už 25. - 30. septembra.
Medzinárodný festival Divadelná Nitra je o krok bližšie k realizácii. Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) schválilo pre festival mimoriadnu dotáciu vo výške 35-tisíc eur. Spolu so štandardnou 25-tisícovou podporou tak festival dostane od župy 60-tisíc eur. „Úprimne ďakujeme všetkým poslankyniam a poslancom NSK. Je pre nás vzácne, že naprieč celým politickým spektrom zavládla zhoda a festival sa stal spoločným záujmom,“ reagovala riaditeľka festivalu Anna Šimončičová.
Zároveň na sociálnej sieti poukázala na to, že čísla nepustia a festivalu stále chýba tretina rozpočtu. „Krízová verzia festivalu má rozpočet 265-tisíc eur. Festival podobného rozsahu v Česku pracuje s dvojnásobkom. Pokryť to zo vstupného nie je možné — lístky by stáli stovky eur a festival by prestal byť dostupný pre väčšinu z vás. My chceme presný opak. To robíme už 34 rokov,“ podotkla.
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre 9. júna jednotne schválili 45-tisícovú mimoriadnu dotáciu pre festival. Spolu s dotáciou od kraja má Divadelná Nitra potvrdených 69 percent rozpočtu. Zvyšných 31 percent hľadá v grantoch, u nadácií a partnerov. Termín festivalu sa blíži, má sa konať už 25. - 30. septembra.
Osud 35. ročníka festivalu Divadelná Nitra zostal neistý po tom, čo nedostal podporu zo štátneho Fondu na podporu umenia. Podľa Šimončinovej ide o politický tlak na slobodnú kultúru, a poukázala na to, že v komisii nesedeli odborníci. Rozhodnutie Fondu na podporu umenia nepodporiť festival vyvolalo vlnu solidarity a podporných reakcií zo Slovenska i zo zahraničia. Odkazy podpory prichádzajú z Nemecka, Belgicka, Poľska, Portugalska, Bulharska, Českej republiky aj zo Slovenska.
Zdroj: SITA.sk - Divadelná Nitra získa od župy mimoriadnu dotáciu, festivalu však stále chýba tretina rozpočtu © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzinárodný festival Divadelná Nitra je o krok bližšie k realizácii. Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) schválilo pre festival mimoriadnu dotáciu vo výške 35-tisíc eur. Spolu so štandardnou 25-tisícovou podporou tak festival dostane od župy 60-tisíc eur. „Úprimne ďakujeme všetkým poslankyniam a poslancom NSK. Je pre nás vzácne, že naprieč celým politickým spektrom zavládla zhoda a festival sa stal spoločným záujmom,“ reagovala riaditeľka festivalu Anna Šimončičová.
Zároveň na sociálnej sieti poukázala na to, že čísla nepustia a festivalu stále chýba tretina rozpočtu. „Krízová verzia festivalu má rozpočet 265-tisíc eur. Festival podobného rozsahu v Česku pracuje s dvojnásobkom. Pokryť to zo vstupného nie je možné — lístky by stáli stovky eur a festival by prestal byť dostupný pre väčšinu z vás. My chceme presný opak. To robíme už 34 rokov,“ podotkla.
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre 9. júna jednotne schválili 45-tisícovú mimoriadnu dotáciu pre festival. Spolu s dotáciou od kraja má Divadelná Nitra potvrdených 69 percent rozpočtu. Zvyšných 31 percent hľadá v grantoch, u nadácií a partnerov. Termín festivalu sa blíži, má sa konať už 25. - 30. septembra.
Osud 35. ročníka festivalu Divadelná Nitra zostal neistý po tom, čo nedostal podporu zo štátneho Fondu na podporu umenia. Podľa Šimončinovej ide o politický tlak na slobodnú kultúru, a poukázala na to, že v komisii nesedeli odborníci. Rozhodnutie Fondu na podporu umenia nepodporiť festival vyvolalo vlnu solidarity a podporných reakcií zo Slovenska i zo zahraničia. Odkazy podpory prichádzajú z Nemecka, Belgicka, Poľska, Portugalska, Bulharska, Českej republiky aj zo Slovenska.
Zdroj: SITA.sk - Divadelná Nitra získa od župy mimoriadnu dotáciu, festivalu však stále chýba tretina rozpočtu © SITA Všetky práva vyhradené.
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