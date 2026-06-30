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30. júna 2026
Festival Beats for Love už v stredu odpáli svoj najväčší ročník. Dorazí nedosiahnuteľný Calvin Harris aj revolučné novinky
Festival Beats for Love otvorí svoje brány už v stredu 1. júla a Dolné Vítkovice sa na štyri dni premenia na obrovský svet hudby, svetiel, emócií a nezabudnuteľných zážitkov.
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Najväčší festival elektronickej hudby v strednej Európe tento rok ponúkne svoj historicky najsilnejší program – od 1. do 4. júla dorazí do Ostravy viac než 550 interpretov, ktorí vystúpia na 18 stageoch, vrátane dlho očakávanej megastar a hitmakera Calvina Harrisa, ktorý vystúpi už v stredu.
„Tohtoročný program patrí medzi tie najlepšie a najdrahšie, ktoré festival svojim návštevníkom za 12 rokov ponúkne. Splneným snom mnohých fanúšikov je spomínaný Calvin Harris, ktorý sa do Európy vydáva len mimoriadne. Okrem neho na hlavnom stagei Love by ČSOB vystúpi aj švédska megastar Alesso, aktuálne najúspešnejšia DJka planéty Charlotte de Witte, maskovaný tanečný fenomén Marshmello alebo legendárny DJ Dimitri Vegas,“ vymenúva riaditeľ a zakladateľ festivalu Kamil Rudolf.
Program však ponúkne aj množstvo exkluzívnych momentov Beats for Love Special, ktoré fanúšikovia inde nezažijú. Napríklad českú premiéru novej audiovizuálnej show Andromedika alebo unikátny B2B set britských ikon bass music Katy B a Miss Dynamite.
Tohtoročný ročník bude ešte výraznejšie stavať aj na koncepte Beats for Love Universe. Festivalový areál zaplnia veľkoformátové vizuály, lasery, živé performance aj tematické zóny Love Sphere, Space Sphere či Industrial Sphere, ktoré prepojí pomyselná festivalová tepna zvaná Pulse. Návštevníkov čaká napríklad ostravský sci-fi Stonehenge, postapokalyptická dedina alebo symbolické oživenie vysokej pece. Prekvapením tohto roka bude aj nová adrenalínová show vznikajúca v spolupráci s Red Bullom, ktorej detaily organizátori zatiaľ taja.
Od štvrtka do soboty sa vráti aj obľúbená konferencia Talking Beats, ktorá už po štvrtýkrát ponúkne sériu debát s DJs, producentmi, promotérmi aj ďalšími osobnosťami hudobnej scény. Návštevníci sa dostanú do zákulisia festivalov, hudobného priemyslu aj samotnej tvorby. Zaujímavosťou tohtoročného zahájenia bude stretnutie s riaditeľom festivalu Kamilom Rudolfom, ktorý bude odpovedať na otázky fanúšikov počas čapovania piva Proud pod dohľadom výčapníkov Plzeňského Prazdroja.
Novinkou tohtoročného ročníka je systém LoveID, ktorý má návštevníkom zaistiť pohodlnejší a bezpečnejší vstup do areálu. Festival prichádza aj s LOVECARD by ČSOB, vďaka ktorej môžu fanúšikovia využiť napríklad fast track vstup pri hlavnej bráne, zľavu na merch alebo ďalšie výhody v špeciálnej festivalovej zóne.
Súčasťou Beats for Love zostáva aj charitatívny projekt Beats for Love Charity za podpory Skupiny ČEZ. Tento rok festival pomôže Oliverovi a Michaelovi. Ich príbehy si môžete prečítať na webe festivalu, kde nájdete aj QR kód na priamu podporu.
Záujem o tohtoročný ročník je rekordný. V predpredaji už zmizlo 88 percent vstupeniek, VIP kapacity sú takmer vypredané a rýchlo sa plnia aj festivalové kempy.
Všetky novinky a praktické informácie nájdu návštevníci na sociálnych sieťach festivalu a webe: https://www.b4l.cz/. Festivalový areál sa každý deň otvára o 16. hodine.
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