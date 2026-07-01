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01. júla 2026
Samostatné jednodňové vstupenky na The Cure na Pohode sú ešte dostupné
Pohoda je vypredaná, no na koncert The Cure si ešte môžete kúpiť jednodňový lístok. Kultová pätica na čele s charizmatickým Robertom Smithom predstaví vyše dvojhodinovú koncertnú šou v stredu, 8. júla na letisku Trenčín.
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The Cure na Slovensko zavítajú v rámci špeciálneho koncertného dňa pri príležitosti 30. ročníka festivalu Pohoda. Pôjde o samostatný programový deň s dostupnými jednodňovými lístkami, v rámci ktorého sa okrem The Cure predstavia aj írski rockeri Just Mustard, škótski shoegazeri The Twilight Sad, slovenský multiinštrumentalista Denis Bango s projektom Denis Bango hrá Fvck_Kvlta, a v noci arál rozozvučia počas afterparty americká techno DJ-ka Hiroko Yamamura, domáci Jimmy Pé či holandskí BAZZOOKAS so svojím ikonickým žltým autobusom.
Na koncert sú dostupné jednodňové lístky, ktoré nájdete tu
PROGRAM – STREDA 8. JÚLA:
18:00-18:30 Just Mustard / ESET Stage
19:00-19:45 The Twilight Sad / ESET Stage
20:15-21:00 Denis Bango hrá Fvck_Kvlta / ESET Stage
21:30-23:45 THE CURE / ESET Stage
00:00-02:00 Hiroko Yamamura / Aréna Slovenskej sporiteľne
00:00-02:00 Jimmy Pé / Curious City 18+
00:15-01:00 BAZZOOKAS
Počas celého koncertného dňa s The Cure bude sprístupnený kompletný festivalový areál s barmi, službami a rôznymi partnerskými aktivitami.
Príchod The Cure do Trenčína je naším dlhoročným splneným snom a sme veľmi radi, že to vyšlo práve pri príležitosti jubilejného 30. ročníka festivalu Pohoda. The Cure je jedna z najlepších koncertných kapiel na svete a ich vystúpenie na trenčianskom letisku bude určite patriť k vrcholom príbehu Pohody.
„The Cure považujem za tak zásadnú kapelu pre hudobnú históriu, že som ich chcel doviesť na Slovensko odkedy Pohoda začala pozývať zahraničné hviezdy. Zdalo sa, že je to nemožné… Napokon prišla možnosť urobiť extra festivalový deň a to, o čo som sa snažil viac ako dvadsať rokov sa podarilo dohodnúť vďaka úžasnému prístupu agenta kapely za mesiac,” hovorí o tomto najväčšom bookingu v histórii Pohody jej riaditeľ, Michal Kaščák a dodáva: „Čaká nás mimoriadny deň, Robert Smith si okrem vlastnej kapely privezie aj dve ďalšie vynikajúce skupiny a potvrdil aj nášho domáceho umelca priamo pred svojím koncertom. Sú chvíle, kedy sme naozaj šťastní a hrdí, že môžeme na Slovensko prinášať výnimočných svetových umelcov - toto je presne tá chvíľa. Zázraky sa dejú...“.
The Cure vznikli v roku 1976 v meste Crawley v južnom Anglicku. Svoje prvé vystúpenie mali v roku 1978 a doteraz odohrali okolo 1800 koncertov. V súčasnosti patria The Cure medzi najpočúvanejšie kapely na svete. Na Spotify majú ich skladby stomiliónové prehratia, pričom Friday I’m In Love a Boys Don’t Cry sa blížia k miliarde.
Kapela vydala 14 štúdiových albumov, niekoľko výberoviek a živých nahrávok, zložila viacero skladieb do soundtrackov, okrem iného aj do kultového filmu Vrana a spevák Robert Smith sa objavil aj v kultovom animovanom seriáli South Park. Svojou tvorbou, legendárnymi koncertnými turné a vplyvom na hudobnú scénu si The Cure vyslúžili v roku 2019 zápis do Rock’n’rollovej siene slávy.Na koncert sú dostupné jednodňové lístky, ktoré nájdete tu
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