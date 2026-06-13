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13. júna 2026
Richard Autner vydáva singel Exupéry
Tagy: Richard Autner
Skladba Exupéry vznikala v štúdiách Pulp a LVGNC, o finálny zvuk sa postaral Marek Rakovický pod produkciou autora Autnera a bubeníka Mareka Žilinca.
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Herec, spevák a skladateľ Richard Autner prichádza s novým singlom Exupéry, ktorý v sebe spája chytľavú popovú melódiu so šansónovou noblesou. Skladba, postavená na organickom základe klavíra, kontrabasu, huslí a akordeónu, poslucháča vtiahne svojou nákazlivou melodickosťou, ktorá postupne graduje do finále s plnohodnotnou dychovou sekciou.
Hoci Richard hneď v úvode s ľahkou iróniou spieva, že „táto pieseň nehovori o ničom“, vizuálny text s odkazmi na ikonického Malého princa v sebe skrýva hlbšiu výpoveď a oslobodzujúci nadhľad v čase, keď „už nikto neverí na príbehy”.
Skladba Exupéry vznikala v štúdiách Pulp a LVGNC, o finálny zvuk sa postaral Marek Rakovický pod produkciou autora Autnera a bubeníka Mareka Žilinca.
Novinka je dostupná na streamoch a s jej zverejnením kapela Richarda Autnera ohlasuje aj nové koncertné dátumy na jeseň 2026 vrátane zastávok v Bratislave a Prahe.
Richard sa predstaví na koncerte 10. júla v Kežmarku, deň nato v Nitre, 17. júla v Považskej Bystrici, ďalšou zastávkou budú 1. augusta Trenčianske Teplice, kde bude spoluúčinkovať aj Zuzana Smatanová. Pokračovať bude 13. novembra v Dolnom Kubíne, deň nato v Banskej Bystrici, 28. novembra v pražskej Malostranskej besede, 5. decembra v Bratislave a 11. decembra v Košiciach.
Tagy: Richard Autner
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