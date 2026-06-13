Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 13.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Anton
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala    Hudba

13. júna 2026

Richard Autner vydáva singel Exupéry


Tagy: Richard Autner

Skladba Exupéry vznikala v štúdiách Pulp a LVGNC, o finálny zvuk sa postaral Marek Rakovický pod produkciou autora Autnera a bubeníka Mareka Žilinca.



Zdieľať
Richard Autner vydáva singel Exupéry

Herec, spevák a skladateľ Richard Autner prichádza s novým singlom Exupéry, ktorý v sebe spája chytľavú popovú melódiu so šansónovou noblesou. Skladba, postavená na organickom základe klavíra, kontrabasu, huslí a akordeónu, poslucháča vtiahne svojou nákazlivou melodickosťou, ktorá postupne graduje do finále s plnohodnotnou dychovou sekciou. 


Hoci Richard hneď v úvode s ľahkou iróniou spieva, že „táto pieseň nehovori o ničom“, vizuálny text s odkazmi na ikonického Malého princa v sebe skrýva hlbšiu výpoveď a oslobodzujúci nadhľad v čase, keď „už nikto neverí na príbehy”.

Skladba Exupéry vznikala v štúdiách Pulp a LVGNC, o finálny zvuk sa postaral Marek Rakovický pod produkciou autora Autnera a bubeníka Mareka Žilinca.

Novinka je dostupná na streamoch a s jej zverejnením kapela Richarda Autnera ohlasuje aj nové koncertné dátumy na jeseň 2026 vrátane zastávok v Bratislave a Prahe.

Richard sa predstaví na koncerte 10. júla v Kežmarku, deň nato v Nitre, 17. júla v Považskej Bystrici, ďalšou zastávkou budú 1. augusta Trenčianske Teplice, kde bude spoluúčinkovať aj Zuzana Smatanová. Pokračovať bude 13. novembra v Dolnom Kubíne, deň nato v Banskej Bystrici, 28. novembra v pražskej Malostranskej besede, 5. decembra v Bratislave a 11. decembra v Košiciach.

Tagy: Richard Autner
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Nela Pocisková prichádza s novým albumom #NEdokonaLA

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 