Sobota 21.3.2026
Meniny má Blahoslav
21. marca 2026
Divadlo Andreja Bagara modernizuje techniku, LED osvetlenie prinesie úspory aj lepší zážitok
Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pokračuje v modernizácii svojho technického zázemia. Investovať plánuje do obnovy ...
Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pokračuje v modernizácii svojho technického zázemia. Investovať plánuje do obnovy svetelného parku v Štúdiu DAB a zároveň pripravuje projektovú dokumentáciu na modernizáciu umelecko-dekoračných dielní, ktoré slúžia na výrobu scénických dekorácií a kostýmov.
Modernizácia svetelného parku
V Štúdiu DAB plánuje divadlo postupne nahradiť staršiu halogénovú technológiu moderným a energeticky úspornejším LED osvetlením. Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť prevádzky, rozšíriť tvorcom inscenácií kreatívne možnosti a divákom priniesť výraznejší vizuálny zážitok z predstavení. Náklady na projekt dosiahnu 31 780 eur.
V rámci projektu divadlo doplní do existujúceho vybavenia svetelného parku nové LED rotačné hlavice, ktoré budú kompatibilné s už modernizovaným svetelným pultom a programom v Štúdiu DAB. V porovnaní so staršími halogénovými reflektormi majú nižšiu spotrebu energie a zároveň ponúkajú širšie možnosti práce so svetlom – od plynulého miešania farieb až po rôzne svetelné efekty. Jedno zariadenie tak dokáže nahradiť viacero starších typov svetiel a umožňuje tvorcom vytvárať bohatšie vizuálne obrazy.
Ekologickejšia prevádzka
Výmena technológie prinesie aj merateľné úspory energie. Pri porovnaní staršieho reflektora s výkonom približne 1 kW s novým LED zariadením sa očakáva úspora približne 300 wattov na jedno svetlo.
„Pri väčšom počte zariadení tak ide o významný krok smerom k ekologickejšej a hospodárnejšej prevádzke divadla,“ uviedla riaditeľka DAB Veronika Moravčíková. Štúdio DAB je komorný divadelný priestor určený na vznik, skúšanie a uvádzanie inscenácií. Okrem zvukovej a projekčnej techniky zohráva práve svetelný park kľúčovú úlohu pri vytváraní atmosféry predstavení. Napriek čiastočnej modernizácii v rokoch 2022 až 2023 však väčšinu techniky stále tvoria staršie halogénové svetlá. Z približne 120 zariadení sa zatiaľ podarilo vymeniť len menšiu časť.
„Výsledkom týchto krokov bude nielen úspornejšia a ekologickejšia prevádzka divadla, ale aj kvalitnejšie technické zázemie pre tvorcov inscenácií. Pre divákov to znamená ešte pútavejší a komplexnejší divadelný zážitok, ktorý sa približuje štandardom moderných štúdiových divadelných priestorov v Európe,“ povedala Moravčíková.
Príprava modernizácie
Divadlo zároveň pripravuje projektovú dokumentáciu k modernizácii umelecko-dekoračných dielní, ktoré tvoria dôležité zázemie pre vznik divadelných inscenácií. V dielňach pracuje približne 20 odborných remeselníkov – stolári, krajčírky, zámočníci, maliari, maliarky aj čalúnnici. Podľa návrhov scénografov a kostýmových výtvarníkov vyrábajú scénické dekorácie a kostýmy pre predstavenia divadla.
Náklady na prípravu projektovej dokumentácie predstavujú 7 800 eur. Dielne sídlia v samostatnej historickej budove na ulici 7. pešieho pluku v Nitre, ktorá bola k bývalému Národnému domu pristavaná v 50. rokoch minulého storočia. Priestory však dodnes neprešli komplexnou obnovou a ich technický stav už nezodpovedá nárokom súčasného pracovného prostredia.
Pripravovaná projektová dokumentácia sa zameriava najmä na riešenie dvoch najnaliehavejších problémov – zastaraného vykurovania a náročnej manipulácie s veľkorozmernými scénickými dekoráciami. Počíta sa s výmenou starých kotlov za nové, energeticky úspornejšie zariadenia, ktoré zabezpečia spoľahlivé vykurovanie dielní a zároveň znížia prevádzkové náklady aj environmentálnu záťaž. Súčasťou projektu je aj návrh osadenia nakladacej plošiny, ktorá by v budúcnosti výrazne uľahčila presun veľkých a ťažkých kulís, zlepšila logistiku práce a zvýšila bezpečnosť pri manipulácii so scénickými prvkami.
Zlepší podmienky aj zážitok
„Pripravovaná projektová dokumentácia je prvý dôležitý krok k budúcej modernizácii umelecko-dekoračných dielní DAB v Nitre, ktoré majú priamy význam pre hlavnú činnosť divadla – a tou je tvorba divadelných inscenácií. Kvalitnejšie technické zázemie umožní pracovníkom dielní efektívnejšie pripravovať scénické výpravy a kostýmy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou divadelného zážitku pre divákov,“ uviedla Moravčíková.
Podľa jej slov modernizácia technického zázemia postupne prispeje nielen k ekologickejšej a hospodárnejšej prevádzke divadla, ale aj k vytvoreniu dôstojnejších pracovných podmienok pre umelecko-remeselných odborníkov, bez ktorých by divadelné predstavenia nemohli vzniknúť.
Zdroj: SITA.sk - Divadlo Andreja Bagara modernizuje techniku, LED osvetlenie prinesie úspory aj lepší zážitok © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Vo veku 86 rokov zomrela hviezda akčných filmov Chuck Norris
Rozhodnutie FPU sa dotýka aj festivalu Kremnické gagy, mesto na to upozornilo v otvorenom liste