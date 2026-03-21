Sobota 21.3.2026
Meniny má Blahoslav
20. marca 2026
Vo veku 86 rokov zomrela hviezda akčných filmov Chuck Norris
S ťažkým srdcom naša rodina oznamuje, že včera ráno náhle zomrel náš milovaný Chuck Norris, uviedli jeho najbližší.
Legendárny hrdina akčných filmov, americký televízny a filmový herec Chuck Norris, ktorý sa preslávil najmä úlohou Cordella Walkera v úspešnom seriáli Walker, texaský ranger, zomrel vo veku 86 rokov. Oznámila to v piatok jeho rodina na sociálnych sieťach.
„S ťažkým srdcom naša rodina oznamuje, že včera ráno náhle zomrel náš milovaný Chuck Norris,“ uviedli jeho najbližší vo svojom vyhlásení na sieti Instagram.
„Pre svet bol bojovníkom, hercom a symbolom sily. Pre nás bol oddaným manželom, milujúcim otcom a dedkom, neuveriteľným bratom a srdcom našej rodiny,“ uvádza sa ďalej v príspevku.
Norris len minulý týždeň, 10. marca, oslávil svoje 86. narodeniny a túto udalosť pripomenul aj videom na sociálnych sieťach, v ktorom boxuje a hovorí: „Nestarnem. Postupujem na vyššiu úroveň“.
Hollywoodsky spravodajský portál TMZ však vo štvrtok informoval, že herec bol hospitalizovaný v nemocnici na havajskom ostrove Kauai po nešpecifikovanej „zdravotnej udalosti“.
Narodil sa ako Carlos Ray Norris 10. marca 1940 v meste Ryan v Oklahome a vyrastal v skromných pomeroch. Po absolvovaní strednej školy v roku 1958 vstúpil do amerického letectva. Počas nasadenia v Kórei začal trénovať bojové umenia vrátane džuda a tangsudo.
Predtým, ako sa stal filmovou a televíznou hviezdou, dosiahol veľké úspechy aj v súťažiach. Bol šesťnásobným majstrom sveta v karate v strednej váhovej kategórii a založil vlastný štýl karate s kórejskými prvkami - známy ako Chun Kuk Do. Založil tiež Federáciu zjednotených bojových umení (United Fighting Arts Federation). Časopis Black Belt ho zaradil do svojej siene slávy s 10. stupňom čierneho pásu - čo je najvyššie možné.
Ako hviezda bojových umení sa stal hercom a debutoval v drobnej úlohe vo filme Demolačná čata (1968). O štyri roky neskôr sa naplno presadil vďaka snímke Cesta draka s kung-fu hviezdou Bruceom Leeom a odvtedy hral v množstve akčných filmov. Jedným z vrcholov jeho kariéry bola úloha Cordella Walkera v úspešnom seriáli Walker, texaský ranger (1993) na stanici CBS.
Herec sa stal neskôr internetovým fenoménom vďaka množstvu vtipov o jeho „nadľudských schopnostiach“.
Na archívnej snímke z 15. augusta 2012 americký herec Chuck Norris sa usmieva na premiére filmu Nezničiteľní 2 (The Expendables 2) v Los Angeles.
Profil Chucka Norrisa
Chuck Norris, celým menom Carlos Ray Norris, sa narodil 10. marca 1940 v meste Ryan v americkom štáte Oklahoma do trojdetnej rodiny. Otec budúceho filmového hrdinu bol indián z kmeňa Cherokee, matka pochádzala z Írska. Po skončení strednej školy vstúpil do armádneho letectva Spojených štátov amerických (USA). Vďaka tomu sa dostal do Južnej Kórey, kde sa zoznámil s ázijskými bojovými umeniami.
Po návrate do vlasti založil školu karate a čoskoro sa mu začalo dariť natoľko, že viedol hneď niekoľko škôl ázijských bojových umení naraz. Medzi jeho žiakov patrili aj herecké osobnosti Steve McQueen či Priscilla Presleyová.
Zároveň v karate aj sám dosahoval úspechy. Stal sa národným šampiónom a vyhral Šampionát hviezd. K tomu pridal titul majstra sveta v karate v strednej váhe aj titul celkového šampióna USA. Do roku 1974, keď skončil s profesionálnou športovou kariérou, premožiteľa nenašiel. Norris získal aj ôsmy stupeň čierneho pásu v Taekwonde a stal sa prezidentom Federácie bojových umení (UFAF).
Bol to práve Steve McQueen, ktorý Norrisa priviedol k herectvu. V roku 1972 si zahral v snímke Cesta draka, ktorú režíroval legendárny Bruce Lee. Účinkoval aj vo filmoch Teda Posta - Správni chlapi nosia čiernu (1978), v Schlesingerovom Oko za oko (1981) alebo v Carverovej snímke Osamelý vlk McQuade (1983).
Vďaka svojej telesnej zdatnosti a dobre cieleným úderom sa stal hollywoodskou hviezdou stvárňujúcou najmä ochrancu nevinných a obávaného pomstiteľa bezprávia. Hlavné postavy stvárnil v akčných filmoch Nezvestní v boji (r. Joseph Zito, 1984), Nezvestní v boji 2 (r. Lance Hool, 1985), Delta Force (r. Menahem Golan, 1986), Delta Force 2: Kolumbijská spojka (r. Aaron Norris, 1990), alebo Majster kickboxu (r. Aaron Norris, 1992).
Filmovú hviezdu z neho urobila rola strážcu poriadku v seriáli Christophera Canaana Walker, texaský jazdec (1993), s ktorým si ho spája väčšina televíznych divákov. Okrem skutočných fanúšikov si seriál získal aj nadšencov, ktorí príhody Walkera sledovali len preto, aby sa pobavili na nerealistických kúskoch hlavného hrdinu.
„Kovbojka“ odohrávajúca sa v moderných kulisách sa po čase stala aj terčom vtipov, ktoré začali o hercovi kolovať. Napríklad Chuck Norris vie deliť nulou, Chuck Norris raz bojoval sám so sebou a vyhral, Chuck Norris beží tak rýchlo, že sa vidí zozadu alebo Chuck Noriss vie preplávať kraulom oceán s jediným nádychom a založenými rukami.
Neskôr si zahral aj vo filme svojho syna Erica Norrisa Prezidentov muž (2001), v dráme Williama Tannena Krvavé diamanty (2005) či v snímke Simona Westa Expendables 2 (2012).
Norris nebol známy iba ako akčný a neporaziteľný filmový hrdina. S podporou bývalého amerického prezidenta Georga Busha založil nadáciu Kick-Start Foundation, ktorá zavádzala vyučovanie bojových umení na školách pre problémové deti. Počas Bushovej vlády pôsobil aj ako jeho poradca pre šport. Okrem toho sa aktívne angažoval v charite.
Z prvého manželstva s Dianne Holechekovou (1958 - 1988) mal dvoch synov. Od 1998 bol ženatý s Genou Norrisovou, v roku 2001 sa im narodili dvojičky. Svoju autobiografiu pod názvom The Secret Of Inner Strength: My Story (Tajomstvo vnútornej sily: Môj príbeh) vydal v roku 1989.
Meno herca mal niesť aj slovenský cyklomost z Devínskej Novej Vsi do rakúskej obce Schlosshof ponad rieku Moravu. Už po týždni od vyhlásenia ankety v nej v roku 2012 víťazilo pomenovanie Most Chucka Norrisa. S týmto názvom však nesúhlasila rakúska strana, ktorá navrhovala názov Most Márie Terézie. Napokon v auguste 2012 slávnostne otvorili Cyklomost slobody.
