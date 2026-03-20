 24hod.sk    Z domova

20. marca 2026

Rozhodnutie FPU sa dotýka aj festivalu Kremnické gagy, mesto na to upozornilo v otvorenom liste


Mesto Kremnica so znepokojením sleduje zrušenie viacročnej finančnej podpory pre festivaly, časopisy a kultúrne centrá. Upozorňuje, že to zasiahne desiatky projektov na Slovensku i samotné mesto Kremnicu. Rozhodnutie ...



66c9cd63a89a5171559552 676x450 20.3.2026 (SITA.sk) - Mesto Kremnica so znepokojením sleduje zrušenie viacročnej finančnej podpory pre festivaly, časopisy a kultúrne centrá. Upozorňuje, že to zasiahne desiatky projektov na Slovensku i samotné mesto Kremnicu. Rozhodnutie sa totiž týka nielen medzinárodného Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy, ktorý má dlhoročnú tradíciu a je spätý s Kremnicou už takmer 50 rokov, ale aj ďalšej kultúrnej inštitúcie, ktorá tam pôsobí.


V otvorenom liste na to upozornili primátor mesta Kremnica Martin Novodomec a všetci poslanci kremnického mestského zastupiteľstva. List adresovali Ministerstvu kultúry SR, Rade Fondu na podporu umenia (FPU) a Výboru NR SR pre kultúru a médiá. Ide o reakciu na to, že Rada FPU na svojom zasadnutí 18. marca jednostranne rozhodla o zrušení všetkých platných viacročných zmlúv.

Ohrozenie záujmov Kremnice


Viacročnú podporu mohli v minulosti získať napríklad najväčšie slovenské festivaly, časopisy, kultúrne centrá, vydavateľstvá či divadlá, zrušené zmluvy boli v celkovej sume viac ako dva milióny eur. Ide pritom aj o projekty, ktoré už prebiehajú a podľa predstaviteľov časti kultúrnej obce im hrozí zánik či oklieštenie ich podoby.

"Neuskutočnenie festivalu Kremnické gagy by vážne ohrozilo a poškodilo tak záujmy mesta Kremnica, ako aj jeho občanov a podnikateľských subjektov, ktoré na území mesta Kremnica pôsobia,” uvádzajú v liste predstavitelia samosprávy, ktorá je spoluorganizátorom tejto akcie.

Festival je vysoko oceňovaný


Upozornili, že festival je vysoko oceňovaný aj v medzinárodnom meradle a výrazne ovplyvňuje povedomie o meste, podporuje rozvoj turistického ruchu a zvyšuje marketingový potenciál Kremnice. Napomáha tiež skvalitneniu služieb podnikateľov v cestovnom ruchu.

"Zároveň sme znepokojení situáciou vo financovaní nezávislých kultúrnych inštitúcií, čo sa zásadne dotýka aj nezávislého kultúrneho priestoru kina - Akropola Kremnica v Kremnici. Vyjadrujeme týmto listom hlbokú obavu, že tieto kroky môžu byť pre malé samosprávy, ku ktorým patrí aj mesto Kremnica, z pohľadu kultúrneho života, umenia, vzdelávania a možnosti obyvateľov aj jeho pravidelných návštevníkov tu organizovaných podujatí v oblasti kultúrneho vyžitia výrazným poškodením,” uvádzajú v liste predstavitelia Kremnice. Veria tiež, že čoskoro dôjde k prehodnoteniu tohto kroku, ktorý by výrazne zasiahol ako do oblasti kultúry, tak aj do života v ich meste.


Zdroj: SITA.sk - Rozhodnutie FPU sa dotýka aj festivalu Kremnické gagy, mesto na to upozornilo v otvorenom liste © SITA Všetky práva vyhradené.

