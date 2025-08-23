|
23. augusta 2025
Pellegrini si uctil hrdinov SNP v Tribečských horách, varoval pred opakovaním chýb minulosti – VIDEO
Prezident Peter Pellegrini si pochodom uctil hrdinov Slovenského národného povstania (SNP). Pri príležitosti 81. výročia SNP ...
23.8.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini si pochodom uctil hrdinov Slovenského národného povstania (SNP). Pri príležitosti 81. výročia SNP sa zúčastnil na 37. ročníku turistického pochodu partizánskym chodníkom z obce Skýcov do obce Zlatno. Odvahu hrdinov SNP a obete druhej svetovej vojny si uctil položením vencov pri pamätníkoch SNP.
„Pripomíname si hrdinstvo našich prastarých otcov, starých otcov, ktorí boli ochotní zobrať do ruky zbraň a ísť brániť naše Slovensko aj za cenu straty toho najvzácnejšieho - svojho života. Ale zároveň si dnes spomíname aj na hrôzy a zlo, ktoré vojna priniesla,“ povedal Pellegrini vo svojom príhovore.
Prezident by si želal, aby ľudia dokázali byť konzistentní v odpore voči zlu. Ako upozornil, zlom sa to všetko začalo. „Začalo sa to nadraďovaním, urážaním, ponižovaním, segregovaním, označovaním niekoho, že je, nie je hodný toho, aby mohol zostať žiť na tomto svete,“ povedal prezident pred účastníkmi dvanásťkilometrového pochodu po stopách hrdinov SNP.
Kancelária prezidenta SR pripomenula, že na týchto miestach v tribečských horách sa odohrával dôležitý príbeh slovenského odboja. Podľa prezidenta je potrebné sa postaviť zlu, pretože raz môže vyústiť do nešťastia, akým bola druhá svetová vojna.
„Postavme tomu hrádzu a povedzme jasne, že my na Slovensku chceme žiť slobodne, bezpečne, ale v mieri a v priateľskej atmosfére,“ doplnil Pellegrini, ktorý by si prial, aby sa ľudia v krízových situáciách a konfliktov dokázali postaviť na správnu stranu a robiť dobré a odvážne rozhodnutia tak, ako to robili predkovia.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini si uctil hrdinov SNP v Tribečských horách, varoval pred opakovaním chýb minulosti – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
