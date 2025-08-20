Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Kultúra

20. augusta 2025

20. augusta 2025

Divadlo Jonáša Záborského pripravuje muzikál Evita



Tanečnú zložku bude tvoriť šesť až sedem párov, do zboru je obsadených šesť mužov a šesť žien.



Divadlo Jonáša Záborského pripravuje muzikál Evita

Divadlo Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove začalo s prípravami na uvedenie svetoznámeho muzikálu Evita, ktorého premiéra je naplánovaná na november tohto roka. Na Malej scéne DJZ sa v pondelok uskutočnila prvá čítačka a ideová skúška. Ako pre TASR uviedol režisér Michal Náhlik, ide o výnimočné dielo od výnimočných autorov s príbehom o silnej žene, ktorá dokázala spájať, aj rozdeľovať.


„Nechceli sme podliezať latku, ktorú sme nastavili s Jesus Christ Superstar a potom pokračovali s Chicagom, povedali sme si, že téma Evity je pre túto dobu pre nás veľmi zaujímavá,“ dodal. Dramaturg Mário Drgoňa doplnil, že muzikál vtiahne divákov do prostredia Argentíny 40. a 50. rokov. „Zdá sa nám to ako pomerne neznámy svet, ale treba povedať, že je tam viacero zaujímavých paralel napríklad aj so Slovenskom v tom období, s Argentínou a inými svetovými krajinami,“ uviedol.

Tanečnú zložku bude tvoriť šesť až sedem párov, do zboru je obsadených šesť mužov a šesť žien. „Hľadali sme znova tú štýlovosť, lebo vždy sa snažíme nájsť jedinečný slovník v rámci inscenačného zámeru. Toto dielo chceme v rámci pohybu vytvoriť tak, aby bolo súčasné, aj keď v kontraste s hudbou, ktorá je príznačná pre Argentínu a vôbec pre tú dobu,“ uviedol choreograf Viliam Mikula.

Hudobného naštudovania sa ujal dirigent Július Selčan. „Je to náročný muzikál, čo sa týka spevu aj hrania. Obsahuje množstvo rytmických zmien a aj pre mňa ako dirigenta, ktorý má za sebou desiatky opier a baletov, je to veľká výzva,“ konštatoval.


