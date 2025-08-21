Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Kultúra

21. augusta 2025

Zabudnite na telenovely, Mal a Call Dominika vrhajú na vášeň úplne iné svetlo – VIDEO


Skladba plná vášne a emócií vôbec nemusí byť pomalá s krátkym filmom o tom, ako sa dala dvojica dohromady, a potom sa rozišla. Dôkazom je nový česko-slovenský featuring od Mal a Call Dominika s názvom Fire in ...



zabudnite na telenovely mal a call dominika vrhaju na vasen uplne ine svetlo 676x380 21.8.2025 (SITA.sk) - Skladba plná vášne a emócií vôbec nemusí byť pomalá s krátkym filmom o tom, ako sa dala dvojica dohromady, a potom sa rozišla. Dôkazom je nový česko-slovenský featuring od Mal a Call Dominika s názvom Fire in Your Eyes.


Spolupráca Češky a Slovenky, ktorá má ambíciu stať sa novým party hitom, bublala pod povrchom už polroka. Speváčka a dídžejka Mal so svojou víziou oslovila Dominiku z projektu Call Dominika.

Naša krajanka bola práve vo fáze, že sa chcela vrátiť k spevu v angličtine. „Dominika je skvelá. Poznala som ju ešte predtým, ako sme dali dohromady tento song. Hneď, ako som prvýkrát počula jej časť, vedela som, že táto spolupráca bude fungovať," pochvaľuje si autorka skladby Mal.

Parádna atmosféra


Singel prešiel pred finálnou podobou niekoľkými hranicami. Mal ho s anglickými vokálmi nahrala v Nemecku s tamojším producentom. Od neho sa potom dostal do Bratislavy k Dominike a neskôr sa s Mal spojili, aby si každá upravila svoju pasáž.

Dievčatá sa napokon prvýkrát stretli až na nakrúcaní videoklipu. Za parádnej atmosféry si sadli a pod taktovkou režiséra Danniela Dflowa vytvorili zábery, ktoré sa nesústreďovali na storytelling vášnivej love story, ale skôr na hru so svetlami a ich metaforickým výrazom.

Podľa mňa sa nám podarilo dať dohromady naozaj kvalitný videoklip. Spolupracovali sme so šikovným kameramanom, ktorý bol schopný dať dokopy moju ideu a nápady. Výsledok má zahraničný potenciál. Chcela som, aby z neho išla určitá energia a ľudia by si ho vedeli spojiť s pesničkou," vysvetľuje Mal.

Prvý profesionálny videoklip


Celé nakrúcanie trvalo deň, a to aj napriek tomu, že pre Mal ide o prvý profesionálny videoklip. „Nevedela som, čo od toho čakať. Mali sme okolo seba skvelú partiu ľudí a všetci sme si to užili. Dosiahnuť niektoré vizuály bolo náročné, ale zvládli sme to. Bolo však zaujímavé vidieť, ako ťažko sa docieli, aby svetlá vyzerali na kamere dobre,” hodnotí speváčka.



Paradoxom je, že kým si fanúšikovia tejto spolupráce budú na parkete pospevovať po anglicky, Mal pracuje na EP v českom jazyku, ktoré chce vydať na jeseň.

„Je to pre mňa veľký krok, robím to prvýkrát. Spolupracujem však s úžasným producentom, ktorý bol schopný zo mňa vytiahnuť to najlepšie a som za to vďačná, pretože si myslím, že sú to najlepšie pesničky, aké som kedy spravila," vytešuje sa.

Krst nahrávky by mal byť pravdepodobne v druhej polovici októbra. Dovtedy sa môžu milovníci hudby Call Dominika tešiť na ďalšie novinky. Aktuálne sa talentovaná umelkyňa venuje prácam na svojom albume, ku ktorému tiež chystá šnúru, pripravuje spolupráce a dáva veciam voľný priebeh.


Zdroj: SITA.sk - Zabudnite na telenovely, Mal a Call Dominika vrhajú na vášeň úplne iné svetlo – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

