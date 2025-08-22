|
Piatok 22.8.2025
Meniny má Tichomír
|Denník - Správy
22. augusta 2025
Divadlo Nová scéna chystá na jeseň dve premiéry
Premiéry budú mať v septembri a októbri.
Divadlo Nová scéna (DNS) otvorí v piatok a v sobotu (23. 8.) novú sezónu galakoncertmi na nádvorí Bratislavského hradu. Divákom ponúkne operetné a muzikálové melódie v podaní sólistov divadla a ich hostí v sprievode symfonického orchestra. Deťom je určený koncert Kráľovstvo muzikálov, ktorý v nedeľu 24. augusta predstaví malých hercov v najznámejších muzikálových áriách. Po divadelných prázdninách začína divadlo aj so skúšaním dvoch inscenácií.
Premiéry budú mať v septembri a októbri. „Diváci všetkých generácií sa naozaj majú na čo tešiť,“ informuje PR manažérka Zuzana Šebestová. Spresňuje, že už 13. septembra si malí aj veľkí diváci budú môcť prvýkrát pozrieť pôvodnú rozprávku s pesničkami Tom a Lola, ktorej autormi sú hexák Martin „Fefe“ Žúži a Slavo Solovic, v réžii Mariany Luteránovej. „Vtipná a farebná rozprávka sa odohráva v zoo, kde nezbedné mačiatka Tom a Lola zažijú dobrodružstvo, na ktoré nikdy nezabudnú. Je plná pesničiek, pestrých zvieratiek, zábavných momentov, ale aj poučenia,“ približuje DNS.
O mesiac neskôr, 16. októbra, uvedie licencovanú britskú muzikálovú šou Pánska jazda v réžii Svetozára Sprušanského. Divákov si podľa tvorcov získa humorom, čisto mužským obsadením a náročnými speváckymi partmi.
Generálna riaditeľka DNS Ingrid Fašiangová avizuje, že tretia premiéra v nadchádzajúcej sezóne je naplánovaná na marec. „Jednou z priorít nášho divadla je podpora a uvádzanie pôvodných muzikálových produkcií. Marcovou premiérou titulu Život na dva ťahy ponúkneme pohľad do života a tvorby fenoménu slovenskej hudobnej scény Richarda Müllera,“ prezradila k inscenácii, ktorú pripravuje režisér Roman Polák v spolupráci s dramaturgičkou Andreou Bučko.
V repertoári DNS aj v novej sezóne 2025/2026 ostávajú úspešné tituly z uplynulého obdobia - muzikály Mojžiš a Mačky/Cats, obľúbené inscenácie z predchádzajúcich rokov: muzikál Bonviván o živote Františka Krištofa Veselého, hit Mamma Mia!, muzikál Jána Ďurovčíka s pesničkami skupiny Elán Voda (a krv) nad vodou či rodinný muzikál Oliver!. „Diváci sa môžu na veľkom javisku opäť tešiť aj na komédiu o spolužiakoch Dáš to!,“ poznamenáva divadlo.
Na komornej scéne Štúdia Olympia ponúkne aj v novej sezóne obľúbené tituly - komédie Sex pre pokročilých, Škrupinka a Výstup, náročnejšie dramatické tituly Hra pre dvoch a Tisícdeväťsto, zhudobnenú poéziu Nepovinne povinne či detské divadelné dielne Nová scénička.
