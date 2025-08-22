|
Piatok 22.8.2025
Meniny má Tichomír
|Denník - Správy
22. augusta 2025
Festival Helfest zakončí v Prešove festivalové leto
Prvý festivalový deň v piatok 22. augusta sa predstavia Medial Banan, ktorí šnúru koncertov otvoria, Desmod, Tublatanka, Balkan Paradise Orchestra, Fast Food Orchestra, Bijouterrier aj Vec & Supa.
Prešovský rekreačný areál Delňa bude tento víkend miestom festivalu Helfest, ktorý organizuje známa prešovská kapela Heľenine oči. Na štyroch pódiách sa počas dvoch dní predstavia viac ako tri desiatky interpretov a skupín.
Prvý festivalový deň v piatok 22. augusta sa predstavia Medial Banana, ktorí šnúru koncertov otvoria, Desmod, Tublatanka, Balkan Paradise Orchestra, Fast Food Orchestra, Bijouterrier aj Vec & Supa.
Druhý deň v sobotu 23. augusta vystúpia Puding pani Elvisovej, Polemic, Heľenine oči, Slobodná Európa, Akustika, Bohemian Betyars aj Arzén.
Organizátor festivalu pripravil počas oboch dní aj program pre detských návštevníkov, čaká ich Detská zóna, Cirkus naopak, Bublinová šou aj zabávač Miro Kasprzyk.
