|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 23.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Filip
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. augusta 2025
STVR nakrúca film Výkriky bez ozveny. Vzniká na motívy rovnomennej zbierky noviel Mila Urbana.
V televíznom filme sa objavia herci Samko Fulier, František Výrostko, Dušan Szabó, Helena Geregová, Milan Bahúl, Jana Kvantiková, Jevgenij Libezňuk či Lucia Vráblicová.
Zdieľať
Slovenská televízia a rozhlas (STVR) oficiálne odštartovala nakrúcanie pôvodného televízneho filmu Výkriky bez ozveny. Vzniká na motívy rovnomennej zbierky noviel Mila Urbana. Scenár k pripravovanému projektu napísal a réžie sa ujal Marek Ťapák. Spolu so svojím tímom si vybral na nakrúcanie autentické prostredie Vychylovky na Kysuciach. 24hod.sk o tom informovala PR manažérka Ivana Zečevič.
Spresňuje, že scenár filmu sa skladá zo šiestich Urbanových noviel - Štefan Koňarčik-Chrapek a Pán Boh, Svedomie, Nie, Pravda, Človek, ktorý hľadal šťastie a Rozprávka o Labudovi. Tvoria jeden dramatický celok a postavy s ich osudmi sa v novelách prirodzene prelínajú. „V príbehu sa objavuje kňaz, ktorý je svedkom viacerých kľúčových okamihov v životoch postáv a svojim konaním zasahuje do ich osudov,“ dodáva verejnoprávna televízia.
„Chcem podať svedectvo o sile človeka, ktorý aj napriek útrapám stojí, vzdoruje osudu a nesie v sebe túžbu po živote, po jeho zmysle,“ hovorí Ťapák. Urbanove novely podľa neho nie sú len minulosťou. „Sú zrkadlom aj súčasnosti. Ich jazyk, obrazy a morálne otázky sú stále naliehavé a živé. Verím, že tento film prehovorí aj k dnešnému divákovi,“ poznamenal Ťapák.
V televíznom filme sa objavia herci Samko Fulier, František Výrostko, Dušan Szabó, Helena Geregová, Milan Bahúl, Jana Kvantiková, Jevgenij Libezňuk či Lucia Vráblicová.
„Naším cieľom je ponúknuť silný príbeh, ktorý má morálny presah, hlboký ľudský rozmer a zakorenenie v našej literárnej tradícii. Výkriky bez ozveny nie sú len filmom, sú výpoveďou o tom, čo to znamená byť človekom na Slovensku - vtedy i dnes,“ uviedla generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková o filme, ktorý vzniká v produkcii verejnoprávnej inštitúcie v spolupráci s viacerými regionálnymi partnermi.
Počas nakrúcania sa využívajú reálne lokácie severného Slovenska vrátane tradičných dreveníc, kostolíkov a rázovitých prírodných scenérií. Televízna premiéra filmu je plánovaná na jeseň 2026.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Divadlo Nová scéna chystá na jeseň dve premiéry
Divadlo Nová scéna chystá na jeseň dve premiéry