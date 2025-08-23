Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 23.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Filip
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

23. augusta 2025

STVR nakrúca film Výkriky bez ozveny. Vzniká na motívy rovnomennej zbierky noviel Mila Urbana.



V televíznom filme sa objavia herci Samko Fulier, František Výrostko, Dušan Szabó, Helena Geregová, Milan Bahúl, Jana Kvantiková, Jevgenij Libezňuk či Lucia Vráblicová.



Zdieľať
STVR nakrúca film Výkriky bez ozveny. Vzniká na motívy rovnomennej zbierky noviel Mila Urbana.

Slovenská televízia a rozhlas (STVR) oficiálne odštartovala nakrúcanie pôvodného televízneho filmu Výkriky bez ozveny. Vzniká na motívy rovnomennej zbierky noviel Mila Urbana. Scenár k pripravovanému projektu napísal a réžie sa ujal Marek Ťapák. Spolu so svojím tímom si vybral na nakrúcanie autentické prostredie Vychylovky na Kysuciach. 24hod.sk o tom informovala PR manažérka Ivana Zečevič.


Spresňuje, že scenár filmu sa skladá zo šiestich Urbanových noviel - Štefan Koňarčik-Chrapek a Pán Boh, Svedomie, Nie, Pravda, Človek, ktorý hľadal šťastie a Rozprávka o Labudovi. Tvoria jeden dramatický celok a postavy s ich osudmi sa v novelách prirodzene prelínajú. „V príbehu sa objavuje kňaz, ktorý je svedkom viacerých kľúčových okamihov v životoch postáv a svojim konaním zasahuje do ich osudov,“ dodáva verejnoprávna televízia.

„Chcem podať svedectvo o sile človeka, ktorý aj napriek útrapám stojí, vzdoruje osudu a nesie v sebe túžbu po živote, po jeho zmysle,“ hovorí Ťapák. Urbanove novely podľa neho nie sú len minulosťou. „Sú zrkadlom aj súčasnosti. Ich jazyk, obrazy a morálne otázky sú stále naliehavé a živé. Verím, že tento film prehovorí aj k dnešnému divákovi,“ poznamenal Ťapák.

V televíznom filme sa objavia herci Samko Fulier, František Výrostko, Dušan Szabó, Helena Geregová, Milan Bahúl, Jana Kvantiková, Jevgenij Libezňuk či Lucia Vráblicová.

„Naším cieľom je ponúknuť silný príbeh, ktorý má morálny presah, hlboký ľudský rozmer a zakorenenie v našej literárnej tradícii. Výkriky bez ozveny nie sú len filmom, sú výpoveďou o tom, čo to znamená byť človekom na Slovensku - vtedy i dnes,“ uviedla generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková o filme, ktorý vzniká v produkcii verejnoprávnej inštitúcie v spolupráci s viacerými regionálnymi partnermi.

Počas nakrúcania sa využívajú reálne lokácie severného Slovenska vrátane tradičných dreveníc, kostolíkov a rázovitých prírodných scenérií. Televízna premiéra filmu je plánovaná na jeseň 2026.

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Divadlo Nová scéna chystá na jeseň dve premiéry

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 