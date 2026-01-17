Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 17.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Nataša
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

17. januára 2026

Divadlo Nová scéna premiéruje muzikálovú šou SIX, ukáže silu ženstva



Svetový muzikálový hit SIX vznikol vo Veľkej Británii v roku 2016 ako študentský projekt autorov Tobyho Marlowa a Lucy Moss, ktorí sa spoznali počas štúdia na University of Cambridge.



Zdieľať
Divadlo Nová scéna premiéruje muzikálovú šou SIX, ukáže silu ženstva

Divadlo Nová scéna (DNS) v Bratislave uviedlo v piatok slovenskú premiéru britskej muzikálovej šou SIX, v ktorej sa kráľovné predvedú ako popové hviezdy. V energickej koncertnej šou, spájajúcej históriu s popkultúrou, humorom i ženskou solidaritou, uvideli diváci šesť herečiek ako šesť žien kráľa Henricha VIII. v réžii Ladislava Cmoreja a v kostýmoch Ľudmily Várossovej.


Svetový muzikálový hit SIX vznikol vo Veľkej Británii v roku 2016 ako študentský projekt autorov Tobyho Marlowa a Lucy Moss, ktorí sa spoznali počas štúdia na University of Cambridge. Inšpirovala ich hodina histórie o kráľovi Henrichovi VIII. a jeho šiestich manželkách. „Autorov zaujalo, že ženy v historickom výklade často existujú len ako ´prívesky´ k panovníkovi - definované tým, ako skončili: rozvedená, sťatá, zomrela. Rozhodli sa preto dať im hlas a prehovoriť o ich príbehoch súčasným jazykom,“ približuje DNS odvážny nápad predstaviť šesť kráľovien ako popové divy, súťažiace medzi sebou o to, ktorá z nich mala „najhorší osud“. Každá kráľovná dostala vlastnú hudobnú identitu, inšpirovanú modernými speváckymi ikonami ako Beyoncé, Rihanna, Adele či Ariana Grande.

Inscenácia tak ponúkne stret dejín s popovým koncertom 21. storočia. O hudobné naštudovanie slovenskej verzie SIX sa postaral Ľubomír Dolný, charaktery kráľovien a spojenie histórie so súčasnosťou dotvárajú kostýmy Ľudmily Várossovej, ktorá pri ich tvorbe využila nový, doteraz nevyskúšaný materiál. „Má veľmi husto natkanú kovovú niť, očakávala som, že v žiari reflektorov sa bude odrážať omnoho viac, a to sa aj stalo,“ povedala pre TASR Várossová ku kostýmom pôsobiacim na scéne ako šesť šperkov. „Ten materiál sa leskne neuveriteľne, hrá krásne a vytvára plasticitu na javisku, tým pádom zmnožuje vizuálny pôžitok iba zo šiestich žien, ktoré to majú uniesť 80 minút,“ dodala.

Publikum môže zaujať aj výrazná scéna Mareka Hollého, rovnako dynamické choreografie Simony Machovičovej a Ladislava Cmoreja. „Je to krásny formát aj pre ľudí, ktorí do divadla možno ani nechodia. Do koncertnej šou je schovaný príbeh šiestich žien Henricha VIII.,“ uviedol pre TASR Cmorej k inscenácií, v ktorej hlavné hrdinky vezmú do rúk mikrofóny a historické udalosti rozprávajú zo svojej vlastnej perspektívy - s humorom, iróniou aj emóciou.

„Muzikálová šou sa končí pekným posolstvom o hodnote ženy. Diváci môžu čakať nadupanú koncertnú tanečnú šou, ale je tam aj veľa nadhľadu, humoru, gagov, kráľovné sa bavia o potratoch, o vraždách, o sťatých hlavách, ale všetko s ľahkosťou,“ dodal Cmorej, ktorý humorný a ironický aspekt koncertnej šou prirovnal k filmom Pedra Almodóvara.

Druhá premiéra sa uskutoční 17. januára.

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Zomrel známy moderátor Marcel „Osťo“ Osztas, podľahol vážnej chorobe

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 