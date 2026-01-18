Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 18.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bohdana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zaujímavosti

18. januára 2026

Umelci na Hrebienku vytvárajú 20 ľadových sôch s olympijskou tematikou na Tatry Ice Master



Jednotlivé ľadové sochy, ktoré počas víkendu na Hrebienku umelci vytvoria, budú od zotmenia nasvietené.



Zdieľať
Umelci na Hrebienku vytvárajú 20 ľadových sôch s olympijskou tematikou na Tatry Ice Master

Desať tímov ľadových umelcov počas soboty a nedele (18. 1.) súťaží na Hrebienku vo Vysokých Tatrách v stavaní ľadových sôch v 12. ročníku medzinárodných majstrovstiev Tatry Ice Master. Sochári z Mongolska, Malajzie, Indonézie, Iraku, Francúzska, zo Španielska, z Čiech, Poľska, Maďarska a zo Slovenska vytvoria počas obidvoch dní 20 súťažných sôch na olympijskú tematiku.


„Dnes nás spája šport a blíži sa nám olympiáda, preto sme zvolili vyslovene športové témy. V sobotu tvoria na tému zrod hier pod Olympom a v nedeľu nás čakajú moderné olympijské športy,“ uviedol riaditeľ podujatia Tatry Ice Master Lukáš Brodanský.

Do tohto ročníka súťaže sa prihlásilo 22 tímov. Okrem vybratých desiatich tímov mali o účasť záujem aj sochári z Ameriky, Kanady či zo Senegalu. „Sochári nám podľa pravidiel najprv musia poslať návrh, podľa ktorého potom tvoria. Okrem samotného návrhu posudzujeme aj opis témy. Porota posudzuje aj to, či sa do návrhu trafili a či sa im podarilo vystihnúť podstatu svojho návrhu,“ priblížil Brodanský.

Sochy sa pripravujú podľa dvoch variant, pre dobré a zlé počasie. Zlé počasie pre súťažiacich predstavuje slnko, plusové teploty, vietor alebo dážď, naopak, dobré počasie pre prácu sochárov je, keď mrzne, je pod mrakom a nefúka vietor. „Dnes zrána sme mali hmlisto, preto sme všetkých informovali, že volíme sochy pre variant dobrého počasia, tzn. že sochy sú o meter vyššie ako pri zlom počasí. Sochy dosahujú 3,5 metra, sú trošku užšie a majú viac vyčnievajúcich prvkov, ktoré je naozaj náročné spraviť,“ doplnil riaditeľ.

Každý sochársky tím má priradeného ešte jedného pomocníka, ktorý nosí vodu na to, aby mohli mraziť bloky ľadu dokopy, pomáha im s premiestňovaním blokov ľadu, so stavaním lešenia či s riešením rôznych technických problémov s náradím.

Jednotlivé ľadové sochy, ktoré počas víkendu na Hrebienku umelci vytvoria, budú od zotmenia nasvietené. Galéria ľadových majstrov bude v prevádzke až do skončenia zimnej sezóny, respektíve do konca apríla. Druhá časť sôch bude ponechaná na otvorenom priestranstve, kým ich počasie neroztopí.


   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Divadlo Nová scéna premiéruje muzikálovú šou SIX, ukáže silu ženstva

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 