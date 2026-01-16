|
Piatok 16.1.2026
Meniny má Kristína
16. januára 2026
Zomrel známy moderátor Marcel „Osťo“ Osztas, podľahol vážnej chorobe
Vo veku 37 rokov zomrel známy moderátor Marcel Osztas, známy pod prezývkou Osťo alebo Hypeman Osťo, podľahol vážnej chorobe.
Na sociálnych na kamaráta spomínajú viacerého známe osobnosti, rodine tiež vyjadrujú úprimnú sústrasť. „Bol si mi ako rodina, hovorím asi za viacerých. Budeš nám veľmi chýbať,“ napísal DJ a producent Peter Pann a k príspevku pridal aj fotografie.
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Tanečník a choreograf hovorí o Osťovi, že bol neskutočne veselá kopa a mal dar nadchnúť ľudí, aby sa veci dotiahli do úspešného konca. „Poznali sme sa takmer 20 rokov, pamätám si ťa ešte ako mladého b-boya, neskôr ako začínajúceho moderátora a posledné roky ako úspešného organizátora veľkých akcií,“ uviedol.
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Správu o úmrtí so zármutkom prijala aj Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza, z ktorého Osťo pochádzal. „Bol to človek, pri ktorom ste mali pocit, že život žije naplno – mladý, energický, vždy s úsmevom a obrovskou chuťou rozdávať dobrú náladu. Bol veľký nielen postavou, ale najmä srdcom, charizmou a ľudskosťou, ktorá z neho vyžarovala na každého, koho stretol. Často pripomínal myšlienku, že „nič nie je samozrejmosťou“. Bol odhodlaný bojovať a nevzdať sa – najmä preto, aby tu mohol zostať pre svoju rodinu,“ napísala.
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Vážnu diagnózu priznal v decembri 2025
Krutú diagnózu Osťo priznal začiatkom decembra minulého roku v príspevku na Instagrame, kde zverejnil aj fotografiu z nemocničného prostredia. Priznal však, že prognóza je veľmi ťažká s mizivými šancami na prežitie, ale napriek krutej diagnóze bol odhodlaný bojovať.
„Týmto statusom chcem povedať jedno: rozhodol som sa bojovať, ako nikdy predtým! Chcem žiť! Sledujte, ako sa to dá. Bude to jazda…Držte palce!“ napísal odhodlane a fanúšikom poďakoval za podporu.
V komentároch moderátora podporilo množstvo známych tvárí, priateľov aj fanúšikov. „Let’s go kamarát!“ napísal jeden z jeho najbližších priateľov a kolegov z brandže, raper Separ. Pridali sa aj ďalší – Rytmus, Mike Spirit, Jasmina Alagič, Sajfa, Adam Ďurica či influencer Jovinečko. Aj keď Osťo neprezradil, o aký druh ochorenia ide, fanúšikovia podľa záberu spoznali, že je v Národnom onkologickom ústave v Bratislave.
Posledný pozdrav z nemocnice
Osťo, ktorý je známy z rôznych projektov v slovenskom hip-hop prostredí a tiež mal vlastnú talkšou, sa napokon rozhodol decembrové odhalenie o svojej chorobe z Instagramu stiahnuť a prihovoril sa až na prelome Nového roka.
„Pozdravujem z nemocnice. Aj napriek tomu, že prežívam najťažší boj so sebou a vlastným telom, bol tento rok paradoxne najlepším rokom môjho života. Neskutočne veľa ma naučil a stále učí. Veľa sa udialo, veľa sa zažilo. Vytvorili sme neuveriteľné projekty. Prajem si hlavne zdravie a to isté prajem aj vám všetkým,“ napísal k archívnemu videu.
Okrem iného tiež uviedol, že ak by mohol nechať jeden odkaz tak tento: „Neberte nič ako samozrejmosť. Všetko sa môže otočiť z minúty na minútu. Prajem vám všetkým lásku a zdravie.“ Poďakoval sa tiež všetkým tým, ktorí mu držia palce. „Ďakujem za extrémny support mojim najbližším, všetkým artistom a celému Slovensku a Česku,“ uviedol.
Na videu, ktoré k textu pripojil, bol spolu so synom počas dovolenky. „Presne takto chcem teraz držať svojho syna pevne za ruku a ukázať mu celý svet.“
Osťo sa v roku 2018 oženil s Ľubicou, ktorá spolupracovala aj s Darou Rolins ako tanečníčka. Ich svadba sa na Bali a bola charakterizovaná ako „rozprávková“, s osobnosťami slovenskej hudobnej scény medzi hosťami. Pár má syna Olivera, jeho narodenie zdieľal Osťo na sociálnych sieťach a fanúšikovia mu blahoželali.
