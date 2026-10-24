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24. októbra 2026
Divoká jazda v Bratislave. Opitý policajt poškodil autá, fasádu domu a spôsobil aj únik plynu
Policajti mu dali fúkať a namerali mu 1,6 promile. Opitý policajt mimo služby spôsobil dopravnú nehodu. Informoval o tom portál
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24.10.2026 (SITA.sk) - Policajti mu dali fúkať a namerali mu 1,6 promile.
Opitý policajt mimo služby spôsobil dopravnú nehodu. Informoval o tom portál noviny.sk. Nehoda sa udiala v piatok krátko po polnoci na Žitnej ulici v Bratislave. Policajt podľa doterajších informácií jazdil rýchlo a pod vplyvom alkoholu. Počas nehody pritom poškodil viacero vozidiel a tiež plynovú prípojku, čím spôsobil únik plynu.
Portál spresnil, že vodič počas svojej divokej jazdy vo voľnom čase poškodil štyri autá, oplotenie, elektrickú lampu a fasádu domu. Plynovú prípojku počas nárazu odtrhol a začal unikať plyn. Policajti mu dali fúkať a namerali mu 1,6 promile. Okolnosťami a presnými príčinami sa už zaoberá Úrad inšpekčnej služby (ÚIS). Zároveň bolo začaté trestné konanie.
Zdroj: SITA.sk - Divoká jazda v Bratislave. Opitý policajt poškodil autá, fasádu domu a spôsobil aj únik plynu © SITA Všetky práva vyhradené.
Opitý policajt mimo služby spôsobil dopravnú nehodu. Informoval o tom portál noviny.sk. Nehoda sa udiala v piatok krátko po polnoci na Žitnej ulici v Bratislave. Policajt podľa doterajších informácií jazdil rýchlo a pod vplyvom alkoholu. Počas nehody pritom poškodil viacero vozidiel a tiež plynovú prípojku, čím spôsobil únik plynu.
Portál spresnil, že vodič počas svojej divokej jazdy vo voľnom čase poškodil štyri autá, oplotenie, elektrickú lampu a fasádu domu. Plynovú prípojku počas nárazu odtrhol a začal unikať plyn. Policajti mu dali fúkať a namerali mu 1,6 promile. Okolnosťami a presnými príčinami sa už zaoberá Úrad inšpekčnej služby (ÚIS). Zároveň bolo začaté trestné konanie.
Zdroj: SITA.sk - Divoká jazda v Bratislave. Opitý policajt poškodil autá, fasádu domu a spôsobil aj únik plynu © SITA Všetky práva vyhradené.
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