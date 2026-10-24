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24. októbra 2026
Ministerka Šimkovičová ocenila osobnosti za výnimočný prínos v oblasti umenia, ocenenie získalo aj Divadlo Nová scéna
Ministerka udelila ceny osobnostiam, kolektívom a inštitúciám, ktorých umelecká tvorba, odborná činnosť a dlhoročné pôsobenie významne prispievajú k rozvoju slovenského kultúrneho ...
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24.10.2026 (SITA.sk) - Ministerka udelila ceny osobnostiam, kolektívom a inštitúciám, ktorých umelecká tvorba, odborná činnosť a dlhoročné pôsobenie významne prispievajú k rozvoju slovenského kultúrneho života.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová ocenila osobnosti za výnimočný prínos v oblasti umenia. Odovzdávanie Cien ministerky kultúry za rok 2025 sa uskutočnilo v piatok 23. októbra v Dvorane Ministerstva kultúry SR.
Ministerka udelila ceny osobnostiam, kolektívom a inštitúciám, ktorých umelecká tvorba, odborná činnosť a dlhoročné pôsobenie významne prispievajú k rozvoju slovenského kultúrneho života.
V kategórii Cena za výnimočný prínos v oblasti umenia získal ocenenie operný spevák Jozef Benci, a to za mimoriadny talent, bas svetovej úrovne a za stvárnenie postavy Štelinu v opere Eugena Suchoňa Krútňava v Národnom divadle Košice.
V kategórii Cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry si ocenenie prevzali viaceré osobnosti. Patrí k nim Zrinka Stričevič Kovačevič, ktorého ocenili za významný rozvoj medzinárodnej slovensko-chorvátskej kultúrnej, vedeckej, odbornej a pedagogickej spolupráce a za popularizáciu slovensko-chorvátskych kultúrnych a literárnych väzieb.
Ďalej je to reverend Dušan Tóth za mimoriadny a celoživotný prínos v oblasti duchovného, kultúrneho a spoločenského života Slovákov žijúcich v Kanade a tiež Peter Koza za celoživotné umelecké šermiarske majstrovstvo a významný rozvoj historického šermu na Slovensku a v zahraničí.
Ocenenie získala aj Gabriela Záhradníková, a to za mimoriadnu celoživotnú tvorbu v oblasti baletného umenia. Cenu si odniesol aj Ján Kačala za mimoriadny a celoživotný prínos v oblasti slovenskej jazykovedy, výskumu, kodifikácie a kultivovania súčasného slovenského jazyka a tiež Beáta Drotárová za mimoriadny a celoživotný prínos v oblasti divadelného umenia a za rozhlasovú, televíznu a filmovú hereckú tvorbu.
Ministerka ocenila aj Divadlo Nová scéna za jeho prínos v oblasti kultúry a pri príležitosti 80. výročia jeho založenia. Ocenenie prišla prevziať generálna riaditeľka divadla Ingrid Fašiangová.
Zdroj: SITA.sk - Ministerka Šimkovičová ocenila osobnosti za výnimočný prínos v oblasti umenia, ocenenie získalo aj Divadlo Nová scéna © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová ocenila osobnosti za výnimočný prínos v oblasti umenia. Odovzdávanie Cien ministerky kultúry za rok 2025 sa uskutočnilo v piatok 23. októbra v Dvorane Ministerstva kultúry SR.
Ministerka udelila ceny osobnostiam, kolektívom a inštitúciám, ktorých umelecká tvorba, odborná činnosť a dlhoročné pôsobenie významne prispievajú k rozvoju slovenského kultúrneho života.
Kto získal ocenenia?
V kategórii Cena za výnimočný prínos v oblasti umenia získal ocenenie operný spevák Jozef Benci, a to za mimoriadny talent, bas svetovej úrovne a za stvárnenie postavy Štelinu v opere Eugena Suchoňa Krútňava v Národnom divadle Košice.
V kategórii Cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry si ocenenie prevzali viaceré osobnosti. Patrí k nim Zrinka Stričevič Kovačevič, ktorého ocenili za významný rozvoj medzinárodnej slovensko-chorvátskej kultúrnej, vedeckej, odbornej a pedagogickej spolupráce a za popularizáciu slovensko-chorvátskych kultúrnych a literárnych väzieb.
Ďalej je to reverend Dušan Tóth za mimoriadny a celoživotný prínos v oblasti duchovného, kultúrneho a spoločenského života Slovákov žijúcich v Kanade a tiež Peter Koza za celoživotné umelecké šermiarske majstrovstvo a významný rozvoj historického šermu na Slovensku a v zahraničí.
Ocenenie dostalo aj Divadlo Nová scéna
Ocenenie získala aj Gabriela Záhradníková, a to za mimoriadnu celoživotnú tvorbu v oblasti baletného umenia. Cenu si odniesol aj Ján Kačala za mimoriadny a celoživotný prínos v oblasti slovenskej jazykovedy, výskumu, kodifikácie a kultivovania súčasného slovenského jazyka a tiež Beáta Drotárová za mimoriadny a celoživotný prínos v oblasti divadelného umenia a za rozhlasovú, televíznu a filmovú hereckú tvorbu.
Ministerka ocenila aj Divadlo Nová scéna za jeho prínos v oblasti kultúry a pri príležitosti 80. výročia jeho založenia. Ocenenie prišla prevziať generálna riaditeľka divadla Ingrid Fašiangová.
Zdroj: SITA.sk - Ministerka Šimkovičová ocenila osobnosti za výnimočný prínos v oblasti umenia, ocenenie získalo aj Divadlo Nová scéna © SITA Všetky práva vyhradené.
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