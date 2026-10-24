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24. októbra 2026

Hasiči zasahovali pri požiari výrobnej technológie v Hriňovej, škoda sa vyšplhala na milióny eur – VIDEO, FOTO


Tagy: Hasiči Požiar

Príčinu vzniku požiaru ešte zisťujú. Požiar výrobnej technológie v Hriňovej spôsobil dvojmiliónové škody. Informoval o to Hasičský a ...



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detva poziar hrinova2 24.10.2026 (SITA.sk) - Príčinu vzniku požiaru ešte zisťujú.


Požiar výrobnej technológie v Hriňovej spôsobil dvojmiliónové škody. Informoval o to Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti. Hasiči dostali oznámenie o požiari vzduchotechniky vo výrobnom závode v Hriňovej v piatok 23. októbra o 19:55.

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Na miesto ihneď vyrazili príslušníci HaZZ zo Zvolena, Detvy, Banskej Bystrice a Lučenca a zistili, že požiar vznikol v sušičke WPC, a teda koncentrátu srvátkových bielkovín. Požiar sa následne rozšíril aj do potrubia vzduchotechniky.

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Hasiči požiar uhasili a nikto sa pritom nezranil. Škoda sa však vyšplhala na milióny eur. Predbežnú výšku priamej materiálnej škody vyčíslili až na dva milióny. Príčinu vzniku požiaru ešte zisťujú.


Zdroj: SITA.sk - Hasiči zasahovali pri požiari výrobnej technológie v Hriňovej, škoda sa vyšplhala na milióny eur – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hasiči Požiar
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