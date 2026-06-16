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Dizajn ovplyvňuje voľbu spotrebiteľov v celej EÚ, pričom riziko falšovania pretrváva
Podľa najnovších zistení Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zohráva dizajn výrobku ľúčovú úlohu. Podľa nového prieskumu EUIPO sú takmer traja zo ...
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16.6.2026 (SITA.sk) - Podľa najnovších zistení Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zohráva dizajn výrobku ľúčovú úlohu.
Podľa najnovších zistení Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zohráva dizajn výrobku kľúčovú úlohu pri nákupných rozhodnutiach spotrebiteľov v celej Európskej únii. Keďže dizajn je čoraz významnejším faktorom pri rozhodovaní spotrebiteľov, európski tvorcovia a podniky zároveň čelia aj rastúcim rizikám spojeným s falšovaním.
Z výsledkov nového celoeurópskeho prieskumu vyplýva, že 72 % európskych spotrebiteľov považuje dizajn výrobku za dôležitý pri rozhodovaní o kúpe. Približne tretina (31 %) respondentov uvádza, že dizajn je pri nákupe výrobku veľmi dôležitý alebo mimoriadne dôležitý. Okrem toho polovica spotrebiteľov v EÚ oceňuje dobrý dizajn a takmer 3 zo 4 (73 %) spotrebiteľov sú ochotní zaplatiť viac za výrobok s lepším dizajnom.
Dizajn je dôležitý najmä pre mladších spotrebiteľov: 80 % respondentov vo veku 18 až 24 rokov uviedlo, že ide o dôležitý faktor pri rozhodovaní o kúpe. Mladí ľudia sú takisto ochotnejší zaplatiť vyššie ceny za výrobky s lepším dizajnom a častejšie spájajú dizajn s pozitívnymi emóciami.
Pokiaľ ide o jednotlivé odvetvia, údaje ukazujú, že dizajn má mimoriadne veľký vplyv najmä v nábytkárskom a v módnom priemysle – 76 % spotrebiteľov v EÚ ho považuje za veľmi dôležitý pri nákupe nábytku a 66 % pri nákupe odevov a doplnkov.
Hoci kvalita a cena zostávajú pri nákupe najdôležitejšími faktormi, dizajn zohráva úlohu pri formovaní preferencií spotrebiteľov, najmä medzi mladšími generáciami.
Hodnota dizajnu však zároveň zvyšuje jeho citlivosť na falšovanie a neoprávnené kopírovanie, ktoré sú naďalej rozšírené v kľúčových odvetviach, ako je móda, nábytok, elektronika a ďalší spotrebný tovar.
Výkonný riaditeľ úradu EUIPO João Negrão v tomto kontexte uviedol:
"Európsky dizajn je jednou z našich najväčších konkurenčných výhod. Ovplyvňuje výrobky, ktorým dôverujeme, ktoré si ceníme a ktoré nám prinášajú radosť každý deň, a zároveň pomáha firmám vyniknúť na globálnom trhu. Výskum potvrdzuje, že spotrebitelia, najmä mladšie generácie, si uvedomujú hodnotu kvalitného dizajnu. Ochrana dizajnu dodáva tvorcom odvahu inovovať a podnikom konkurenčnú výhodu, čím sa podporuje rast a konkurencieschopnosť, na ktorých stojí európske hospodárstvo."
Falšované výrobky, ktoré napodobňujú vzhľad originálnych, sa stali bežným javom, ku ktorému prispel aj rozmach elektronického obchodu a vplyv sociálnych médií. Približne 13 % Európanov uvádza, že si zámerne kúpili falšované výrobky, pričom medzi mladšími spotrebiteľmi vo veku 15 – 24 rokov tento podiel narastá až na 26 %.
Podľa údajov EUIPO utrpí odvetvie módy a odevného priemyslu, ktoré je s dizajnom úzko späté, odhadované ročné straty vo výške 12 mld. EUR, zatiaľ čo falšovaním kabeliek, šperkov a hodiniek vzniká originálnym výrobcom v rámci celej EÚ každoročne strata na zisku z predaja vo výške približne 2,7 mld. EUR. Na Slovensku v dôsledku falšovania vznikajú v odvetví odevných výrobkov ročné straty vo výške 107 mil. EUR a v odvetví kabeliek, šperkov a hodiniek vo výške 19 mil. EUR.
Malé a stredné podniky sú na tento druh porušovania práv obzvlášť citlivé, keďže často využívajú len minimálny počet charakteristických dizajnov a majú obmedzené možnosti na monitorovanie a presadzovanie svojich práv k dizajnu.
Okrem ekonomických dôsledkov môžu falšované výrobky predstavovať vážne zdravotné a bezpečnostné riziká pre spotrebiteľov aj pre životné prostredie, keďže často nespĺňajú bezpečnostné a kvalitatívne normy. Z výskumov tiež vyplýva, že obchod s falšovaným tovarom je napojený na organizované zločinecké siete a v niektorých prípadoch aj na pracovné vykorisťovanie.
Odvetvia zamerané na dizajn majú významný podiel na ekonomickej činnosti a zamestnanosti v EÚ. Tieto odvetvia zamestnávajú približne 28 miliónov ľudí, čo predstavuje približne 13 % celkovej zamestnanosti v EÚ, a vytvárajú viac ako 16 % HDP EÚ.
Z ďalších štúdií úradu EUIPO zároveň vyplýva, že malé podniky, ktoré si dávajú zapísať svoje dizajny, dosahujú o takmer 30 % vyššie tržby na zamestnanca a vyplácajú o takmer 25 % vyššie mzdy ako podniky, ktoré nemajú zapísané práva duševného vlastníctva. Napriek týmto výhodám však len približne 1 % malých a stredných podnikov v EÚ vlastní práva k zapísaným dizajnom.
EUIPO aktívne podporuje ochranu dizajnov a presadzovanie práv, ktoré z nich vyplývajú, najmä v prospech malých a stredných podnikov. Tá zahŕňa systémy finančnej podpory, ako napríklad Fond pre MSP, poradenské služby vrátane služby IP Scan a nástroje na presadzovanie práva, ako napríklad portál na presadzovanie práv duševného vlastníctva (IPEP). V boji proti trestnej činnosti v oblasti duševného vlastníctva v celej EÚ, ako aj pri rozsiahlych koordinovaných opatreniach zameraných na falšované výrobky EUIPO okrem toho úzko spolupracuje s inými organizáciami, ako sú Europol a Frontex, ako aj s orgánmi presadzovania práva z členských štátov.
Úrad okrem toho organizuje súťaž DesignEuropa Awards, čo je súťaž v oblasti dizajnu EÚ, ktorou sa oceňujú výnimočné dizajny a ich tvorcovia – od uznávaných priekopníkov až po začínajúcich inovátorov – a zároveň sa zdôrazňuje dôležitosť ochrany dizajnu. Tieto ocenenia, ktoré v roku 2026 oslávia svoje 10. výročie, zároveň poukazujú na bohaté dedičstvo európskeho dizajnu a jeho významný prínos pre kultúru, kreativitu a každodenný život.
Nedávna legislatívna reforma, ktorá modernizuje právne predpisy EÚ v oblasti dizajnov, zjednodušila postupy, znížila náklady a sprístupnila ochranu dizajnov, vrátane nových spôsobov vyobrazovania inovatívnych a animovaných dizajnov.
Zápis dizajnu EÚ poskytuje podnikom rýchlu a nákladovo efektívnu ochranu na celom trhu EÚ, a to prostredníctvom jednej prihlášky, ktorá sa online podáva EUIPO. Výška poplatku za podanie prihlášky je minimálne 350 EUR. Zapísané dizajny EÚ je možné presadzovať vo všetkých 27 členských štátoch EÚ a ich platnosť je možné predĺžiť každých 5 rokov, a to až na 25 rokov.
Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) je jednou z najväčších decentralizovaných agentúr Európskej únie so sídlom v Alicante (Španielsko) od svojho založenia v roku 1994. EUIPO spravuje zápis ochranných známok EÚ, dizajnov a zemepisných označení remeselných a priemyselných výrobkov, pričom v prípade všetkých ide o práva duševného vlastníctva platné vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Úrad rovnako spolupracuje s ďalšími subjektmi na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni, aby vytvoril rovnaké podmienky vo svete duševného vlastníctva a je zodpovedný za Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva. V roku 2025 bol EUIPO zaradený medzi najinovatívnejšie úrady pre duševné vlastníctvo na svete.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Dizajn ovplyvňuje voľbu spotrebiteľov v celej EÚ, pričom riziko falšovania pretrváva © SITA Všetky práva vyhradené.
- Podľa nového prieskumu EUIPO sú takmer traja zo štyroch spotrebiteľov v EÚ ochotní zaplatiť viac za výrobky s lepším dizajnom.
- Dizajn výrobkov oceňujú najmä mladší spotrebitelia.
- Na Slovensku je 59 % spotrebiteľov ochotných zaplatiť viac za výrobky s lepším dizajnom.
- Odvetvia zamerané na dizajn sú obzvlášť citlivé na falšovanie, pričom odhadované ročné straty spôsobené falšovaním v oblasti odevného odvetvia dosahujú 12 mld. EUR a v odvetví kabeliek a šperkov 2,7 mld. EUR. Len na Slovensku falšovanie výrobkov v týchto odvetviach spôsobuje stratu na príjmoch vo výške viac ako 120 mil. EUR.
- Ochrana dizajnu pomáha v boji proti falšovanému tovaru a neoprávneným kópiám a posilňuje konkurencieschopnosť EÚ na celosvetovom trhu.
Podľa najnovších zistení Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zohráva dizajn výrobku kľúčovú úlohu pri nákupných rozhodnutiach spotrebiteľov v celej Európskej únii. Keďže dizajn je čoraz významnejším faktorom pri rozhodovaní spotrebiteľov, európski tvorcovia a podniky zároveň čelia aj rastúcim rizikám spojeným s falšovaním.
Z výsledkov nového celoeurópskeho prieskumu vyplýva, že 72 % európskych spotrebiteľov považuje dizajn výrobku za dôležitý pri rozhodovaní o kúpe. Približne tretina (31 %) respondentov uvádza, že dizajn je pri nákupe výrobku veľmi dôležitý alebo mimoriadne dôležitý. Okrem toho polovica spotrebiteľov v EÚ oceňuje dobrý dizajn a takmer 3 zo 4 (73 %) spotrebiteľov sú ochotní zaplatiť viac za výrobok s lepším dizajnom.
Dizajn je dôležitý najmä pre mladších spotrebiteľov: 80 % respondentov vo veku 18 až 24 rokov uviedlo, že ide o dôležitý faktor pri rozhodovaní o kúpe. Mladí ľudia sú takisto ochotnejší zaplatiť vyššie ceny za výrobky s lepším dizajnom a častejšie spájajú dizajn s pozitívnymi emóciami.
Pokiaľ ide o jednotlivé odvetvia, údaje ukazujú, že dizajn má mimoriadne veľký vplyv najmä v nábytkárskom a v módnom priemysle – 76 % spotrebiteľov v EÚ ho považuje za veľmi dôležitý pri nákupe nábytku a 66 % pri nákupe odevov a doplnkov.
Hoci kvalita a cena zostávajú pri nákupe najdôležitejšími faktormi, dizajn zohráva úlohu pri formovaní preferencií spotrebiteľov, najmä medzi mladšími generáciami.
Hodnota dizajnu však zároveň zvyšuje jeho citlivosť na falšovanie a neoprávnené kopírovanie, ktoré sú naďalej rozšírené v kľúčových odvetviach, ako je móda, nábytok, elektronika a ďalší spotrebný tovar.
Výkonný riaditeľ úradu EUIPO João Negrão v tomto kontexte uviedol:
"Európsky dizajn je jednou z našich najväčších konkurenčných výhod. Ovplyvňuje výrobky, ktorým dôverujeme, ktoré si ceníme a ktoré nám prinášajú radosť každý deň, a zároveň pomáha firmám vyniknúť na globálnom trhu. Výskum potvrdzuje, že spotrebitelia, najmä mladšie generácie, si uvedomujú hodnotu kvalitného dizajnu. Ochrana dizajnu dodáva tvorcom odvahu inovovať a podnikom konkurenčnú výhodu, čím sa podporuje rast a konkurencieschopnosť, na ktorých stojí európske hospodárstvo."
Falšovanie – hrozba pre európsky dizajn
Falšované výrobky, ktoré napodobňujú vzhľad originálnych, sa stali bežným javom, ku ktorému prispel aj rozmach elektronického obchodu a vplyv sociálnych médií. Približne 13 % Európanov uvádza, že si zámerne kúpili falšované výrobky, pričom medzi mladšími spotrebiteľmi vo veku 15 – 24 rokov tento podiel narastá až na 26 %.
Podľa údajov EUIPO utrpí odvetvie módy a odevného priemyslu, ktoré je s dizajnom úzko späté, odhadované ročné straty vo výške 12 mld. EUR, zatiaľ čo falšovaním kabeliek, šperkov a hodiniek vzniká originálnym výrobcom v rámci celej EÚ každoročne strata na zisku z predaja vo výške približne 2,7 mld. EUR. Na Slovensku v dôsledku falšovania vznikajú v odvetví odevných výrobkov ročné straty vo výške 107 mil. EUR a v odvetví kabeliek, šperkov a hodiniek vo výške 19 mil. EUR.
Malé a stredné podniky sú na tento druh porušovania práv obzvlášť citlivé, keďže často využívajú len minimálny počet charakteristických dizajnov a majú obmedzené možnosti na monitorovanie a presadzovanie svojich práv k dizajnu.
Okrem ekonomických dôsledkov môžu falšované výrobky predstavovať vážne zdravotné a bezpečnostné riziká pre spotrebiteľov aj pre životné prostredie, keďže často nespĺňajú bezpečnostné a kvalitatívne normy. Z výskumov tiež vyplýva, že obchod s falšovaným tovarom je napojený na organizované zločinecké siete a v niektorých prípadoch aj na pracovné vykorisťovanie.
Dizajn ako strategický obchodný majetok
Odvetvia zamerané na dizajn majú významný podiel na ekonomickej činnosti a zamestnanosti v EÚ. Tieto odvetvia zamestnávajú približne 28 miliónov ľudí, čo predstavuje približne 13 % celkovej zamestnanosti v EÚ, a vytvárajú viac ako 16 % HDP EÚ.
Z ďalších štúdií úradu EUIPO zároveň vyplýva, že malé podniky, ktoré si dávajú zapísať svoje dizajny, dosahujú o takmer 30 % vyššie tržby na zamestnanca a vyplácajú o takmer 25 % vyššie mzdy ako podniky, ktoré nemajú zapísané práva duševného vlastníctva. Napriek týmto výhodám však len približne 1 % malých a stredných podnikov v EÚ vlastní práva k zapísaným dizajnom.
EUIPO aktívne podporuje ochranu dizajnov a presadzovanie práv, ktoré z nich vyplývajú, najmä v prospech malých a stredných podnikov. Tá zahŕňa systémy finančnej podpory, ako napríklad Fond pre MSP, poradenské služby vrátane služby IP Scan a nástroje na presadzovanie práva, ako napríklad portál na presadzovanie práv duševného vlastníctva (IPEP). V boji proti trestnej činnosti v oblasti duševného vlastníctva v celej EÚ, ako aj pri rozsiahlych koordinovaných opatreniach zameraných na falšované výrobky EUIPO okrem toho úzko spolupracuje s inými organizáciami, ako sú Europol a Frontex, ako aj s orgánmi presadzovania práva z členských štátov.
Úrad okrem toho organizuje súťaž DesignEuropa Awards, čo je súťaž v oblasti dizajnu EÚ, ktorou sa oceňujú výnimočné dizajny a ich tvorcovia – od uznávaných priekopníkov až po začínajúcich inovátorov – a zároveň sa zdôrazňuje dôležitosť ochrany dizajnu. Tieto ocenenia, ktoré v roku 2026 oslávia svoje 10. výročie, zároveň poukazujú na bohaté dedičstvo európskeho dizajnu a jeho významný prínos pre kultúru, kreativitu a každodenný život.
Nedávna legislatívna reforma, ktorá modernizuje právne predpisy EÚ v oblasti dizajnov, zjednodušila postupy, znížila náklady a sprístupnila ochranu dizajnov, vrátane nových spôsobov vyobrazovania inovatívnych a animovaných dizajnov.
Zápis dizajnu EÚ poskytuje podnikom rýchlu a nákladovo efektívnu ochranu na celom trhu EÚ, a to prostredníctvom jednej prihlášky, ktorá sa online podáva EUIPO. Výška poplatku za podanie prihlášky je minimálne 350 EUR. Zapísané dizajny EÚ je možné presadzovať vo všetkých 27 členských štátoch EÚ a ich platnosť je možné predĺžiť každých 5 rokov, a to až na 25 rokov.
O ÚRADE EUIPO
Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) je jednou z najväčších decentralizovaných agentúr Európskej únie so sídlom v Alicante (Španielsko) od svojho založenia v roku 1994. EUIPO spravuje zápis ochranných známok EÚ, dizajnov a zemepisných označení remeselných a priemyselných výrobkov, pričom v prípade všetkých ide o práva duševného vlastníctva platné vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Úrad rovnako spolupracuje s ďalšími subjektmi na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni, aby vytvoril rovnaké podmienky vo svete duševného vlastníctva a je zodpovedný za Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva. V roku 2025 bol EUIPO zaradený medzi najinovatívnejšie úrady pre duševné vlastníctvo na svete.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Dizajn ovplyvňuje voľbu spotrebiteľov v celej EÚ, pričom riziko falšovania pretrváva © SITA Všetky práva vyhradené.
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