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Stovky cyklistov zaplavili Žitný ostrov počas tohtoročne Tour de Kukkonia


Tagy: Cyklista PR TOUR de KUKKONIA

Žitný ostrov opäť patril cyklistom a nadšencom aktívneho životného štýlu. Ďalší ročník TOUR de KUKKONIA prilákal túto nedeľu 14.6. do Dunajskej Stredy takmer 700 návštevníkov z radov profi i ...



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1 1 676x451 16.6.2026 (SITA.sk) - Žitný ostrov opäť patril cyklistom a nadšencom aktívneho životného štýlu.


Ďalší ročník TOUR de KUKKONIA prilákal túto nedeľu 14.6. do Dunajskej Stredy takmer 700 návštevníkov z radov profi i hobby cyklistov, rodiny a zároveň spojil ľudí naprieč generáciami. Okrem športových výkonov priniesol aj výnimočnú priateľskú atmosféru.

"Takouto príjemnou akciou sa už šiesty rok snažíme podporovať miestnu cyklistickú kultúru a cestovný ruch. Vidíme, že naše úsilie prináša svoje ovocie, keďže nadšencov cyklistiky každý rok pribúda," hovorí Timea Dóka, predsedníčka občianskeho združenia Kukkonia, ktoré je spolu s mestom Dunajská Streda s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Žitný ostrov – Csallóköz organizátorom podujatia. Zároveň dodáva, že v posledných rokoch sa na území podarilo vybudovať množstvo nových cyklotrás, vďaka čomu sa rovinatý terén regiónu stal ešte dostupnejším a atraktívnejším pre cyklistov všetkých vekových kategórií.

TOUR de KUKKONIA je športovo-komunitné podujatie, ktoré sa koná už od roku 2018 a snaží sa prepojiť šport, zdravý životný štýl, rodiny, komunitu a prezentáciu regiónu do jedného veľkého celodenného zážitku. "Sme hrdí, že TOUR de KUKKONIA si za roky svojej existencie vybudovala pozíciu najväčšej a najobľúbenejšej cyklistickej akcie v regióne Žitného ostrova. Od svojho vzniku dodnes prilákala takmer 4-tisíc cyklistov zo Slovenska, z Česka, Rakúska a Maďarska a jej popularita každoročne rastie," spresnila Timea Dóka.

Na podujatí si svoje schopnosti zmerali cyklisti rôznych vekových kategórií aj úrovní zručnosti. Výkonnostní jazdci preverili svoju kondíciu na hlavnej 89-kilometrovej trase, zatiaľ čo amatérski a hobby jazdci si mohli vychutnať pohodovejšiu 28-kilometrovú trasu vedúcu malebnou krajinou Žitného ostrova – s meraním času alebo bez neho. Na 28 km trase si svoje sily mohli zmerať aj juniori vo veku od 10 do 18 rokov.

Nechýbala ani rodinná 8-kilometrová trasa Kukkonia Family – ideálna pre rodičov s deťmi. Najlepší účastníci získali hodnotné ceny, napríklad Škodu Elroq na víkend, bicykel Škoda od spoločnosti DS CAR či komplexné športovo-zdravotné vyšetrenie od Sagax Performance.

"TOUR de KUKKONIA však nebola len o bicykloch. Pre návštevníkov sme si pripravili bohatý program," dodala Silvia Manczalová, členka OZ Kukkonia. Počas dňa si návštevníci mohli vyskúšať pumptrackovú dráhu, či otestovať svoj zdravotný stav v rámci Dňa zdravia organizovaného v spolupráci s klinikou Sagax. Pre deti to boli šikovnostné hry s DHZ z Veľkej Paky a samozrejme mini dopravné ihrisko. Atmosféru dopĺňali športové exhibície, hudobný program aj obľúbená tombola.

K podujatiu sa pridali aj hráči futbalového A-tímu DAC 1904, ktorí sa zapojili priamo do cyklojazdy. "Veríme, že takéto podujatia majú významný prínos nielen pre športovú komunitu, ale aj pre rozvoj cestovného ruchu v regióne. Účastníci majú možnosť spoznať krásy nášho kraja aktívnym spôsobom a odniesť si pozitívny zážitok, ktorý ich môže motivovať k opakovanej návšteve," uviedol Gabriel Somogyi, riaditeľ OOCR.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Stovky cyklistov zaplavili Žitný ostrov počas tohtoročne Tour de Kukkonia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cyklista PR TOUR de KUKKONIA
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