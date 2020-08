Djkovičov krok sa nestretol s porozumením tenistov, Nadal aj Feder vyslovili podporu ATP

Djokovičova organizácia nie je bojkotom

Čas na jednotu, nie rozchod

30.8.2020 (Webnoviny.sk) - Roger Federer Rafael Nadal a ďalší členovia hráčskej rady Asociácie tenisových profesionálov sa vyslovili proti kroku Novaka Djokoviča Vaska Pospisila založiť novú organizáciu Professional Tennis Players Association (PTPA), ktorá má ambíciu poskytnúť tenistom väčšiu samosprávu a reálne riešiť ich problémy.Proti nápadu Djokoviča, ktorý odstúpil z pozície predsedu hráčskej rady Asociácie tenisových profesionálov, sa ohradili aj ATP Tour, WTA Tour, organizátori grandslamových turnajov a ďalšie riadiace orgány "bieleho športu", ktorí v spoločnom stanovisku uviedli: "Momentálne je čas na ešte väčšiu spoluprácu, nie na rozdeľovanie sa."Novú organizáciu PTPA by okrem spolupredsedov Djokoviča a Pospisila mali riadiť až deviati správcovia, pričom všetci by mali byť aktívni hráči."Nič nebojkotujeme ani neorganizujeme paralelné podujatia. Samozrejme, rád by som mal po svojom boku Rogera, Rafu a ďalších, ale rozumiem, niektorí z nich majú odlišné názory a nemyslia si, že na také niečo nadišiel vhodný čas," poznamenal 33-ročný Srb po sobotňajšom víťazstve na turnaji Western & Southern Open, ktorý sa tento rok pre pandémiu koronavírusu presunul zo Cincinnati do dejiska US Open New Yorku. Brit Andy Murray vyhlásil, že chce dať viac času na prácu a realizáciu cieľov súčasnému vedeniu ATP na čele s Andreom Gaudenzim. Federer a Nadal taktiež stoja na strane hráčskej rady ATP."Svet žije v zložitých a komplikovaných časoch. Osobne si myslím, že by sme mali zachovať pokoj a všetko išli rovnakým smerom. Je čas na jednotu, nie na rozchod," uviedol na twitteri Nadal.Na rovnakej mikroblogovacej sieti naňho nadviazal Federer, keď dodal: "V neistých a náročných časoch považujem za nevyhnutné, aby sme sa všetci zjednotili a vydláždili nášmu športu najlepšiu cestu vpred."