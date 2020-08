Tour de France 2020 (2. etapa): Alaphilippe vyhral a je žltý, Sagan nazbieral ďalšie body (video+foto)

Zo žltého dresu „vyzliekol“ víťaza úvodnej etapy Alexandra Kristoffa (UAE Team Emirates). Nór podľa očakávania v nedeľňajšej horskej etape na najlepších nestačil a so stratou vyše 28 minút skončil na 137. priečke.

Alaphilippe zaútočil 13 kilometrov pred cieľom v poslednom stúpaní a vypracoval si mierny náskok. Následne za ním vyrazil Švajčiar Marc Hirschi (Sunweb) a po krátkom čase sa k tejto dvojici pripojil aj britský cyklista Adam Yates (Mitchelton-Scott). Trio prišlo spoločne až do cieľa a v súboji o etapový triumf bol najrýchlejší už spomínaný Alaphilippe. Druhý bol Hirschi a na treťom mieste skončil Yates.

Slovák Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe skončil na 108. pozícii so stratou takmer 18 minút na víťaza. Hneď po štarte sa však dostal do úniku spoločne s ďalšími siedmimi cyklistami a splnil cieľ, ktorým bolo bodovať na rýchlostnej prémii na 16. kilometri v Lac du Broc. Do súťaže o zelený dres si pripísal ďalších 17 bodov, „dvadsiatku“ zobral Talian Matteo Trentin (CCC) a tretí bol Toms Skujiņš (Trek Segafredo).

V úvodnej etape žilinský rodák nazbieral 29 bodov a spolu s nedeľňajšími 17-timi ich tak má na konte už 46 a v súťaži o zelený dres mu patrí druhá priečka.

Aj napriek tomu, že v bodovacej súťaži bol po úvodnej etape až tretí, v nedeľu išiel v zelenom drese. Vyššie postavení jazdci Kristoff a Dán Mads Pedersen mali žltý a biely dres lídrov celkovej klasifikácie, resp. poradia do 25 rokov.

V pondelňajšej tretej bude mať na sebe zelený dres Kristoff, ktorý má na čele bodovacej súťaže 64 bodov.

Tour de France 2020 – 2. etapa (Nice – Nice) dátum: 30. augusta 2020 dĺžka: 186 km profil: horský





