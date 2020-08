Fenomén v poľskom futbale, v jednom mužstve pôsobí viac ako dvadsať hráčov s rovnakým priezviskom

Futbalisti s rovnakým priezviskom

Furgalovci v tíme nie sú príbuzní

Rozhodcovia si musia dávať pozor

30.8.2020 (Webnoviny.sk) - Bratia vo futbalovom kolektíve nie sú ničím neobvyklým. Niekedy sa dokonca v rovnakom klube zídu aj súrodenci oboch pohlaví, ako pred niekoľkými rokmi v AS Rím Radja a Riana Nainggolanovci.V minulosti už nastalo niekoľko prípadov, že v jednom tíme nastupovali dvaja hráči, ktorí sa volali rovnako. Pravdepodobne sa však ešte nestalo to, čo v poľskom LKS Graniczni Krowica z tamojšej okresnej súťaže.Za mužstvo z Krowice neďaleko Lublina hráva 23 futbalistov s priezviskom Furgala, čo je pravdepodobne celosvetový fenomén."Zatiaľ sa nestalo, že by v základnej zostave nášho tímu nastúpili samí Furgalovci. Na druhej strane, ešte sme ich nemalo toľko ako teraz," smeje sa 44-ročný hrajúci prezident klubu Henryk Nizierski.Majiteľ nábytkárskej firmy, ktorý častokrát vozieva hráčov na zápasy vlastným autom, vzápätí dodáva: "Okrem toho som aj tréner, hlavný sponzor a upratovačka. Zbigniew Boniek (prezident Poľského futbalového zväzu, pozn.) pravdepodobne vôbec netuší, ako funguje futbal na vidieku."Ako uvádza Przeglad Sportowy, v Poľsku žilo v januári tohto roka dovedna 839 mužov s priezviskom Furgala, pričom v krajine ho nosí približne 5-tisíc ľudí. Drvivá väčšina z nich žije v juhovýchodnom Poľsku, preto z pohľadu LKS Graniczni Krowica ešte netradičnejšie vyznieva skutočnosť, že Furgalovci v mužstve väčšinou vôbec nie sú v príbuzenskom zväzku."V skutočnosti máme v klube iba jednu najbližšiu rodinu. Sú to štyria bratia, ktorých otec v minulosti hrával za náš klub, od detstva chodievali na zápasy, nasiakli atmosféru a sú u nás už celé roky," poznamenal 21-ročný stredopoliar Kamil Furgala, ktorý je bratrancom spomenutého kvarteta.Aj miestni rozhodcovia už poznajú pomery v uvedenom klube."Nebudeme to skrývať, vyplnenie zápisov zo stretnutí LKS Graniczni Krowica nám trvá dlhšie ako v iných prípadoch. Už sme však zvyknutí, že sa pri tom musíme omnoho viac koncentrovať," žartujú arbitri.Nielen tí si však musia dávať pozor."Veľakrát sa stalo, že som musel zavolať na zväz a vysvetliť, že napríklad kartu pripísali nesprávnemu hráčovi. Po každom dueli to vždy kontrolujem. Našťastie, ešte sme kontumačne neprehrali žiadny po podobnej administratívnej chybe," skonštatoval Henryk Nizierski.