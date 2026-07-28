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 24hod.sk    Šport

28. júla 2026

Djokovič a Sobolenková spojili sily a predstavia sa v mixe na US Open


Tagy: US Open

Obhajcovia titulu, talianski špecialisti na štvorhru Sara Erraniová a Andrea Vavassori, ktorí reformy kritizovali, sa budú snažiť zopakovať minuloročné víťazstvo, za ktoré získali odmenu vo výške jedného ...



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us_open_tennis_36248 676x451 28.7.2026 (SITA.sk) - Obhajcovia titulu, talianski špecialisti na štvorhru Sara Erraniová a Andrea Vavassori, ktorí reformy kritizovali, sa budú snažiť zopakovať minuloročné víťazstvo, za ktoré získali odmenu vo výške jedného milióna dolárov.


Srbská tenisová legenda Novak Djokovič a ženská svetová jednotka Arina Sobolenková patria medzi najväčšie hviezdy prihlásené do mixu na US Open v New Yorku. Do tohto ročníka, ktorý sa výrazne zmenil oproti minulému roku, sa však nezapoja mužská svetová jednotka Jannik Sinner ani dvojka Carlos Alcaraz.

Organizátori zaviedli reformy zahŕňajúce kratší formát hrania v úvodných kolách a nový termín súťaže dva dni pred začiatkom singlových súťaží. Cieľom je prilákať najlepších hráčov do miešanej štvorhry.

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Obhajcovia titulu, talianski špecialisti na štvorhru Sara Erraniová a Andrea Vavassori, ktorí reformy kritizovali, sa budú snažiť zopakovať minuloročné víťazstvo, za ktoré získali odmenu vo výške jedného milióna dolárov.

Tridsaťdeväťročný Djokovič a o jedenásť rokov mladšia Bieloruska Sobolenková sú považovaní za jeden zo šiestich párov s istou účasťou podľa svetových rebríčkov, uzávierka prihlášok je až 17. augusta.

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Generálny riaditeľ US Tennis Association Craig Tiley vyzdvihol hodnotu mixu: "Kedykoľvek môžete spojiť ženy a mužov v jednom tíme, predvádzate tenis v tom najlepšom svetle. Presne to mix robí. Sme hrdí, že znova privedieme najlepších hráčov sveta v atraktívnom formáte, ktorý fanúšikom poskytne vzrušujúcu zábavu.“

Sinner, ktorý minulý rok mix nehral, teraz uprednostní svoj zdravotný stav a pred záverečným grandslamomovým turnajom sezóny a vynechá aj augustový turnaj v kanadskom Montreale.

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Alcaraz, ktorý vlani štartoval s Emmou Raducanuovou, sa momentálne zotavuje zo zranenia zápästia, ktoré ho vyradilo z účasti na Roland Garros aj Wimbledone.

Okrem priamych prihlášok budú o zvyšné dva miesta v hlavnej súťaži bojovať tímy v kvalifikačnom turnaji s ôsmimi pármi, ktorý sa uskutoční 24. augusta. Hlavná súťaž v mixe sa začne 25. augusta, teda päť dní pred štartom mužských a ženských singlov.


Zdroj: SITA.sk - Djokovič a Sobolenková spojili sily a predstavia sa v mixe na US Open © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: US Open
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