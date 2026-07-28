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 24hod.sk    Šport

28. júla 2026

Zidane sa vracia domov, nechcel inú prácu ako tú pri reprezentácii Francúzska


Tagy: francúzska futbalová reprezentácia

Zinedine Zidane sa stal novým trénerom francúzskej futbalovej reprezentácie po odchode Didiera Deschampsa. Zinedine Zidane sa oficiálne stal novým trénerom francúzskej futbalovej reprezentácie. Ide o ...



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spain_soccer_zidane_10750 33338077b78d42679fadcec709d2712f 676x451 28.7.2026 (SITA.sk) - Zinedine Zidane sa stal novým trénerom francúzskej futbalovej reprezentácie po odchode Didiera Deschampsa.


Zinedine Zidane sa oficiálne stal novým trénerom francúzskej futbalovej reprezentácie. Ide o očakávaný krok Francúzskej futbalovej federácie (FFF) po odchode Didiera Deschampsa, ktorý pri tíme skončil po MS 2026.

Päťdesiatštyriročný Zidane bol považovaný za najvážnejšieho kandidáta na uvedený post a niekoľko rokov čakal na príležitosť viesť národný tím. Nahradí kouča, ktorý ho viedol od roku 2012 a skončil po prehre Francúzov s Angličanmi v súboji o štvrté miesto na svetovom šampionáte v Severnej Amerike.

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Deschamps doviedol Francúzsko k víťazstvu na majstrovstvách sveta v roku 2018 a následne do finále o štyri roky neskôr. Bývalá hviezda Realu Madrid a spoluhráč Deschampsa z víťazných MS 1998 sa od svojho odchodu z Realu Madrid v roku 2021 pripravovala na túto úlohu.

"Práca trénera Francúzska bola jediná, ktorú som chcel. Za posledných štyri či päť rokov som mal ponuky viesť kluby, ale vždy som ich odmietol kvôli francúzskej reprezentácii," uviedol Zidane po svojom predstavení v sídle FFF v Paríži.

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Zidane tak nasleduje stopy bývalých reprezentantov, ako je Laurent Blanc, ktorý viedol národný tím v rokoch 2010 až 2012. Príkladom je aj Deschamps.

Bývalý tvorca hry Francúzska, ktorý sa ako hráč podieľal na triumfe na MS 1998 aj ME 2000, doteraz trénoval iba jeden klub, španielsky Real Madrid.

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Počas pôsobenia v "bielom balete" ho doviedol k trom po sebe nasledujúcim titulom v Lige majstrov v rokoch 2016 až 2018, čo je unikátny úspech v modernej ére tejto súťaže.


Zdroj: SITA.sk - Zidane sa vracia domov, nechcel inú prácu ako tú pri reprezentácii Francúzska © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: francúzska futbalová reprezentácia
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