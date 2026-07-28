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28. júla 2026
Komisia rozhodcov SZĽH má nového predsedu. Vyšný uspel vo výberovom procese
Tagy: KR SZĽH
Drahoslav Vyšný do novej funkcie vstupuje s víziou modernej reformy. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) vstupuje do novej etapy v oblasti riadenia a rozvoja rozhodcovského zboru. Jej novým predsedom ...
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28.7.2026 (SITA.sk) - Drahoslav Vyšný do novej funkcie vstupuje s víziou modernej reformy.
Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) vstupuje do novej etapy v oblasti riadenia a rozvoja rozhodcovského zboru. Jej novým predsedom sa na základe výsledkov výberového konania stal Drahoslav Vyšný, ktorého už schválil Výkonný výbor SZĽH. Informuje o tom oficiálny web SZĽH.
Výberové konanie bolo súčasťou snahy zväzu transparentne vybrať najlepšieho kandidáta, ktorý prispeje k ďalšiemu rozvoju rozhodcovského prostredia na Slovensku. Do výberového procesu sa zapojili štyria uchádzači, pričom všetci predstavili kvalitné strategické koncepcie rozvoja.
"Veľmi pozitívne nás prekvapila úroveň všetkých kandidátov aj ich pripravenosť. Každý z uchádzačov predstavil vlastnú víziu rozvoja rozhodcovského prostredia. Úspešný uchádzač Drahoslav Vyšný nás presvedčil kombináciou dlhoročných skúseností z ľadu, manažérskej praxe, odbornosti a jasnej stratégie, ktorou chce slovenské rozhodcovské prostredie posunúť dopredu. Určite ho nečaká ľahká úloha a niektoré procesy si budú vyžadovať čas. Slovenský zväz ľadového hokeja sa však Komisii rozhodcov aj novému predsedovi bude snažiť pomáhať po všetkých stránkach,“ povedal generálny sekretár SZĽH Miroslav Lažo.
Drahoslav Vyšný pôsobil na slovenských zimných štadiónoch ako rozhodca nepretržite 19 sezón. Prešiel celou rozhodcovskou pyramídou od mládežníckych súťaží až po deväť sezón v extralige. Popri rozhodcovskej kariére získal bohaté skúsenosti aj na manažérskych pozíciách pri vedení náročných medzinárodných projektov.
"Za takmer dve dekády na ľade som zažil všetko, od vyhrotených derby a tlaku plných tribún až po bleskové rozhodnutia v stotinách sekundy. Náročné medzinárodné projekty ma však naučili, že každý systém funguje len vtedy, keď v ňom platia jasné pravidlá a ľudia spolu otvorene komunikujú. Mojím hlavným cieľom je vybudovať silné partnerstvo medzi rozhodcami, zväzom a klubmi, aby sme všetci ťahali za jeden koniec povrazu. Chcem rozhodcovský svet viac otvoriť verejnosti, poľudštiť prácu arbitrov a fanúšikom transparentne vysvetľovať kľúčové aj sporné verdikty. Len otvoreným dialógom a vzájomným rešpektom posunieme slovenské hokejové prostredie dopredu,“ uviedol nový predseda KR SZĽH.
Do novej funkcie vstupuje s koncepciou rozvoja rozhodcovského zboru do roku 2030. Jej súčasťou je digitalizácia procesov, zavedenie modernej aplikácie pre rozhodcov, automatizácia delegovania na zápasy, transparentné hodnotenie výkonov, efektívnejšia logistika, znižovanie administratívnej záťaže, podpora vzdelávania arbitrov a aktívny nábor nových rozhodcov.
Medzi jeho prvé kroky v novej funkcii bude patriť zostavenie Komisie rozhodcov SZĽH a príprava úvodného seminára rozhodcov pred štartom sezóny 2026/2027.
Zdroj: SITA.sk - Komisia rozhodcov SZĽH má nového predsedu. Vyšný uspel vo výberovom procese © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) vstupuje do novej etapy v oblasti riadenia a rozvoja rozhodcovského zboru. Jej novým predsedom sa na základe výsledkov výberového konania stal Drahoslav Vyšný, ktorého už schválil Výkonný výbor SZĽH. Informuje o tom oficiálny web SZĽH.
Výberové konanie bolo súčasťou snahy zväzu transparentne vybrať najlepšieho kandidáta, ktorý prispeje k ďalšiemu rozvoju rozhodcovského prostredia na Slovensku. Do výberového procesu sa zapojili štyria uchádzači, pričom všetci predstavili kvalitné strategické koncepcie rozvoja.
"Veľmi pozitívne nás prekvapila úroveň všetkých kandidátov aj ich pripravenosť. Každý z uchádzačov predstavil vlastnú víziu rozvoja rozhodcovského prostredia. Úspešný uchádzač Drahoslav Vyšný nás presvedčil kombináciou dlhoročných skúseností z ľadu, manažérskej praxe, odbornosti a jasnej stratégie, ktorou chce slovenské rozhodcovské prostredie posunúť dopredu. Určite ho nečaká ľahká úloha a niektoré procesy si budú vyžadovať čas. Slovenský zväz ľadového hokeja sa však Komisii rozhodcov aj novému predsedovi bude snažiť pomáhať po všetkých stránkach,“ povedal generálny sekretár SZĽH Miroslav Lažo.
Drahoslav Vyšný pôsobil na slovenských zimných štadiónoch ako rozhodca nepretržite 19 sezón. Prešiel celou rozhodcovskou pyramídou od mládežníckych súťaží až po deväť sezón v extralige. Popri rozhodcovskej kariére získal bohaté skúsenosti aj na manažérskych pozíciách pri vedení náročných medzinárodných projektov.
"Za takmer dve dekády na ľade som zažil všetko, od vyhrotených derby a tlaku plných tribún až po bleskové rozhodnutia v stotinách sekundy. Náročné medzinárodné projekty ma však naučili, že každý systém funguje len vtedy, keď v ňom platia jasné pravidlá a ľudia spolu otvorene komunikujú. Mojím hlavným cieľom je vybudovať silné partnerstvo medzi rozhodcami, zväzom a klubmi, aby sme všetci ťahali za jeden koniec povrazu. Chcem rozhodcovský svet viac otvoriť verejnosti, poľudštiť prácu arbitrov a fanúšikom transparentne vysvetľovať kľúčové aj sporné verdikty. Len otvoreným dialógom a vzájomným rešpektom posunieme slovenské hokejové prostredie dopredu,“ uviedol nový predseda KR SZĽH.
Do novej funkcie vstupuje s koncepciou rozvoja rozhodcovského zboru do roku 2030. Jej súčasťou je digitalizácia procesov, zavedenie modernej aplikácie pre rozhodcov, automatizácia delegovania na zápasy, transparentné hodnotenie výkonov, efektívnejšia logistika, znižovanie administratívnej záťaže, podpora vzdelávania arbitrov a aktívny nábor nových rozhodcov.
Medzi jeho prvé kroky v novej funkcii bude patriť zostavenie Komisie rozhodcov SZĽH a príprava úvodného seminára rozhodcov pred štartom sezóny 2026/2027.
Zdroj: SITA.sk - Komisia rozhodcov SZĽH má nového predsedu. Vyšný uspel vo výberovom procese © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: KR SZĽH
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