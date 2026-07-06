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06. júla 2026
Španielsky tréner De la Fuente verí, že mladík Yamal zažiari v osemfinále MS 2026 proti Portugalsku
Mladý útočník Lamine Yamal z FC Barcelona je pripravený potvrdiť svoj talent v dôležitom zápase svetového šampionátu. Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Luis de la Fuente vyjadril dôveru v ...
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6.7.2026 (SITA.sk) - Mladý útočník Lamine Yamal z FC Barcelona je pripravený potvrdiť svoj talent v dôležitom zápase svetového šampionátu.
Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Luis de la Fuente vyjadril dôveru v schopnosti 18-ročného útočníka Lamina Yamala z FC Barcelona pred osemfinále majstrovstiev sveta proti Portugalsku. De la Fuente poznamenal, že Yamal miluje náročné zápasy a rád prijíma zodpovednosť na ihrisku.
Aj keď Yamal v šestnásťfinálovom zápase Španielska proti Rakúsku (3:0) neskóroval, jeho výkon bol pozoruhodný. Španielsky kouč ocenil proaktívny prístup mladíka a motiváciu, ktorú prejavuje, pričom zdôraznil, že je potešenie vidieť futbalistu s takými vlastnosťami.
Yamal sa do turnaja postupne zaradil po príchode do Severnej Ameriky, hoci sa dostavil po zranení zadného stehenného svalu. Španieli začali svoje vystúpenie na turnaji bezgólovou remízou s debutantom z Kapverd, potom však dosiahli tri víťazstvá za sebou bez inkasovaného gólu.
De la Fuente zdôraznil, že Yamal si uvedomuje svoje defenzívne povinnosti, ktoré sú dôležité v zápase proti technicky vyspelému tímu Portugalska. "Lamine je vždy ochotný urobiť viac a veľmi dobre vie, že to je súčasť jeho rastu," dodal tréner. Celý tím prispieva k pevnému výkonu na turnaji, čo trénera veľmi teší.
Zápas osemfinále medzi Španielskom a Portugalskom sa uskutoční v Dallase, pričom portugalský tím vedie skúsený Cristiano Ronaldo. Yamal je považovaný za jeden z najväčších mladých talentov v súčasnom futbale a tento zápas ponúkne ďalšiu príležitosť ukázať jeho kvality na svetovej scéne.
Zdroj: SITA.sk - Španielsky tréner De la Fuente verí, že mladík Yamal zažiari v osemfinále MS 2026 proti Portugalsku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Luis de la Fuente vyjadril dôveru v schopnosti 18-ročného útočníka Lamina Yamala z FC Barcelona pred osemfinále majstrovstiev sveta proti Portugalsku. De la Fuente poznamenal, že Yamal miluje náročné zápasy a rád prijíma zodpovednosť na ihrisku.
Aj keď Yamal v šestnásťfinálovom zápase Španielska proti Rakúsku (3:0) neskóroval, jeho výkon bol pozoruhodný. Španielsky kouč ocenil proaktívny prístup mladíka a motiváciu, ktorú prejavuje, pričom zdôraznil, že je potešenie vidieť futbalistu s takými vlastnosťami.
Yamal sa do turnaja postupne zaradil po príchode do Severnej Ameriky, hoci sa dostavil po zranení zadného stehenného svalu. Španieli začali svoje vystúpenie na turnaji bezgólovou remízou s debutantom z Kapverd, potom však dosiahli tri víťazstvá za sebou bez inkasovaného gólu.
De la Fuente zdôraznil, že Yamal si uvedomuje svoje defenzívne povinnosti, ktoré sú dôležité v zápase proti technicky vyspelému tímu Portugalska. "Lamine je vždy ochotný urobiť viac a veľmi dobre vie, že to je súčasť jeho rastu," dodal tréner. Celý tím prispieva k pevnému výkonu na turnaji, čo trénera veľmi teší.
Zápas osemfinále medzi Španielskom a Portugalskom sa uskutoční v Dallase, pričom portugalský tím vedie skúsený Cristiano Ronaldo. Yamal je považovaný za jeden z najväčších mladých talentov v súčasnom futbale a tento zápas ponúkne ďalšiu príležitosť ukázať jeho kvality na svetovej scéne.
Zdroj: SITA.sk - Španielsky tréner De la Fuente verí, že mladík Yamal zažiari v osemfinále MS 2026 proti Portugalsku © SITA Všetky práva vyhradené.
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