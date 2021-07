Djokovič hrá lepšie ako kedykoľvek predtým, podľa McEnroea získa 25 grandslamových titulov

Bude vládcom tenisovej histórie?

Situácia v tenise je raritná

Traja tenisti s 20 grandslamovými titulmi

12.7.2021 (Webnoviny.sk) - Tenisový svet opäť zostal či skôr zastal v nemom úžase nad schopnosťami Novaka Djokoviča . Zatiaľ čo novinári v Srbsku po jeho šiestom wimbledonskom a celkovo dvadsiatom grandslamovom titule už vymysleli jednoduchý dodatok k stupňovaniu prídavného mena dobrý - lepší - najlepší - Djokovič, tenisoví experti sa predbiehajú v tom, kde sa môže zastaviť naháňanie najväčších tenisových titulov v podaní 34-ročného Srba.V tomto roku už nenásytný zverenec trénerskej dvojice Marián Vajda Goran Ivaniševič ovládol Australian Open Roland Garros aj Wimbledon a mieri aj za víťazstvami na olympijských hrách US Open . Ak by sa mu to podarilo, získal by tzv. Zlatý Grand Slam, čo dosiaľ naposledy predviedla Nemka Steffi Grafová v roku 1988."Djokovič hrá lepšie ako kedykoľvek predtým vo svojej najlepšej verzii. Veľmi by ma prekvapilo, ak by jedného dňa nezískal 25 grandslamových titulov. Myslím si, že štyri až päť grandslamovom ešte reálne pridá. Samozrejme to závisí od jeho zdravotného stavu," zamyslel sa legendárny Američan John McEnroe pre BBC Sport.Ak by Djokovič skutočne zdvihol nad hlavu aj 25. víťaznú trofej, stal by sa neobmedzeným vládcom tenisovej histórie. Momentálne dorovnal svojich dvoch najväčších rivalov medzi mužmi Rafaela Nadala Rogera Federera (všetci po 20 titulov), ale pred sebou ešte má tri ženy v poradí Margaret Courtová (24), Serena Williamsová (23) a Steffi Grafová (22)."Djokovič nielen že hrá svoj najlepší tenis, keď to v zápasoch potrebuje, ale on to dokáže aj pod veľkým tlakom. A v tom je o dosť vzdialený od svojich konkurentov. Čo už môže byť väčší tlak ako zdolávanie tenisovej histórie prakticky na každom turnaji, ale jeho to evidentne o to viac ženie vpred. Jemu stres neprekáža, lebo on chce tvoriť históriu," pripomenul sedemnásobný grandslamový šampión McEnroe, ktorý už roky odborne spolukomentuje tenis aj pre BBC.Kedysi prchký Američan správne pripomína, že aj Federer a Nadal sú už viac ako štvrťstoročie súčasťou zrejme najvýraznejšieho obdobia v dejinách mužského tenisu. To že majú všetci traja na konte po 20 grandslamov, považuje McEnroe za niečo neuveriteľné v ére, keď v ostatných individuálnych športoch vyčnievajú nad ostatnými jeden alebo dvaja protagonisti, ktorí zvádzajú pomyselný boj o historické prvenstvo."Vo futbale sa vedú debaty, či je najlepší Lionel Messi alebo Diego Maradona. V basketbale sa spomínajú v tejto súvislosti mená Michael Jordan a LeBron James. Situácia v tenise je iná. Je to rarita, že v rovnakom čase hrajú traja tenisti, o ktorých sa zrejme nemožno sporiť v tom, že práve oni traja sú najlepší z celej histórie. A nie je to len o ich víťazných turnajoch a zápasoch, ale aj o ich pracovnej morálke a ľudskej veľkosti, ktorá už dávno presiahla tenis," myslí si McEnroe.Niekdajší tenisový búrlivák na záver vyslovil myšlienku, ktorou pripomenul jeden zo svojich pamätných výrokov z Wimbledonu 1981, keď po jednom z kontroverzných rozhodnutí zašiel za empajrovým rozhodcom Edwardom Jamesom a zvýšeným hlasom mu adresoval nelichotivé slová. Bolo to vtedy, keď rozhodca zahlásil "out" napriek tomu, že po loptičke sa zaprášilo na mieste, kde zasiahla čiaru po podaní McEnroea."Ak by mi niekto ešte počas mojej kariéry povedal, že jedného dňa tu budeme mať nie jedného, ale troch tenistov s 20 grandslamovými titulmi a všetci v tom čase ešte budú hrať tenis, zrejme by som si pomohol tým, čo som povedal rozhodcovi v roku 1981: "Vy asi nemôžete byť v poriadku?"