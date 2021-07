Ohlasy médií po finále: Azúrová párty sa môže začať

Ohlasy svetových médií na finálový zápas ME 2020 vo futbale, v ktorom Taliani zdolali vo Wembley domáce Anglicko 3:2 v jedenástkovom rozstrele.





„Taliansko, ľúbime ťa ako blázni. Sme majstri Európy. Football is coming home - áno, môžeme to spievať alebo dokonca aj kričať bez toho, aby sme riskovali urážku majestátu. Pretože futbal je doma ja v Taliansku, v krásnom azúrovo modrom domove. Sme na vrchole Európy."„Taliansko je majstrom Európy! Azúrové opojenie vo Wembley proti Anglicku. Mancini v slzách a azúrová párty sa môže začať. ´It's coming home´, pohár prichádza do Talianska a my ho očakávame s otvorenou náručou. Je to ako rozprávka, druhý triumf na ME po roku 1968. Šialená jazda - z dna po neúčasti na MS 2018 prišiel teraz triumf vo Wembley."„Legendárne! Taliansko je majstrom Európy, Anglicko zdolané v jedenástkovom rozstrele. Realita je ešte sladšia ako sny. Temnota z roku 2018 bez majstrovstiev sveta a bez nádeje je už iba vzdialená spomienka - národný tím vo Wembley opäť rozkvitol."„Európa je naša! Zoff, Riva, Rivera a Mazzola našli svojich dôstojných nástupcov. Po 53 rokoch pôstu sa Taliansko vracia na európsky trón. Možno to nie je náhoda, že sa to stalo 11. júla - dátum, ktorý všetkým utkvel v srdciach. Azúroví v tento istý deň v roku 1982 triumfovali na MS v Španielsku."„A znova nič! Odvážne Anglicko prehralo v srdcervúcom finále ME v rozstrele s Talianskom."„Nesplnený sen Anglicka. Neznesiteľná bolesť - naši hrdinovia prehrali v rozstrele."„Celá krajina je v slzách po ďalšom fiasku z bieleho bodu."„Ďalšia bolesť pre národný tím. Agónia po prehre v rozstrele. Ale tento tím nás naplnil hrdosťou."„Toto finále Anglicko veľmi bolí. Napokon však zostane pocit hrdosti."„Európa je modrá! Rozhodol rozstrel a v ňom zákroky hrdinu večera Donnarummu."„Taliansko sa zvečnilo vo Wembley. Azúroví pokorili Anglicko v katedrále futbalu a druhýkrát v histórii vyhrali ME. Museli na to čakať od roku 1968, ale stálo to za to."„Wembley Talianov nevystrašilo. Tréner Southgate opäť zlyhal vo Wembley, rovnako ako hráč v semifinále 1996."„Ruky Donnarummu spečatili návrat Manciniho Talianska na európsky trón. Taliani prevzali štafetu od predchádzajúcich šampiónov z Portugalska, najlepší strelec tohto turnaja bol Cristiano Ronaldo."„Takmer tri hodiny dúfali Angličania, že sa po 55 rokoch dočkajú novej korunovácie, ale po rozstrele zostali smutní."Le Figaro: „Triumf La Nazionale! Odmena za veľké znovuzrodenie."„Starý futbalový kráľ je mŕtvy, nech žije nový. Portugalsko ako držiteľ titulu 2016 je minulosť, talianska squadra azzurra vyšla z tohtoročných ME ako veľký víťaz."„Napokon musel rozhodnúť až jedenástkový rozstrel a v ňom Angličania opäť zlyhali."„Je tu talianske leto – un'estate italiana!"„Talianska eufória. Keď sa Angličania dostanú do penaltovej lotérie, väčšinou sa to pre nich končí zle. Potvrdilo sa to aj tentokrát v európskom finále. Opäť zlyhali. Toto sklamanie bude zrejme trvať roky. Taliani pôsobili na ME najdominantnejšie zo všetkých tímov."„EURO ovládlo Taliansko! Donnarumma vychytal penaltový rozstrel."„Nočná mora Anglicka vo Wembley ožila. Titul si v penaltách vystrieľali Taliani. Svätostánok v londýnskom Wembley sa premenil na fontánu talianskej eufórie. Vysnené zlato Angličanom doslova prekĺzlo medzi prstami a kliatbu nezlomili."