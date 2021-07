V najlepšej jedenástke ME vo futbale sú až piati Taliani, nechýba ani vynikajúci Donnarumma

Najmladší z výberu má iba 18 rokov

Ronaldo ako rozdielový hráč





Najlepšia jedenástka ME 2020 podľa AP: Donnarumma - Walker, Kjaer, Bonucci, Spinazzola - Jorginho, Pogba, Pedri - Cristiano Ronaldo, Sterling, Insigne





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.7.2021 (Webnoviny.sk) - Po 51 zápasoch práve skončených majstrovstiev Európy vo futbale, v ktorých padlo 142 gólov a na konci sa z titulu tešili Taliani, zložili redaktori agentúry AP najlepšiu jedenástku šampionátu. Sú v nej futbalisti z piatich krajín a dominujú Taliani s piatimi hráčmi. Sú nimi brankár Gianluigi Donnarumma , ľavý obranca Leonardo Spinazzola , stopér Leonardo Bonucci , hráč stredu poľa Jorginho a útočník Lorenzo Insigne. Ďalších dvoch futbalistov do ideálnej jedenástky "dodali" neúspešní finalisti z Anglicka - pravého obrancu Kyla Walkera a útočníka Raheema Sterlinga . Napokon miesto medzi najlepšími majú aj dánsky stopér Simon Kjaer , francúzsky stredopoliar Paul Pogba , španielsky mladík zo stredu poľa Pedri González a portugalský útočník Cristiano Ronaldo. "Donnarumma sa stal najlepším hráčom šampionátu vôbec ako prvý brankár v histórii. Zaslúžil si to najmä za úspešné zákroky v penaltových rozstreloch, ktorými priviedol Talianov do finále, resp. k titulu. Má iba 22 rokov a pred sebou zrejme ešte dlhú reprezentačnú kariéru. Na ľavej strane obrany sme vybrali Spinazzolu napriek tomu, že pre zranenie chýbal v semifinále aj vo finále. Vo štvrťfinále proti Belgicku však zákrokom na bránkovej čiare pomohol Talianom dostať sa cez Belgičanov do ďalšieho kola. Pri jeho útočných výpadoch po ľavej strane sa tajil dych. Na stopérskom poste dostal spolu s Bonuccim prednosť Simon Kjaer aj preto že ako pravý kapitán neváhal zachraňovať svojho spoluhráča Christiana Eriksena po jeho srdcovom kolapse. Okrem toho bol jedným z kľúčových hráčov Dánska na ich ceste do semifinále," skonštatovali odborníci z AP.V ich výbere v strede poľa svieti okrem očakávaných mien aj iba 18-ročný španielsky tínedžer Pedri. Vo svojej premiére na veľkom podujatí v drese Španielska bol jedným z jeho najlepších hráčov."Zdobila ho výborná rozohrávka, ale aj technika. Jeho výkon v semifinále, keď pomohol Španielom prekonať silný stred poľa Talianska a dosiahol 100-percentnú úspešnosť prihrávok v riadnom hracom čase, zostane dlho v pamäti," napísala AP.Majstri sveta Francúzi nečakane zaváhali už v osemfinále so Švajčiarmi, ale Pogba patril medzi ich najlepších hráčov na turnaji."Ak by sa Francúzi prehrýzli do ďalších vyraďovacích bojov, mohol byť Pogba v hre o honor najlepšieho hráča turnaja. Široké rozpätie jeho presných prihrávok v spojení s ohromujúcim gólom z veľkej vzdialenosti do siete Švajčiarov je dôkazom toho, že na ME predvádzal futbal, ktorý nie vždy ukazuje vo svojom klubovom pôsobisku Manchestri United," zhodnotili redaktori AP.Na adresu portugalského útočníka Cristiana Ronalda, ktorý sa stal ako 36-ročný najlepším strelcom ME, odborníci doplnili: "Štyri zápasy mu stačili na päť gólov a asistenciu navyše. Stále je to rozdielový hráč na najvyššej úrovni. So 109 gólmi mu patrí aj spoločná prvá priečka v počte reprezentačných gólov."