Djokovič má kalendárny Grand Slam na dosah, vo finále US Open musí poraziť Medvedeva (video)

Revanš za prehru na OH v Tokiu

Djokovič chce dať do zápasu všetko

Djokovič svoju tohtoročnú zápasovú bilanciu na grandslamových turnajoch vylepšil na 27:0 a priblížil sa ku kalendárnemu Grand Slamu, ktorý zatiaľ naposledy dosiahol v roku 1969 legendárny Rod Laver.

11.9.2021 (Webnoviny.sk) - Srbského tenistu Novaka Djokoviča delí už iba jediné víťazstvo od spečatenia kalendárneho Grand Slamu. Tridsaťštyriročný belehradský rodák a líder rebríčka ATP v aktuálnej sezóne vyhral prvé tri grandslamové turnaje - Australian Open, Roland Garros i Wimbledon - a v tom štvrtom sa prebojoval už do finále.Na US Open si v piatkovom semifinále triumfoval v päťsetovej bitke nad Nemcom Alexandrom Zverevom 4:6, 6:2, 6:4, 4:6 a 6:2. V nedeľňajšom finále bude čeliť Rusovi Daniilovi Medvedevovi, ktorý v semifinále triumfoval nad Kanaďanom Félixom Augerom-Aliassimom 6:4, 7:5 a 6:2."Zostáva už len jeden zápas... V stávke je všetko. Poďme na to," uviedol Djokovič v bezprostrednej reakcii na kurte po víťazstve nad Zverevom, ktorému sa revanšoval za prehru v nedávnom semifinále olympijského turnaja v Tokiu, ktorý napokon ovládol 24-ročný nemecký tenista.Duel generácii pred 21 139 divákmi na najväčšom newyorskom Štadióne Arthura Ashea priniesol množstvo pôsobivých výmien, vrátane najdlhšej s 53 údermi, ktorú napokon pre seba ukoristil Zverev. Nemec si po víťaznej loptičke musel podoprieť kolená a Srb sa vybral pre uterák."Dám do toho svoje srdce, dušu, telo a hlavu. K nasledujúcemu duelu pristúpim tak, ako keby to bol posledný zápas v kariére. Nebudem strácať čas ani energiu ničím, čo by ma mohlo len rozptýliť a zbaviť ma životne dôležitej energie, ktorú potrebujem," skonštatoval Djokovič.