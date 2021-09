Heger prijal olympionikov aj paralympionikov z Tokia, ich výkony robia dobré meno Slovensku

Vyzdvihol ich vytrvalosť

Chce zatraktívniť vrcholový šport

10.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský premiér Eduard Heger v piatok prijal slovenských reprezentantov z olympijských paralympijských hier v japonskom Tokiu a poďakoval sa im za reprezentáciu krajiny. Na Úrade vlády SR nechýbali ani viacerí medailisti z OH či PH. Informuje o tom web olympic.sk."Iba vy viete, koľko snahy, úsilia a tvrdého tréningu stojí za tým, aby ste sa mohli len uchádzať o účasť na olympijských hrách. Ten príbeh, ktorý je za vašou účasťou, nevidíme celý. Vaše výkony na športových súťažiach robia dobré meno celému Slovensku. Vzbudzujete v nás radosť a hrdosť,“ povedal Eduard Heger počas prijatia.Osobitne vyzdvihol disciplínu a vytrvalosť, ktoré zdobia športovcov: "Ste nositeľmi týchto pojmov. Ste inšpiráciou pre Slovensko, ako byť disciplinovaní a vytrvalí.“Premiér Heger počas svojho príhovoru informoval, že sa rozhodol vyčleniť zo svojej premiérskej rezervy dvakrát po 10-tisíc eur na podporu propagácie vrcholového športu. Pripomenul, že podpora športu patrí medzi jeho priority a bol by rád, ak by sa podarilo zatraktívniť aj vrcholový šport.Za olympionikov sa predsedovi vlády prihovorila Zuzana Rehák Štefečeková a za paralympionikov Ján Riapoš . "Niektorým z nás v daný deň všetko vyšlo. Chcem vás požiadať o pomoc a podporu pri rozvoji športu a jeho infraštruktúry, aby sme tu mohli v budúcnosti stáť vo väčšom počte a s ešte lepšími výsledkami,“ povedala Rehák Štefečeková.