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 24hod.sk    Šport

16. augusta 2026

Djokovič nečakane vypadol v Cincinnati už v 2. kole, nad jeho sily bol výrazne mladší Argentínčan – VIDEO


Tagy: ATP Tour

Novaka Djokoviča zjavne trápila náročná klíma a priznal, že pravdepodobne odohral svoj posledný zápas v Cincinnati. Skúsený srbský tenista Novak Djokovič prekvapujúco neuspel už v úvodnom ...



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australian_open_tennis_98259 scaled 1 676x451 16.8.2026 (SITA.sk) - Novaka Djokoviča zjavne trápila náročná klíma a priznal, že pravdepodobne odohral svoj posledný zápas v Cincinnati.


Skúsený srbský tenista Novak Djokovič prekvapujúco neuspel už v úvodnom vystúpení na turnaji ATP v americkom Cincinnati. V horúčavách a vysokej vlhkosti jeden z najväčších tenistov súčasnosti so ziskom 24 grandslamových titulov nestačil na Argentínčana Thiaga Tiranteho a podľahol mu 6:2, 4:6, 4:6.

Už 39-ročný Belehradčan síce získal prvý set a v druhom si po tuhom boji udržal podanie v tretej hre napriek štyrom brejkbalom súpera. Zjavne ho však trápila náročná klíma. V priebehu zápasu využil aj lekársku prestávku za prítomnosti fyzioterapeuta a lekára, ktorí mu pomohli s ošetrením a ochladením.

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Po druhom sete sa obaja hráči krátko zotavili v šatni. V treťom sete si obaja súperi držali servis až do deviatej hry, v ktorej Argentínčan získal prevahu a potom pri svojom mečbale pri vlastnom podaní chybu Djokoviča pri pokuse o drop shot.

Tento nečakaný výsledok prináša novú výzvu pre Djokoviča, ktorý najbližšie čaká záverečný grandslamový turnaj sezóny US Open v New Yorku, ktorý sa začne 30. augusta.

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Srb priznal, že možno odohral svoj posledný zápas v Cincinnati. "Vyzerá to tak, že sa sem, žiaľ, už nevrátim,“ povedal.

Dvadsaťpäťročný Tirante v súboji 3. kola vyzve o päť rokov mladšieho Španiela Martina Landaluceho. Triumf nad Djokovičom označil za najväčší v doterajšej kariére. "Zvládol som nervozitu z hry proti legende, akou je Novak. Bolo to všetko pod veľkým tlakom,“ ozrejmil.


Zdroj: SITA.sk - Djokovič nečakane vypadol v Cincinnati už v 2. kole, nad jeho sily bol výrazne mladší Argentínčan – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ATP Tour
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