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16. augusta 2026
Djokovič nečakane vypadol v Cincinnati už v 2. kole, nad jeho sily bol výrazne mladší Argentínčan – VIDEO
Tagy: ATP Tour
Novaka Djokoviča zjavne trápila náročná klíma a priznal, že pravdepodobne odohral svoj posledný zápas v Cincinnati. Skúsený srbský tenista Novak Djokovič prekvapujúco neuspel už v úvodnom ...
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16.8.2026 (SITA.sk) - Novaka Djokoviča zjavne trápila náročná klíma a priznal, že pravdepodobne odohral svoj posledný zápas v Cincinnati.
Skúsený srbský tenista Novak Djokovič prekvapujúco neuspel už v úvodnom vystúpení na turnaji ATP v americkom Cincinnati. V horúčavách a vysokej vlhkosti jeden z najväčších tenistov súčasnosti so ziskom 24 grandslamových titulov nestačil na Argentínčana Thiaga Tiranteho a podľahol mu 6:2, 4:6, 4:6.
Už 39-ročný Belehradčan síce získal prvý set a v druhom si po tuhom boji udržal podanie v tretej hre napriek štyrom brejkbalom súpera. Zjavne ho však trápila náročná klíma. V priebehu zápasu využil aj lekársku prestávku za prítomnosti fyzioterapeuta a lekára, ktorí mu pomohli s ošetrením a ochladením.
Po druhom sete sa obaja hráči krátko zotavili v šatni. V treťom sete si obaja súperi držali servis až do deviatej hry, v ktorej Argentínčan získal prevahu a potom pri svojom mečbale pri vlastnom podaní chybu Djokoviča pri pokuse o drop shot.
Tento nečakaný výsledok prináša novú výzvu pre Djokoviča, ktorý najbližšie čaká záverečný grandslamový turnaj sezóny US Open v New Yorku, ktorý sa začne 30. augusta.
Srb priznal, že možno odohral svoj posledný zápas v Cincinnati. "Vyzerá to tak, že sa sem, žiaľ, už nevrátim,“ povedal.
Dvadsaťpäťročný Tirante v súboji 3. kola vyzve o päť rokov mladšieho Španiela Martina Landaluceho. Triumf nad Djokovičom označil za najväčší v doterajšej kariére. "Zvládol som nervozitu z hry proti legende, akou je Novak. Bolo to všetko pod veľkým tlakom,“ ozrejmil.
Zdroj: SITA.sk - Djokovič nečakane vypadol v Cincinnati už v 2. kole, nad jeho sily bol výrazne mladší Argentínčan – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Skúsený srbský tenista Novak Djokovič prekvapujúco neuspel už v úvodnom vystúpení na turnaji ATP v americkom Cincinnati. V horúčavách a vysokej vlhkosti jeden z najväčších tenistov súčasnosti so ziskom 24 grandslamových titulov nestačil na Argentínčana Thiaga Tiranteho a podľahol mu 6:2, 4:6, 4:6.
Už 39-ročný Belehradčan síce získal prvý set a v druhom si po tuhom boji udržal podanie v tretej hre napriek štyrom brejkbalom súpera. Zjavne ho však trápila náročná klíma. V priebehu zápasu využil aj lekársku prestávku za prítomnosti fyzioterapeuta a lekára, ktorí mu pomohli s ošetrením a ochladením.
Po druhom sete sa obaja hráči krátko zotavili v šatni. V treťom sete si obaja súperi držali servis až do deviatej hry, v ktorej Argentínčan získal prevahu a potom pri svojom mečbale pri vlastnom podaní chybu Djokoviča pri pokuse o drop shot.
Tento nečakaný výsledok prináša novú výzvu pre Djokoviča, ktorý najbližšie čaká záverečný grandslamový turnaj sezóny US Open v New Yorku, ktorý sa začne 30. augusta.
Srb priznal, že možno odohral svoj posledný zápas v Cincinnati. "Vyzerá to tak, že sa sem, žiaľ, už nevrátim,“ povedal.
Dvadsaťpäťročný Tirante v súboji 3. kola vyzve o päť rokov mladšieho Španiela Martina Landaluceho. Triumf nad Djokovičom označil za najväčší v doterajšej kariére. "Zvládol som nervozitu z hry proti legende, akou je Novak. Bolo to všetko pod veľkým tlakom,“ ozrejmil.
Zdroj: SITA.sk - Djokovič nečakane vypadol v Cincinnati už v 2. kole, nad jeho sily bol výrazne mladší Argentínčan – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: ATP Tour
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